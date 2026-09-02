Суд Нягани признал недействительными кредиты, оформленные мошенниками на жертву

Няганский городской суд признал незаключенными и недействительными два кредитных договора, которые мошенники оформили на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. В августе 2025 года мужчина узнал от банка о задолженности в 660 тысяч рублей по двум кредитам. Сам он заявки не подавал, деньги на его счет не поступали, а банковского приложения на телефоне у него не было.

Позже выяснилось, что мошенники перевели средства на счет неизвестного человека, используя чужой номер телефона. К февралю 2026 года банк потребовал от мужчины уже более 1 млн рублей. Суд установил, что заявитель не проходил идентификацию, не подписывал кредитные документы и не получал деньги. Операции проводились с устройства и номера, которые ему не принадлежали.

В итоге суд полностью удовлетворил иск мужчины. Кредитные договоры признали недействительными, а задолженность перед банком — отсутствующей.

Недавно в Югре суд постановил, что отсидевший в тюрьме югорчанин должен выплатить колонии деньги за свое содержание.