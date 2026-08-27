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Сургутские кардиохирурги провели подростку сложнейшую и редкую операцию

В Сургуте впервые в Югре провели операцию Дэвида 13-летнему подростку

Сургутские кардиохирурги провели подростку сложнейшую и редкую операцию
Фото ОКД

В Сургутском кардиодиспансере впервые в Югре провели операцию Дэвида, которая позволила сохранить 13-летнему пациенту собственный аортальный клапан. Высокотехнологичную помощь получил Дима из поселка Междуреченский. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Проблемы с сердцем у мальчика обнаружили еще в три года, когда диагностировали дисплазию соединительной ткани. Со временем аорта начала расширяться, а клапан перестал нормально работать. Обследование выявило аневризму корня аорты и недостаточность аортального клапана.

Обычно при таком заболевании пациенту могут установить механический протез клапана. Для подростка это означало бы необходимость постоянно принимать препараты для разжижения крови, ограничения при занятиях спортом и дополнительные риски при травмах.

Сургутские кардиохирурги заменили поврежденный участок аорты синтетическим протезом, а собственный клапан ребенка сохранили и поместили внутрь него. Методика позволяет сохранить естественную работу клапана и избежать пожизненной антикоагулянтной терапии.

Операция прошла успешно, сейчас подросток готовится к выписке. «Для югорской кардиохирургии — еще один важный шаг вперед. Теперь такая высокотехнологичная помощь детям доступна в Сургуте, в Окружном кардиодиспансере. И это особенно важно: ребенку не пришлось ехать за тысячи километров от дома, чтобы получить лечение по современным мировым технологиям», — отметил Роман Паськов.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 173, комментариев: 0
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