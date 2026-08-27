Строительство девяти объектов кампуса началось в Тюмени этим летом

В Тюмени продолжается строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Гостиница для научно-педагогических работников и гостей города готова уже более чем на 95%, сообщил губернатор Александр Моор.

«Площадка, на которой мы строим Межуниверситетский кампус, меняется на глазах. Работы идут активно, сегодня гостиница готова уже более чем на 95%. В ней обустроят 70 номеров на 120 мест для научно-педагогических работников и гостей города», – отметил глава региона.

В середине июля этого года началось строительство остальных девяти объектов кампуса. Сейчас идет обустройство площадки, котлованов, погружение свай. Всего в составе кампуса появится 10 зданий: гостиница, четыре гостиницы-общежития для студентов почти на пять тысяч мест, учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс и конгресс-центр. Общая площадь кампуса превысит 155 тысяч квадратных метров. Проект объединит пять ведущих вузов региона: ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, ГАУ Северного Зауралья и ТГИК.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года, полное завершение строительства всех объектов – на 2028 год.

Инфраструктура кампуса, по словам губернатора, будет доступна для всех горожан. «Уверен, кампус станет научным и культурным центром региона», – подчеркнул Александр Моор.