В Сургуте объявили торги на благоустройство «грэсовского пятачка»

Власти Сургута ищут подрядчика для благоустройства «грэсовского пятачка» и расширения сквера Энергетиков. Максимальная стоимость работ составляет 187,5 млн рублей, сообщает in-news.ru.

Территория связана с историей строительства Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Отсюда строители, а позднее энергетики уезжали на работу. Ранее на этом месте находились металлические конструкции недостроенного объекта, которые впоследствии демонтировали.

Благоустройство разделили на два этапа. После определения подрядчика до конца октября ему предстоит подготовить площадку, реконструировать колодцы инженерных сетей, смонтировать освещение, водоотведение, водоснабжение и канализацию. Полностью парк планируют сдать через год.

Одним из центральных объектов станет 12-метровая «Призма энергии», посвященная строителям и сотрудникам двух сургутских ГРЭС. Также здесь появятся холм с декоративными элементами, навес-пергола с качелями и стелы, посвященные энергосистеме города.

На территории предусмотрены торговый павильон, санузел, урны и другие элементы благоустройства. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 11 сентября.

Недавно в проекте «О чем говорят» мы рассуждали о том, как правильно оживлять общественные пространства в Сургуте.