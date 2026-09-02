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В Тюменской области шесть социальных предприятий получат по полмиллиона рублей в виде грантов

Тюменская область выдаст по 500 тысяч рублей шести социальным проектам

В Тюменской области шесть социальных предприятий получат по полмиллиона рублей в виде грантов
Фото Magnific

Шесть социальных проектов в Тюменской области получат по 500 тысяч рублей по итогам конкурса «Вектор добра», который впервые проходит в регионе. Заявки принимают до 28 сентября, сообщает «Тюменская линия». К участию приглашают индивидуальных предпринимателей и ООО, которые работают не менее года и имеют статус социального предпринимателя. Проекты должны быть направлены на решение актуальных проблем и иметь потенциал для дальнейшего развития.

Полученные средства победители смогут направить на расширение деятельности, запуск новых направлений или открытие филиалов. Награждение планируют провести до 30 октября 2026 года.

Руководитель региональных проектов Фонда «Наше будущее» Денис Богатов отметил, что в других регионах России конкурс проходит уже третий год. За это время поддержку получили 94 проекта из 16 субъектов страны.

«Это очень разные инициативы, но все они решают важные задачи на местах: создают рабочие места для уязвимых групп, делают доступнее образование, реабилитацию и современные технологии. Мы уверены, что в этом году конкурс снова откроет сильные, нужные и самобытные проекты, которые смогут принести реальную пользу людям», — добавил он.

Организаторами выступают Фонд «Наше будущее» и центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».


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Сегодня в 15:22, просмотров: 194, комментариев: 0
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