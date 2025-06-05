Эксперты рассказали о том, что делать, если не сдал ЕГЭ или недоволен результатами экзамена

«Очень переживаю из-за ЕГЭ – готовлюсь, но все равно боюсь, что не сдам или наберу слишком мало баллов. Что вообще делать в такой ситуации? Есть ли шанс пересдать экзамены, если завалю один из них? А если совсем не получится сдать – можно ли поступить куда-то без ЕГЭ или придется терять целый год? Очень не хочется остаться ни с чем», – спрашивает читатель siapress.ru Устинов Е.

Отвечают эксперты Роскачества:

Сегодняшние выпускники школ, как правило, тратят все свои силы и время на подготовку к ЕГЭ, но неудача может случиться с каждым. Что делать, если сдать ЕГЭ не удалось или результаты оказались неудовлетворительными?

Пересдача ЕГЭ возможна

В случае неудовлетворительного результата некоторые экзамены можно пересдать. Это касается обязательных предметов – русского языка и математики. Кроме того, выпускник может пересдать один экзамен по выбору. Это дает шанс получить аттестат и предоставляет дополнительную возможность продемонстрировать свои знания.

Дни пересдачи определены и сгруппированы по нескольким периодам.

А по каким причинам возможна пересдача?

Один экзамен можно пересдать по желанию. Для этого необходимо подать заявление не ранее чем за шесть рабочих дней и не позднее чем за два рабочих дня до даты экзамена, который будет пересдаваться в дополнительный день (подробнее об этом далее). Это дает школьникам возможность улучшить результат, если они недовольны баллами.

Также возможность пересдать или сдать экзамен в текущем году сохраняется за теми, кто не смог явиться или завершить тестирование в «основные» дни. В частности, пересдача разрешена:

Участникам, получившим неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов.

Участникам, не явившимся или не завершившим экзамен по уважительной причине (например, заболевание, плановая операция, плохое самочувствие во время экзамена, подтвержденное справкой, дорожно-транспортное происшествие, чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена и другие обстоятельства).

В случае совпадения дат экзаменов.

Если апелляционная комиссия удовлетворила апелляцию участника по поводу нарушений при проведении экзамена.

Если участник был уличен в нарушении правил проведения ЕГЭ, пересдача не разрешается. Использование шпаргалок, попытки получить подсказку, симуляция плохого самочувствия – все это является основанием для аннулирования результатов, даже если обман выявлен позже. Например, после поступления в вуз.

«У нас был случай: ребенок поступил в вуз, но уже летом мы обнаружили нарушение, и в сентябре он был лишен права продолжать обучение, так как результаты ЕГЭ были аннулированы. Аттестат тоже признали недействительным», – ранее рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

Основной период сдачи ЕГЭ

23 мая – история, литература, химия.

26, 27 мая – математика базового и профильного уровней.

29, 30 мая – русский язык.

2 июня – обществознание, физика.

5 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть).

10, 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные дни

16 июня – география, литература, обществознание, физика.

17 июня – русский язык.

18 июня – иностранные языки (устная часть), история, химия.

19 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика.

20 июня – математика базового и профильного уровней.

23 июня – все учебные предметы.

Несколько дней доступны и в сентябре, но при таком варианте поступление в университет, скорее всего, будет отложено на следующий год.

4 сентября – русский язык.

8 сентября – математика базового уровня.

23 сентября – математика базового уровня, русский язык.

Пересдача экзамена по желанию

Если абитуриент хочет пересдать один экзамен, стоит записаться на следующие даты:

3 июля – иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия.

4 июля – биология, география, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Заявление на пересдачу подается в Государственную экзаменационную комиссию с указанием предмета. Сроки:

По предметам, сдаваемым 3 июля: не ранее 25 июня 2025 года и не позднее 30 июня 2025 года (включительно).

По предметам, сдаваемым 4 июля: не ранее 26 июня 2025 года и не позднее 1 июля 2025 года (включительно).

Следует помнить, что при пересдаче предыдущий результат по выбранному предмету аннулируется.

Важно. Если выпускник не пришел на пересдачу или не завершил экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально (например, болезнь), результат предыдущего экзамена сохраняется. Для аннулирования в таком случае не требуется решение председателя ГЭК.

Таким образом, каждый выпускник имеет несколько возможностей пересдать экзамен, если он не сдал его или недоволен результатами. Если низкий балл – случайность, а более высокий результат поможет поступить, это возможность не терять целый год.

Альтернативы, если ЕГЭ все же не сдан

Если пересдача невозможна или не принесла нужного результата, не стоит отчаиваться.

Во-первых, можно поступить в колледж или техникум и получить специальность, которая пригодится уже сейчас. Позже можно поступить в вуз.

Во-вторых, некоторые вузы принимают студентов без результатов ЕГЭ. В таком случае абитуриент проходит другие вступительные испытания.

В-третьих, можно готовиться в течение года и сдать ЕГЭ следующим летом. Результаты будут иметь такую же силу, как и у выпускников текущего года. По ним выдают аттестат и принимают в университеты.

В любом случае даже при трудностях важно помнить: образовательный путь не заканчивается на одном этапе. Система экзаменов дает несколько возможностей, а при неудаче остаются и другие пути для получения образования и построения карьеры.