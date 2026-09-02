Поисковики Тюменской области подняли останки 19 красноармейцев

Поисковые отряды Тюменской области во время летней «Вахты памяти» подняли останки 19 красноармейцев в Новгородской и Тверской областях. Еще 19 бойцов обнаружила масштабная экспедиция в Смоленской области, в которой участвовали представители региона. О результатах сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 8 по 25 августа сводный отряд «Десант памяти», объединивший бойцов шести поисковых объединений, работал у деревни Мясной Бор в Новгородской области. За две недели поисковики обнаружили останки восьми красноармейцев и два солдатских медальона. Один из них находится на экспертизе, работа по установлению имен продолжается.

Еще четыре бойца были найдены с 1 по 24 августа в Западнодвинском районе Тверской области. Три обнаруженных медальона позволили установить личности погибших. Ими оказались Александр Притчин 1916 года рождения из Курганской области, Александр Софронов 1917 года рождения из Свердловской области и Закир Талипов 1917 года рождения из Татарстана, служивший в погранвойсках НКВД. Сейчас поисковики разыскивают родственников этих красноармейцев.

С 21 июля по 16 августа 15 участников отряда «Югра» работали в Ржевском районе Тверской области. Они подняли останки семи солдат, однако именных вещей рядом не обнаружили. Кроме того, поисковики благоустроили четыре захоронения в деревне Благовещенка, пишет «Тюменская область сегодня».

В Смоленской области с 30 июля по 7 августа прошла экспедиция «Ельнинский выступ». На местах боев 1941 года работали более 250 представителей ФССП из 60 регионов страны, в том числе поисковый отряд управления ведомства по Тюменской области. Участники экспедиции обнаружили останки 19 красноармейцев.