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    Югра готова к открытию очередного IT-форума. В центре повестки — искусственный интеллект

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  • ​Мэрия Сургута предупреждает: за «награду за поджог» можно получить срок

    ​Мэрия Сургута предупреждает: за «награду за поджог» можно получить срок

    Сегодня в 10:56
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​Антирезусный иммуноглобулин для беременных пропал с аптечных полок: что происходит и как обстоят дела в Сургуте и в Югре

Что происходит с поставками антирезусного иммуноглобулина в Сургуте и в Югре

​Антирезусный иммуноглобулин для беременных пропал с аптечных полок: что происходит и как обстоят дела в Сургуте и в Югре
Фото: ru.freepik.com

В большинстве регионов России возник серьезный дефицит антирезусного иммуноглобулина − препарата, который предотвращает опасный резус-конфликт между матерью и плодом во время беременности. Как сообщают «Известия», лекарства нет как в аптеках, так и в ряде государственных медучреждений. Причем речь идет как об отечественных, так и об импортных препаратах. Как обстоят дела в Сургуте и в Югре − читайте в материале.

В аптеках России − дефицит?

Антирезусный иммуноглобулин исчез в 75 регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областях. Чаще всего женщины начинают искать препарат в аптеках после того, как сталкиваются с его отсутствием в перинатальных центрах и роддомах. В некоторых из них антирезусный иммуноглобулин действительно не выдают даже по ОМС, рассказали в издании.

В России официально зарегистрированы пять импортных препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина. Это «КамРОУ» (Израиль, Kamada), «Резогам Н» (Австралия, CSL Behring), «Иммуноро Кедрион» (Италия, Kedrion), «Резонатив» (Швейцария, Octapharma) и «ГиперРоу С/Д» (США, Grifols Therapeutics). Также существует российский препарат, который производит Ивановская станция переливания крови.

За первые четыре месяца 2025 года государственные закупки отечественного иммуноглобулина составили всего 24 упаковки, тогда как за тот же период прошлого года было закуплено 883 упаковки. Основные поставки идут по-прежнему из-за рубежа.

При этом объем закупок некоторых иностранных препаратов в 2025 году увеличился. Например, «Резогам Н» закупили 51,1 тысячи упаковок против 5,6 тысячи в 2024 году. Однако по другим позициям, наоборот, произошло резкое сокращение: «Иммуноро Кедрион» − 1 тысяча упаковок в 2025 году против 19,2 тысячи годом ранее; «КамРОУ» − 1 тысяча упаковок против 7,6 тысячи, привели данные аналитической компании DSM Group в «Известиях».

Согласно данным другой аналитической компании − RNC Pharma, в 2024 году российский рынок получил 98,8 тысячи упаковок антирезусного иммуноглобулина. Это почти на 54% меньше, чем в 2023 году, когда было завезено 213 тысяч упаковок. За первые пять месяцев 2025 года на рынок поступили только два препарата − отечественный и «Резогам Н». Их суммарный объем составил около 53 тысяч упаковок, которые были распределены между аптеками и больницами.

«Эта проблема появилась еще два года назад, так как ценник на донорскую плазму постоянно растет, а из нее и делают антирезусный иммуноглобулин. Желающих сдавать плазму мало, их надо заманить, но тогда им придется платить больше, а значит себестоимость сырья станет выше. Это не химия, где можно все синтезировать − все упирается в цену, а ее изменения не покрывают издержки производителей. Поддерживать тут никого не надо, так как это новый виток бюрократии и документооборота, но не решение проблемы. Тем более, если продукцию везут из-за рубежа, то как спонсировать зарубежного производителя?» − пояснил генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Что в Сургуте и Югре?

В Сургутском центре охраны материнства и детства корреспонденту siapress.ru сообщили, что комментировать ситуацию с наличием препарата − не в их компетенции. За официальной информацией направили в Департамент здравоохранения Югры.

В окружном Депздраве заверили: все подведомственные медучреждения обеспечены необходимым запасом антирезусного иммуноглобулина.

«Согласно сведениям официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), данный иммунобиологический лекарственный препарат введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В 2025 году выпущено пять партий препарата − три российского и две производства Швейцарии. Последняя партия введена в гражданский оборот 22 апреля 2025 года. Приобрести препарат в розничной аптечной сети возможно в зависимости от наличия у дистрибьюторов и конкретных аптечных организаций», − ответили они на запрос редакции.

Корреспондент siapress.ru также обратился в несколько аптечных сетей Сургута с вопросом о наличии антирезусного иммуноглобулина. В крупной сети «Ригла» сообщили, что препарат у них не появляется − он «не актуален для ассортимента».

«Иммуноглобулина у нас не бывает. Я думаю, потому что не актуально для данной аптеки, поэтому не заказываем», − подчеркнули в «Ригла».

В Центральной аптеке подтвердили: препарата нет давно, и дистрибьюторы не предлагают его ни под одним из зарегистрированных наименований.

«У нас его нет давно. Дело в том, что наши дистрибьюторы, с которыми мы работаем, нам его не предлагают. То есть его нет в прайсах поставщиков ни под каким названием. По-моему, раньше, наверное, было около пяти производителей. Один из них был российский, все были иностранного производства. Причем из недружественных стран, скажем. И насколько я знаю, что сейчас его нет. Насколько я знаю, в нашем городе его получали через перинатальный центр. То есть потребность была удовлетворена через госзакупки. Очень редко бывало, что его спрашивали в розничной реализации», − пояснили в Центральной аптеке.

Там также добавили, что в розничной продаже препарат спрашивали редко.

Иная ситуация в аптеке «Наджа». Там уверяют: препарат можно приобрести по заказу, через дистрибьютор. Однако уточняют, что речь, скорее всего, идет о российском варианте.

«Есть этот препарат, его можно спокойно приобрести… Но если его нет в наличии, то у поставщиков он есть. Нам если нужно, мы сможем его поставить. На вряд ли сейчас импортные есть, все-таки санкции», − пояснили в аптеке.

Чем опасен резус-конфликт?

Женщина, унаследовавшая резус-отрицательную группу крови, подвергается большему риску развития резус-конфликтной беременности, рассказывает заведующая отделением переливания крови ОКБ Ханты-Мансийска Анна Сухарева.

«Будущая мама, с отрицательным резус-фактором может забеременеть плодом, который имеет резус-положительную группу крови, доставшуюся от резус-положительного папы. Во время вынашивания беременности и роста плода, кровь плода с резус-положительной группой попадает в кровоток резус-отрицательной мамы и провоцирует выработку антирезусных антител у мамы на антиген системы резус, которые в свою очередь способны проникать через плацентарный барьер в кровоток плода и взаимодействовать с его эритроцитами, вызывая разрушение (гемолиз) эритроцитов плода», − пояснила это.

Все это, по словам специалиста, может привести к снижению гемоглобина, вызвать повышенный уровень билирубина у плода, желтуху, и энцефалопатию.

«Поступление в кровоток плода, через плацентарный барьер, большого количества антител матери может привести к поражению капилляров и развитию водянки плода и плаценты, способствует внутриутробной гибели плода. До 24 недель беременности перенос антител медленный, поэтому гемолитическая болезнь плода до этого срока наблюдается редко. В более поздние сроки перенос антител увеличивается, и в родах гемолиз становится максимальным. Причиной наиболее тяжелого течения гемолитической болезни плода, нередко заканчивающегося смертью плода», − добавила Сухарева.

Диагноз гемолитическая болезнь новорожденного (ГБН) ставится еще до родов, реже − после рождения ребенка. При угрозе конфликта врачи назначают антенатальную профилактику − до 28-й недели женщине вводят иммуноглобулин, и повторяют дозу после родов. Это предотвращает выработку опасных антител.

Если профилактика не проведена вовремя, а у младенца развивается ГБН, требуется экстренное переливание крови в первые часы жизни.

«В нашей стране проблема резус-конфликтной беременности решается на уровне государства посредством разработки антирезусного иммуноглобулина. На сегодняшний день, антирезусный иммуноглобулин, который может помочь сотням и тысячам беременных женщин с отрицательным резус-фактором производится только из плазмы резус-отрицательных доноров, которые имеют антитела к антигенам системы резус», − указала врач.

К донорству допускаются мужчины 18-50 лет и женщины 45-50 лет (или моложе, если наступила менопауза), у которых уже есть антитела или которые готовы пройти процедуру иммунизации. Это не просто сдача крови − требуется подготовка, включающая инъекции D-антигена. Сама иммунизация проводится курсами по специальной схеме с интервалами до шести месяцев.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 94, комментариев: 0
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