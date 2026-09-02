В Сургуте врачи скорой помощи спасли 73-летнего мужчину от летальной аритмии сердца

В Сургуте врачи скорой помощи восстановили сердечный ритм 73-летнему мужчине прямо у него дома. Об этом сообщает Депздрав Югры. 29 августа сургутянин внезапно почувствовал резкую слабость, сильное сердцебиение, холодный пот, нехватку воздуха и жжение в груди, после чего вызвал скорую помощь.

Прибывшая бригада обнаружила опасное нарушение сердечного ритма. Медики начали оказывать помощь в квартире и после необходимой подготовки провели кардиоверсию — электрический разряд для восстановления нормального ритма сердца.

Через 30 минут мужчина пришел в сознание, работу сердца удалось стабилизировать. После этого его под постоянным наблюдением доставили в Окружной кардиодиспансер. Сейчас пациент остается в стационаре, его состояние стабильное. Мужчина получает медикаментозную терапию и проходит дальнейшее обследование.

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