Югра включила 723 проекта в Народную программу 2.0

Югра включила 723 проекта в региональный сегмент Народной программы 2.0, рассчитанной на ближайшие пять лет. Большая часть инициатив связана со строительством и благоустройством, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

В программу вошли новые социальные объекты, мосты и парки, модернизация коммунальной инфраструктуры, а также ремонт и строительство дорог. Новые детские сады и школы планируют возводить в Сургуте, Когалыме, Советском, Сургутском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах.

В Сургуте одним из проектов станет детская школа искусств в 25-м микрорайоне. Объект предназначен для жителей восточной части города.

В Когалыме планируют построить культурно-досуговый центр «Яранга» с концертным залом на тысячу мест, торговыми и офисными помещениями. В Нижневартовске предусмотрен дополнительный корпус строительного колледжа на 500 учащихся, поскольку существующие здания уже не вмещают всех абитуриентов.

В Нягани в программу включили новую набережную и оборудование официального пляжа. Ханты-Мансийск должен получить новое здание окружного центра Анти-СПИД, которое позволит повысить доступность медицинской помощи. В поселке Светлый Березовского района планируют построить современные водоочистные сооружения для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Программу сформировали с учетом предложений жителей Югры. В дальнейшем в нее продолжат добавлять новые инициативы.

Региональная Народная программа действует с 2021 года. За это время в Югре реализовали 435 проектов, среди которых Шахматный сквер в Ханты-Мансийске, спортивные центры в Сургуте и Центральный лес культуры и отдыха в Нягани.