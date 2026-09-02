В Сургуте за ночь устранили провал дороги на Пролетарском проспекте

В Сургуте за ночь восстановили участок дороги на Пролетарском проспекте, где накануне произошла просадка проезжей части. Об этом сообщает Администрация Сургута. Провал образовался в районе дома №30 после обильных осадков. Специалисты Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса провели восстановительные работы и привели покрытие в нормативное состояние.

Сейчас участок вновь открыт для движения автомобилей.

Напомним, что прямо сейчас в Сургуте идет масштабная подготовка к расширению улицы Киртбая, а в следующем дорожники сделают там четыре полосы.