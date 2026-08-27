В России выросли выдачи кредитных карт

С января по июль выдачи кредитных карт выросли на 48% в сравнении с прошлогодними показателями. За семь месяцев 2026 российские банки выдали 8,87 млн карт, их общий лимит вырос на 2% до 1,03 трлн рублей. Типичными пользователями оказались россияне в возрасте 35–44 лет, а не молодежь до 24 лет. При этом доля мужчин и женщин среди держателей одинакова, такие данные раскрыли в ВТБ.

Чаще всего карты используют для покупок в супермаркетах, кафе, ресторанах и магазинах товаров для дома. Самые крупные расходы зафиксированы на путешествия, электронику и здоровье. Растёт и интерес к рефинансированию кредиток, за год такая статистика удвоилась. Повлияло снижение ключевой ставки до минимального за 2 года уровня.