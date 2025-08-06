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​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте

Рассказываем, на сколько выросла коммуналка в 2025 году и что делать жителям Югры

​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте
Фото: ТАСС

С 1 июля 2025 года в Югре и по всей России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Повышение плановое, но все же ощутимое ‒ особенно в условиях продолжающегося роста цен в других сферах. О том, насколько именно подорожали коммунальные платежи в ХМАО и Сургуте, какие изменения в сфере ЖКХ ждут нас в ближайшие годы, и можно ли как-то сократить расходы ‒ в нашем материале.

Насколько выросли тарифы

Согласно постановлению губернатора ХМАО от 11.12.2023 № 185, тарифы на коммунальные услуги в округе проиндексированы следующим образом:

  • с 1 января по 30 июня 2025 года ‒ без изменений (0%);
  • с 1 июля ‒ повышение на 9%;
  • с возможным отклонением до +2,1%, то есть в отдельных муниципалитетах рост может составить до 11,1%.

Как уточнили в администрации Сургута, тарифы в январе-июне 2025 года оставались на уровне конца 2024 года, и повышение произошло только в середине года ‒ это стало частью общероссийской политики замедленного роста тарифной нагрузки.

Больше всего подорожали следующие виды коммунальных услуг:

Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Включает в себя вывоз, транспортировку, обработку и захоронение мусора. В Сургуте эту услугу оказывает региональный оператор ООО «Югра-Экология». С июля 2025 года тариф на вывоз мусора вырос до 149,73 рубля с человека в месяц.

Отопление и горячее водоснабжение

Эти услуги особенно важны в северных условиях. В Сургуте поставщиком тепла является муниципальное предприятие «Сургутские городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»). По новым тарифам, стоимость тепловой энергии составляет 2 404,18 рубля за гигакалорию. Для сравнения, еще в начале года она была 2 205,72 рублей.

Холодное водоснабжение и водоотведение

Это услуги по подаче питьевой воды и отведению сточных вод. Сургутский филиал АО «Горводоканал» установил следующие расценки с 1 июля 2025 года: холодная вода ‒ 66,73 рубля за кубометр, водоотведение ‒ 71,42 рубля за кубометр.

Электроснабжение

Для сургутян, проживающих в домах с электроплитами, стоимость выросла до 2,95 рубля за кВт/ч, а для потребителей без электроплит до 4,22 рубля за кВт/ч.

Стоит отметить, что, по скорректированному прогнозу Минэкономразвития РФ, повышение тарифов продолжится:

  • с 1 июля 2026 года ‒ +9,8%;
  • с 1 июля 2027 года ‒ +7,9%;
  • с 1 июля 2028 года ‒ +5,9%.

Что это значит для жителей Сургута

В Ханты-Мансийске и Сургуте средняя коммуналка для однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м. ранее составляла шесть-восемь тысяч рублей в месяц. После индексации эта сумма увеличилась примерно на 630-720 рублей, в зависимости от дома, управляющей компании и потребления ресурсов, сообщает Циан.

Как можно сэкономить на коммуналке

В условиях постоянного роста расходов важно знать, какие меры доступны гражданам:

Льготы и субсидии. Право на компенсации имеют инвалиды, многодетные семьи, ветераны, пенсионеры и другие категории. Уточнить список и подать заявление можно через портал Госуслуги или в МФЦ.

Субсидии при высокой доле расходов. Если платежи по ЖКУ превышают установленный порог (в ХМАО, как правило, 22% от совокупного дохода семьи), можно подать заявление на получение субсидии.

Индивидуальные приборы учета. Установка счетчиков на воду, электроэнергию и тепло позволит платить по факту потребления, а не по нормативам.

Перерасчеты и отказ от ненужных услуг. Например, если в квартире никто не живет более пяти дней, можно оформить перерасчет за вывоз мусора. Также можно отказаться от радиоточки или коллективной антенны ‒ для этого достаточно заявления в УК.

Энергоэффективные технологии. Переход на светодиодное освещение и технику с классом энергоэффективности A++ может снизить расходы на электричество на 20-40%.

Что еще изменится в ближайшее время

С 1 июля 2025 года стартовал эксперимент по взысканию долгов через портал Госуслуг. Управляющие организации теперь могут подавать заявления на судебные приказы онлайн. Решения будут поступать в личные кабинеты должников.

С 1 сентября 2025 года вводятся новые правила обращения с мусором: управляющие компании обязаны обеспечивать чистоту площадок, размещать контейнеры под раздельный сбор и информацию о графике вывоза.

А с 1 марта 2026 года в силу вступит единый срок оплаты ЖКУ ‒ до 15-го числа месяца, а квитанции будут приходить не позднее 5-го числа.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 118, комментариев: 0
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