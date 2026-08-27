Югра заняла шестое место среди самых активных слушателей музыки в России

Югорчане стали чаще слушать музыку и подкасты через стриминговые сервисы. Как рассказали аналитики МегаФона, с начала лета аудитория таких приложений в регионе выросла почти на 10%. По активности подписчиков Югра заняла шестое место среди регионов России.

Больше всего музыкой и подкастами пользуются югорчане 35-44 лет − они составляют 39% аудитории. Еще 25% приходится на жителей от 45 до 54 лет, а 15% − на пользователей 25-34 лет.

При этом самый заметный рост произошел сразу в двух возрастных группах. Среди жителей 55-64 лет аудитория музыкальных сервисов с начала лета выросла в три раза. У детей и подростков поколения Альфа до 17 лет − на 10%.

По информации аналитиков, школьники 14-17 лет во время каникул стали чаще слушать музыку и подкасты, поскольку в учебный период на это не всегда хватает времени.

И, как оказалось, мужчины в Югре пользуются музыкальными стримингами на 70% чаще женщин.

В топ-10 регионов по активности пользователей «МегаФон Музыки» также вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская и Оренбургская области, Башкирия, Краснодарский и Красноярский края.

При этом интерес к музыке у россиян растет не только в интернете. Как показал сервис аналитики маркетплейсов оператора, среди музыкальных инструментов чаще всего покупают гитары − на них приходится около 30% продаж. Также пользуются спросом укулеле, гармошки, синтезаторы и флейты.