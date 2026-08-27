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В Сургуте начался поквартирный обход жителей членами избиркомов. Как понять, что это точно они

В Сургуте 27 августа стартовал проект «ИнформУИК» перед выборами

В Сургуте начался поквартирный обход жителей членами избиркомов. Как понять, что это точно они
Инфографика администрации Сургута

В Сургуте 27 августа стартовал проект «ИнформУИК»: члены участковых избирательных комиссий начали обходить квартиры и дома горожан перед предстоящими выборами. Об этом сообщает администрация Сургута.

Жителям расскажут о датах и времени голосования, расположении избирательных участков, а также о возможности проголосовать по месту нахождения или на дому.

В будние дни обходчики будут приходить с 17:00 до 20:00, в выходные начнут работу с 10:00. Отличить членов комиссии можно по фирменной экипировке с символикой избирательной кампании. У каждого будет именной бейдж с печатью участковой комиссии, галстук или платок и сумка с логотипом избиркома.

Сургутянам также вручат приглашения на выборы и информационные материалы с адресом участка, временем его работы и контактами для вызова комиссии на дом. Там же будет указано, как подать заявление для голосования по месту нахождения.

Во время обходов члены УИК будут использовать специальное мобильное приложение, чтобы отмечать посещенные домовладения и уточнять сведения об избирателях.

Ранее мы рассказывали, что всего в Югре около трех тысяч человек будут обходить каждый дом и квартиру, чтобы рассказать о предстоящих выборах.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 62, комментариев: 0
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