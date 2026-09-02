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Организаторы ожидают более 600 тысяч гостей на фестивале «Тюменская осень»

Фестиваль «Тюменская осень» пройдет 18-20 сентября на 190 площадках

Организаторы ожидают более 600 тысяч гостей на фестивале «Тюменская осень»
Фото со страницы М.Афанасьева в социальных сетях

Фестиваль «Тюменская осень» пройдет 18-20 сентября на 190 площадках, которые смогут принять более 600 тысяч человек. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. В программу войдут концерты, конкурс «Поющий город», гастрономический фестиваль «Оладушки» и работа «Палаток здоровья». Одним из центральных событий станет викторина «Знай свой край».

Участники викторины отвечают на вопросы об истории и культуре региона и накапливают баллы. Среди главных призов организаторы заявили автомобиль и квартиру. «Сегодня, например, на пешеходной улице Дзержинского к волонтерам выстроилась очередь. Вопросы задавали самые разные: что написано на гербе Тюмени, кем был Андрей Митрофанович Кижеватов, из какой страны Колокольниковы поставляли чай…», — отметил Максим Афанасьев.

Присоединиться к викторине могут совершеннолетние жители Тюмени, Тобольска и Тюменского округа. Для этого необходимо зарегистрироваться в чат-боте во «ВКонтакте», MAX или на сайте викторина72.рф и отвечать на вопросы еженедельных раундов.

Чем больше правильных ответов наберет участник, тем выше вероятность, что генератор выберет его номер для звонка в прямом эфире.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 229, комментариев: 0
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