«ЮТэйр» получит 26 новых вертолетов Ми-8 за ближайшие три года

«ЮТэйр» получит 26 новых вертолетов Ми-8МТВ-1 в 2026-2028 годах. Авиакомпания и Государственная транспортная лизинговая компания подписали соглашение о передаче машин в финансовый лизинг, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Вертолеты строит Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России». Закупку финансируют в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению вертолетного парка страны за счет средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга.

С 2023 года по этой программе «ЮТэйр» уже получила 31 вертолет. После выполнения нового соглашения количество Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ во флоте компании превысит 150 единиц.

Для Югры такие машины имеют особое значение. В регионе есть населенные пункты, где отсутствует постоянное наземное сообщение либо дороги доступны только зимой. Весной и осенью, когда зимники уже закрыты, а речная навигация еще не началась, вертолеты остаются единственным транспортом для связи с другими территориями.

Отделения «ЮТэйр — Вертолетные услуги» работают в Березово, Нефтеюганске и Урае. Генеральный директор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов отметил, что вертолеты обеспечивают транспортную доступность удаленных территорий, работу предприятий ТЭК и строительство инфраструктурных объектов.

Весной после закрытия зимников Ми-8 уже выполняли регулярные рейсы в Югре по два-три раза в неделю до начала речной навигации. Новые вертолеты планируют использовать в том числе для такой работы.

Недавно на один из вертолетов «ЮТэйр» нанесли ливрею с портретом легендарного геолога Фармана Салманова.