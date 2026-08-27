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​Почти 9 млн рублей направят на обновление трех молодежных центров Сургутского района

Молодежные центры Сургутского района обновят по идеям самих ребят

​Почти 9 млн рублей направят на обновление трех молодежных центров Сургутского района
Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район стал победителем второго регионального конкурса молодежного инициативного бюджетирования. Благодаря этому сразу три молодежных центра − в Барсово, Высоком Мысе и Локосово − получат средства на обновление. Проекты планируют реализовать в 2027 году.

«Общая стоимость этих проектов составляет около 8,9 млн рублей, из них чуть более 6,2 млн рублей – субсидия округа, и 2,7 млн – средства бюджета муниципалитета», – поделился в своих социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Так, в Барсово обновят пространство для творчества. Для мастерской закупят печи для обжига, гончарные круги и инструменты для работы с полимерной глиной. Также появится оборудование для проявки фотографий на пленке.

В Высоком Мысе оборудуют туристический клуб «Сельский гид». Для него приобретут палатки, спальные мешки, костровое оборудование и шатры для выездных мероприятий.

В Локосово обновят программы планетария, а также создадут кафетерий для него закупят мебель и необходимую технику. Это позволит молодежи проводить здесь свои кулинарные проекты.

По словам директора Районного молодежного центра Екатерины Закировой, идеи для обновления предложили сами ребята.

«Сейчас, в эпоху информатизации, у ребят появился запрос на возвращение к ручному труду. В мастерской они хотят заниматься моделированием из полимерной глины и линогравюрой. В Высоком Мысе, где рядом шикарная природа, молодежь просила оборудование для походов и выездных пикников. А в Локосово ребята очень любят готовить, поэтому мы учли их желание создать полноценный кафетерий», рассказала она.

Проекты разрабатывали во время стратегических сессий с участием воспитанников молодежных центров. Так, в Барсово ребята сами предложили создать пространство для кастомизации одежды и бисероплетения.

«Нас было много, и мы предлагали разные идеи. Я предложила сделать пространство для кастомизации одежды и бисероплетения. Меня поддержали ребята. Вместе с руководством центра мы рассказывали нашу идею, и нас услышали», − поделилась воспитанница центра София Косицына.

Все три центра открылись в районе одними из первых − еще в 2021 году. Теперь их решили обновить с учетом того, чем молодые люди хотят заниматься сегодня.

Конкурс молодежного инициативного бюджетирования в Югре проводится второй раз. Средства можно направлять на ремонт, покупку оборудования и мебели, а также повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью.

При этом это не единственный механизм поддержки инициатив жителей Сургутского района. С 2019 по 2025 год здесь реализовали 73 проекта общей стоимостью 350,9 млн рублей − за счет регионального, муниципального бюджетов и средств поселений.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 245, комментариев: 0
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