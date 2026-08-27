В Югре стартовал «Осенний нерест» с круглосуточным патрулированием рек

В Югре до 5 декабря усилят контроль за водоемами из-за осеннего нереста и миграции рыбы. Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками других ведомств будут круглосуточно патрулировать реки и выявлять нарушения, сообщает «Югра официально». Особое внимание уделят Оби, Иртышу, Северной Сосьве и их притокам. В этот период муксун, чир, нельма, сиг и стерлядь направляются к местам нереста и зимовки, преодолевая сотни километров.

Во время осенней миграции действуют дополнительные ограничения. С 15 августа по 15 октября запрещено использовать плавные донные сети в руслах рек и протоках. Также запрещен вылов сибирского осетра, муксуна, нельмы и чира.

«Любой рыбак, который выходит на водоем, должен знать и соблюдать Правила рыболовства. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Нижнеобского территориального управления», — рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук.

За незаконный вылов ценной рыбы или крупный ущерб водным биоресурсам предусмотрена в том числе уголовная ответственность. Усиленный контроль призван защитить рыбные запасы северных рек в период миграции.