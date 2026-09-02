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Поисковики из Тюменской области за летнюю вахту нашли останки 19 красноармейцев

Поисковики Тюменской области подняли останки 19 красноармейцев

Поисковики из Тюменской области за летнюю вахту нашли останки 19 красноармейцев
Фото Областного поискового центра имени А. Ольховского

Поисковые отряды Тюменской области во время летней «Вахты памяти» подняли останки 19 красноармейцев в Новгородской и Тверской областях. Еще 19 бойцов обнаружила масштабная экспедиция в Смоленской области, в которой участвовали представители региона. О результатах сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 8 по 25 августа сводный отряд «Десант памяти», объединивший бойцов шести поисковых объединений, работал у деревни Мясной Бор в Новгородской области. За две недели поисковики обнаружили останки восьми красноармейцев и два солдатских медальона. Один из них находится на экспертизе, работа по установлению имен продолжается.

Еще четыре бойца были найдены с 1 по 24 августа в Западнодвинском районе Тверской области. Три обнаруженных медальона позволили установить личности погибших. Ими оказались Александр Притчин 1916 года рождения из Курганской области, Александр Софронов 1917 года рождения из Свердловской области и Закир Талипов 1917 года рождения из Татарстана, служивший в погранвойсках НКВД. Сейчас поисковики разыскивают родственников этих красноармейцев.

С 21 июля по 16 августа 15 участников отряда «Югра» работали в Ржевском районе Тверской области. Они подняли останки семи солдат, однако именных вещей рядом не обнаружили. Кроме того, поисковики благоустроили четыре захоронения в деревне Благовещенка, пишет «Тюменская область сегодня».

В Смоленской области с 30 июля по 7 августа прошла экспедиция «Ельнинский выступ». На местах боев 1941 года работали более 250 представителей ФССП из 60 регионов страны, в том числе поисковый отряд управления ведомства по Тюменской области. Участники экспедиции обнаружили останки 19 красноармейцев.


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02 сентября в 17:31, просмотров: 712, комментариев: 0
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