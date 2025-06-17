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Что можно и что нельзя делать в подъезде? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали о правилах поведения в подъезде

Что можно и что нельзя делать в подъезде? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Некоторые жильцы воспринимают подъезд как часть личного пространства, хотя на самом деле, согласно закону, он относится к общему имуществу всех собственников дома. Эксперты Циан рассказали, что допускается и запрещается делать в подъезде, а также какие последствия грозят за нарушение установленных норм.

Что разрешается в подъезде

Украшение подъезда

Украшать подъезд можно разными способами, например, росписью стен, нанесением граффити, декоративной отделкой или размещением комнатных растений. Чаще всего используют новогодний декор и растения.

С формальной точки зрения украшения могут рассматриваться как захламление общего имущества. Поэтому для создания атмосферы желательно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Обсудить вопрос на общем собрании жильцов и получить согласие управляющей компании.
  • Не использовать легковоспламеняющиеся материалы.
  • Не размещать украшения на эвакуационных выходах и дверях.
  • Избегать крупногабаритного декора.
  • Электрические украшения должны быть новыми и сертифицированными.

Если хочется украсить подъезд надолго, можно согласовать нанесение рисунков на стены. Однако возможность выполнения такой инициативы и порядок согласования зависят от региона.

На подоконниках допускается размещать небольшие декоративные предметы или растения. Главное, чтобы это не мешало соседям и не вызывало у них возражений.

Пребывание в подъезде

Иногда жильцов раздражает присутствие подростков или взрослых, которые собираются на лестничных площадках. Однако прямого запрета на нахождение в подъезде одному или группой не существует.

Главное – соблюдать общественные нормы: не мусорить, не нарушать тишину, не курить и не употреблять алкоголь или наркотики (статья 20.20 КоАП РФ).

Совет дома может утвердить правила использования общего имущества (статья 161.1 ЖК РФ). Например, возможно установление запрета на пропуск посторонних. Жильцы вправе нанять охрану или консьержа для соблюдения этого порядка.

На практике встречаются случаи, когда управление дома запрещает доставщикам еды входить внутрь. Такие ограничения можно оспорить.

Что запрещено в подъезде

Хранение личных вещей

В подъездах запрещено хранить личные предметы, включая мебель и бытовую технику. Также нельзя устанавливать внешние блоки кондиционеров на лестничных площадках.

Запрет основывается на следующих нормативных актах:

  • Правила противопожарного режима РФ.
  • Закон № 123-ФЗ о техническом регламенте пожарной безопасности.
  • Правила эксплуатации жилищного фонда.
  • Закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Цель этих норм – обеспечение пожарной и санитарной безопасности. Важно, чтобы пути эвакуации были свободны, а оставленные вещи не становились источником антисанитарии.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В некоторых случаях ограничиваются предупреждением. Если же из-за нарушений пострадал человек или имущество, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. В случае гибели человека нарушитель несет уголовную ответственность – до пяти лет лишения свободы или принудительных работ (статья 219 УК РФ).

Хранение детских колясок и велосипедов

Коляски и велосипеды также считаются личными вещами жильцов, а значит, их хранение в подъезде запрещено. Но в новых жилых комплексах для этих целей обычно предусматриваются специальные помещения – колясочные.

Оставление мусора и захламление пространства

Хранение мусора на лестничной клетке нарушает правила противопожарного режима. За это предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.

Дополнительно действуют экологические нормы. В соответствии со статьей 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при эксплуатации жилья предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей. Наказуемо как оставление мусора у дверей, так и выбрасывание его из окон.

Самовольное переоборудование подъезда

Распространенной практикой в многоквартирных домах является установка дверей, отделяющих несколько квартир от остального подъезда и образующих тамбур. Такие двери часто закрываются на замок, а тамбур используют для хранения вещей. Однако установка подобных перегородок без разрешения считается самовольной и незаконной.

Чтобы узаконить установку двери и отделить пространство, нужно:

  • Получить согласие всех жильцов на общем собрании.
  • Подготовить проект перепланировки.
  • Получить разрешение от органов пожарного надзора.
  • Оформить заключение по несущим конструкциям.
  • Согласовать проект в жилищной инспекции.
  • После установки получить акт приемочной комиссии.
  • Обратиться в БТИ и внести изменения в технический паспорт дома.

Такой порядок применяется ко всем дополнительным постройкам на общей территории.

Курение в подъезде

Федеральный закон № 15-ФЗ запрещает курение в местах общего пользования – подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других зонах общего пользования. Нарушение карается штрафом от 500 до 1500 рублей.

Разрешается курить только в специально оборудованных местах: либо на улице, либо в изолированном помещении с вентиляцией. Также в домах должны предусматриваться места для курения (приказ Минстроя РФ № 32/пр и Минздрава РФ № 33).

Что делать при нарушениях со стороны соседей

Лучше начать с мирного урегулирования конфликта. Зафиксируйте факт нарушения и по возможности документируйте отказ устранить его. Спокойное общение поможет разрешить ситуацию и предотвратить дальнейшие конфликты.

Если мирно решить проблему не удается:

  • Обратитесь в управляющую компанию, так как она обязана соблюдать правила содержания общего имущества и реагировать на жалобы жильцов.
  • Сообщите в МЧС при нарушении правил пожарной безопасности.
  • Если нарушены санитарные нормы – обращайтесь в Роспотребнадзор или санитарную службу.
  • При шуме или курении – вызывайте участкового.
  • По другим вопросам – обращайтесь в жилищную инспекцию.

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Сегодня в 16:37, просмотров: 104, комментариев: 0
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