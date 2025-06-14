Эксперты рассказали, в каких случаях курение на балконе может обернуться штрафом или судом

«Увидел у вас новость, что за курение в подъезде теперь могут серьезно наказывать, вплоть до штрафа в 50 тысяч рублей. А как обстоят дела с личным балконом? Могу ли я спокойно курить там, или это тоже может стать поводом для жалобы и штрафа?», – спрашивает читатель siapress.ru Артем Г.

Отвечают эксперты Циан:

Табачный дым нередко становится поводом для конфликтов между соседями в многоквартирных домах. Разберемся, какие законы регулируют курение на балконе, в каких случаях возможны штрафы и как защитить свои права, если вам мешает сигаретный запах.

Какие правовые нормы регулируют курение на балконе

На федеральном уровне прямого запрета на курение на собственном балконе нет, однако действуют два документа, вводящих ограничения:

Постановление Правительства № 1479 запрещает применение открытого огня на балконах, включая курение, если оно создает угрозу пожара. Ограничения касаются не только мангалов и свечей, но и непотушенных сигарет.

запрещает применение открытого огня на балконах, включая курение, если оно создает угрозу пожара. Ограничения касаются не только мангалов и свечей, но и непотушенных сигарет. Федеральный закон № 15-ФЗ защищает некурящих граждан от табачного дыма. В подъездах, лифтах и других общих зонах курить нельзя – за это предусмотрен штраф. С личным балконом все сложнее: чтобы привлечь курильщика к ответственности, потребуется доказать, что дым реально вредит здоровью.

Курение на личном и общем балконе

Курить на балконе своей квартиры допустимо, если соблюдаются противопожарные требования. Курильщик обязан не допускать возгорания: нельзя оставлять сигарету без присмотра или бросать окурки вниз.

Если из-за сигареты вспыхнет пожар, виновного могут привлечь по статье 168 УК РФ: штраф до 120 000 рублей, обязательные работы от 4 до 8 месяцев, исправительные работы до 2 лет либо лишение свободы на срок до года.

На общем балконе курение запрещено, как и в иных помещениях общего пользования – подъездах, лифтах, технических помещениях и детских площадках. Ограничения продиктованы правилами пожарной безопасности и желанием сохранить комфорт для жильцов.

Если собственники хотят обустроить во дворе специальное место для курения, решение принимается на общем собрании с согласия большинства – минимум 2/3 голосов.

Штрафы за нарушения

Ответственность за курение устанавливают статьи 20.4 и 6.24 КоАП РФ. Размер взысканий зависит от обстоятельств:

Нарушение противопожарных правил. Например, курение с риском возгорания – штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Курение в общественных местах – штраф от 500 до 1 500 рублей.

Если соседям удастся доказать, что дым нанес вред здоровью, конкретного штрафа нет – суд присудит компенсацию, опираясь на обстоятельства и материалы дела.

Пример. В 2024 году Курский областной суд взыскал с курильщика 10 000 рублей в пользу соседей: дым с его балкона усугублял хроническое заболевание истца, вызывая сильный кашель.

Что делать, если сосед курит и мешает

Закон № 15-ФЗ дает право жаловаться на курящих соседей, однако подобные дела редко доходят до суда: нужно собрать доказательства вреда здоровью – свидетельские показания, заключения экспертиз, медсправки. Процесс затратный и не всегда успешный.

– Попробуйте договориться. Объясните соседу, что дым проникает в вашу квартиру и вызывает дискомфорт. Иногда этого достаточно.

– Обратитесь к участковому. Если переговоры не помогли, пишите заявление. Согласно приказу МВД № 736, полицейский обязан зарегистрировать жалобу и провести проверку.

– Подавайте иск. Крайняя мера потребует веских доказательств: показаний свидетелей и фото- или видеофиксации, полученной легально. Самостоятельно снимать соседа нельзя – суд может отклонить такое доказательство, сославшись на часть 1 статьи 24 Конституции РФ о защите частной жизни. Допустимы записи с уличных камер наблюдения. Также понадобится медицинское заключение, поясняющее, почему табачный дым опасен именно для вас.