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Расписание сургутских автобусов пока будут формировать без помощи ИИ

Сургутский СПОПАТ не спешит внедрять ИИ «Оптуран» для автобусов

Расписание сургутских автобусов пока будут формировать без помощи ИИ
Фото: siapress.ru

Сургутский СПОПАТ пока не использует ИИ для составления расписаний, распределения автобусов и формирования графиков водителей. Однако перевозчик изучает предложения на рынке и допускает внедрение подобных технологий в будущем. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель генерального директора АО «СПОПАТ» Евгений Волчуков, комментируя создание новой российской ИИ-системы «Оптуран».

«На сегодняшний день акционерное общество СПОПАТ новой российской системой на базе искусственного интеллекта «Оптуран» не пользуется. Распределение разнарядки и графиков работ происходит при помощи программы 1С. На данный момент изучаются предложения в данной сфере с целью возможного их использования», – сообщил спикер.

Оценивать эффективность самой системы «Оптуран» в СПОПАТ пока не берутся – сначала перевозчик намерен подробнее изучить подобные решения. При этом Волчуков сомневается, что искусственный интеллект сможет полностью взять на себя составление рабочих графиков водителей.

«Я не думаю, что искусственный интеллект в полной мере способен справиться с живыми графиками и людьми. Если расписание статично, то план и график работы водителей весьма нестатичен. У людей происходят свои вопросы: кто-то выходит, кто-то не выходит, кто-то заболел, ушел в отпуск и так далее. Есть непредвиденные ситуации, которые система искусственного интеллекта предугадать не сможет», – объяснил заместитель гендиректора СПОПАТ.

Перевозчик продолжает изучать предложения в этой сфере, однако конкретных решений о внедрении «Оптурана» или аналогичных систем пока нет.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 228, комментариев: 0
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