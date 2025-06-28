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  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
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  • ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

    ​Мусорные горы на улице Глухова: в Сургуте образовалась несанкционированная свалка

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  • Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Руслан Кухарук анонсировал масштабную модернизацию главной биатлонной площадки Югры

    Сегодня в 15:16
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​Цены на квартиры идут вниз: что происходит с рынком жилья в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперт рассказал, какие перспективы есть у рынка недвижимости в Сургуте в ближайшее время

​Цены на квартиры идут вниз: что происходит с рынком жилья в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Хелен Вознесенская / vk.com

На рынке недвижимости в Сургуте ситуация продолжает меняться под воздействием множества факторов. Какие причины влияют на снижение стоимости вторичного жилья? Как развивается рынок новостроек и что влияет на его динамику? Как строительная активность и ипотечные ставки отражаются на ценах и спросе? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказал руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

Вторичный рынок: ценовые тенденции и причины снижения

С начала 2025 года в Сургуте наблюдается снижение цен на вторичное жилье. По данным аналитиков компании «Этажи», средняя стоимость квадратного метра уменьшилась примерно на 6-6,5% за последние шесть месяцев. Самое заметное снижение зафиксировано в сегменте однокомнатных квартир – около 10%, что может свидетельствовать о перегреве цен в начале года или изменении спроса в сторону более просторного жилья.

Цены на «двушки» снизились примерно на 7%, при этом снижение было более плавным и равномерным. Трехкомнатные квартиры в этот период демонстрируют стабильность – их ценовые колебания минимальны.

Важно отметить, что цена за квадратный метр – усредненный показатель, на окончательную стоимость влияет множество факторов: район, состояние квартиры, этажность, площадь, срочность продажи и условия сделки.

«В целом, вторичный рынок сейчас переживает фазу охлаждения. Мы находимся в условиях «рынка покупателя», когда спрос невысок, ипотека дорогая, а сделки чаще всего совершаются за «живые» деньги. Именно покупатели с наличкой сегодня диктуют условия и предлагают свою цену. А продавцы, в условиях ограниченного спроса, все чаще идут на уступки», – комментирует Константин Сыпко.

Рынок новостроек: стабильность и новые предложения

Что касается сегмента новостроек, здесь отмечаются лишь незначительные колебания цен. На динамику цен влияет так называемая «полка» – ассортимент предложений на рынке.

«В этом году в Сургут пришли новые проекты с компактными квартирами по стартовым ценам. Это сказалась на общих, усредненных показателях, но никак не повлияло на стоимость уже построенного жилья. Просто выбора стало больше, в большом ценовом диапазоне», – акцентирует спикер.

По данным «Дом.рф», в России за январь-май 2025 года темпы ввода нового жилья сократились примерно на 20%, а количество выданных разрешений на строительство уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с возможными рисками для роста цен.

В Сургуте, несмотря на общероссийские тенденции, ситуация выглядит иначе: в 2024 году было введено более 330 тысяч квадратного метра жилья, а потенциал строительства на ближайшие годы оценивается в более чем 700 тысяч квадратных метров.

«Вместе с тем мы не видим предпосылок для снижения цен на новостройки. В первую очередь это связано с ростом стоимости труда, материалов, банковского обслуживания девелоперов. Однако, застройщики сейчас делают очень интересные предложения клиентам, поэтому, если есть потребность в жилье, лучше покупку планировать в ближайшее время», – считает Константин Сыпко.

Ипотека: снижение ставок и перераспределение средств

После снижения ключевой ставки ЦБ на 15%, банки начали постепенно снижать ставки по ипотеке. В январе 2025 года средняя ставка по ипотеке составляла 29-31%, а сейчас – около 23-25%. Такой динамики достаточно, чтобы рынок стал более сбалансированным и устойчивым.

«На фоне снижения ключевой ставки начинается переток средств из банковских вкладов в рынок недвижимости. Уже видно, что объемы вкладов до одного млн рублей сокращаются, что может свидетельствовать о начале перераспределения накоплений населения. Особенно заметно оживление в сегменте доступной загородной недвижимости – участков и дач стоимостью до 2-2,5 млн рублей. Это связано как с сезонным фактором, так и с тем, что доходность по вкладам снижается, а люди ищут более выгодные способы сохранить или приумножить деньги», – резюмирует собеседник редакции.

Итог: что ждет рынок жилья в Сургуте?

На сегодняшний день рынок недвижимости в городе демонстрирует признаки охлаждения, однако существенного падения цен пока не ожидается. В то же время, снижение ставок по ипотеке и расширение предложений делают покупку жилья более привлекательной.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 121, комментариев: 0
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