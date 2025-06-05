Эксперты рассказали о том, что делать, если не сдал ЕГЭ или недоволен результатами экзамена

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927559"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YLmRY04iu4K8luOlSFJvlXjhPfxaR/xWLq2hx8HW5xWdI6RA8vUkmoh5Zwy2PdJlOjQ2E6OBh5zxlIMQg8dkBn48tT5KiOAEB1jOGXGY9R0QFefpE53n0Z9oDMmqhU2j"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YLmRY04iu4K8luOlSFJvlXjhPfxaR/xWLq2hx8HW5xWdI6RA8vUkmoh5Zwy2PdJlOjQ2E6OBh5zxlIMQg8dkBn48tT5KiOAEB1jOGXGY9R0QFefpE53n0Z9oDMmqhU2j"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2acce424c2321041990f8a2f4ac9226b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718001"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927551"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vaKHVp8GYqZTA393UyjDCXIswjeIE/OYxZciFZ5GPy/hYb1r3jIWXrOoE7BLo7UdWeHqdMkrSxI73sqyrlh+D5ju1CMcU0Om8pYVEsW7er5AM1NLRvznSqNbBLnuaL2p"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vaKHVp8GYqZTA393UyjDCXIswjeIE/OYxZciFZ5GPy/hYb1r3jIWXrOoE7BLo7UdWeHqdMkrSxI73sqyrlh+D5ju1CMcU0Om8pYVEsW7er5AM1NLRvznSqNbBLnuaL2p"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1c618564b0d41a4ba7be6581e3ea6451.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718001"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927551"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vaKHVp8GYqZTA393UyjDCXIswjeIE/OYxZciFZ5GPy/hYb1r3jIWXrOoE7BLo7UdWeHqdMkrSxI73sqyrlh+D5ju1CMcU0Om8pYVEsW7er5AM1NLRvznSqNbBLnuaL2p"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vaKHVp8GYqZTA393UyjDCXIswjeIE/OYxZciFZ5GPy/hYb1r3jIWXrOoE7BLo7UdWeHqdMkrSxI73sqyrlh+D5ju1CMcU0Om8pYVEsW7er5AM1NLRvznSqNbBLnuaL2p"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1c618564b0d41a4ba7be6581e3ea6451.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927559"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YLmRY04iu4K8luOlSFJvlXjhPfxaR/xWLq2hx8HW5xWdI6RA8vUkmoh5Zwy2PdJlOjQ2E6OBh5zxlIMQg8dkBn48tT5KiOAEB1jOGXGY9R0QFefpE53n0Z9oDMmqhU2j"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YLmRY04iu4K8luOlSFJvlXjhPfxaR/xWLq2hx8HW5xWdI6RA8vUkmoh5Zwy2PdJlOjQ2E6OBh5zxlIMQg8dkBn48tT5KiOAEB1jOGXGY9R0QFefpE53n0Z9oDMmqhU2j"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2acce424c2321041990f8a2f4ac9226b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,5025   EUR  89,3108  

Новости

Больше новостей
Вы часто задерживаетесь на работе?
Комментировать
0
Академия наук России проведает экспертизу игрушки Лабубу на предмет соответствия национальным традициям. Должна ли академия наук заниматься подобным?
Комментировать
0
Авиакомпания Победа злоупотребляет законом, уменьшая объемы ручной клади?
Комментировать
0
Ваше питание в последнее время:
Комментировать
0
Больше опросов

Что делать, если не сдал ЕГЭ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперты рассказали о том, что делать, если не сдал ЕГЭ или недоволен результатами экзамена

Что делать, если не сдал ЕГЭ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: администрация Сургута

«Очень переживаю из-за ЕГЭ – готовлюсь, но все равно боюсь, что не сдам или наберу слишком мало баллов. Что вообще делать в такой ситуации? Есть ли шанс пересдать экзамены, если завалю один из них? А если совсем не получится сдать – можно ли поступить куда-то без ЕГЭ или придется терять целый год? Очень не хочется остаться ни с чем», – спрашивает читатель siapress.ru Устинов Е.

Отвечают эксперты Роскачества:

Сегодняшние выпускники школ, как правило, тратят все свои силы и время на подготовку к ЕГЭ, но неудача может случиться с каждым. Что делать, если сдать ЕГЭ не удалось или результаты оказались неудовлетворительными?

Пересдача ЕГЭ возможна

В случае неудовлетворительного результата некоторые экзамены можно пересдать. Это касается обязательных предметов – русского языка и математики. Кроме того, выпускник может пересдать один экзамен по выбору. Это дает шанс получить аттестат и предоставляет дополнительную возможность продемонстрировать свои знания.

Дни пересдачи определены и сгруппированы по нескольким периодам.

А по каким причинам возможна пересдача?

Один экзамен можно пересдать по желанию. Для этого необходимо подать заявление не ранее чем за шесть рабочих дней и не позднее чем за два рабочих дня до даты экзамена, который будет пересдаваться в дополнительный день (подробнее об этом далее). Это дает школьникам возможность улучшить результат, если они недовольны баллами.

Также возможность пересдать или сдать экзамен в текущем году сохраняется за теми, кто не смог явиться или завершить тестирование в «основные» дни. В частности, пересдача разрешена:

  • Участникам, получившим неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов.
  • Участникам, не явившимся или не завершившим экзамен по уважительной причине (например, заболевание, плановая операция, плохое самочувствие во время экзамена, подтвержденное справкой, дорожно-транспортное происшествие, чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена и другие обстоятельства).
  • В случае совпадения дат экзаменов.
  • Если апелляционная комиссия удовлетворила апелляцию участника по поводу нарушений при проведении экзамена.

Если участник был уличен в нарушении правил проведения ЕГЭ, пересдача не разрешается. Использование шпаргалок, попытки получить подсказку, симуляция плохого самочувствия – все это является основанием для аннулирования результатов, даже если обман выявлен позже. Например, после поступления в вуз.

«У нас был случай: ребенок поступил в вуз, но уже летом мы обнаружили нарушение, и в сентябре он был лишен права продолжать обучение, так как результаты ЕГЭ были аннулированы. Аттестат тоже признали недействительным», – ранее рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

Основной период сдачи ЕГЭ

  • 23 мая – история, литература, химия.
  • 26, 27 мая – математика базового и профильного уровней.
  • 29, 30 мая – русский язык.
  • 2 июня – обществознание, физика.
  • 5 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть).
  • 10, 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные дни

  • 16 июня – география, литература, обществознание, физика.
  • 17 июня – русский язык.
  • 18 июня – иностранные языки (устная часть), история, химия.
  • 19 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика.
  • 20 июня – математика базового и профильного уровней.
  • 23 июня – все учебные предметы.

Несколько дней доступны и в сентябре, но при таком варианте поступление в университет, скорее всего, будет отложено на следующий год.

  • 4 сентября – русский язык.
  • 8 сентября – математика базового уровня.
  • 23 сентября – математика базового уровня, русский язык.

Пересдача экзамена по желанию

Если абитуриент хочет пересдать один экзамен, стоит записаться на следующие даты:

  • 3 июля – иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия.
  • 4 июля – биология, география, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Заявление на пересдачу подается в Государственную экзаменационную комиссию с указанием предмета. Сроки:

  • По предметам, сдаваемым 3 июля: не ранее 25 июня 2025 года и не позднее 30 июня 2025 года (включительно).
  • По предметам, сдаваемым 4 июля: не ранее 26 июня 2025 года и не позднее 1 июля 2025 года (включительно).

Следует помнить, что при пересдаче предыдущий результат по выбранному предмету аннулируется.

Важно. Если выпускник не пришел на пересдачу или не завершил экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально (например, болезнь), результат предыдущего экзамена сохраняется. Для аннулирования в таком случае не требуется решение председателя ГЭК.

Таким образом, каждый выпускник имеет несколько возможностей пересдать экзамен, если он не сдал его или недоволен результатами. Если низкий балл – случайность, а более высокий результат поможет поступить, это возможность не терять целый год.

Альтернативы, если ЕГЭ все же не сдан

Если пересдача невозможна или не принесла нужного результата, не стоит отчаиваться.

Во-первых, можно поступить в колледж или техникум и получить специальность, которая пригодится уже сейчас. Позже можно поступить в вуз.

Во-вторых, некоторые вузы принимают студентов без результатов ЕГЭ. В таком случае абитуриент проходит другие вступительные испытания.

В-третьих, можно готовиться в течение года и сдать ЕГЭ следующим летом. Результаты будут иметь такую же силу, как и у выпускников текущего года. По ним выдают аттестат и принимают в университеты.

В любом случае даже при трудностях важно помнить: образовательный путь не заканчивается на одном этапе. Система экзаменов дает несколько возможностей, а при неудаче остаются и другие пути для получения образования и построения карьеры.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:16, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748804403"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749409154"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1BYWqrDc7fMNC0fel0DmUmHu2HkQUGvakbfwiO/5rIGqDEGECDZKj39VsfWmPdoUMgRYQ46pkGzYSVqS0BIGgrKpPqPEe2MURwgqXzZgjFyrb6+yzxYbMRov7oewYe6i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1BYWqrDc7fMNC0fel0DmUmHu2HkQUGvakbfwiO/5rIGqDEGECDZKj39VsfWmPdoUMgRYQ46pkGzYSVqS0BIGgrKpPqPEe2MURwgqXzZgjFyrb6+yzxYbMRov7oewYe6i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8a31ac32e58e1ee4b1471041fa3886ed.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjckoM7T"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-02 00:00:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-08 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748804403"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749409154"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1BYWqrDc7fMNC0fel0DmUmHu2HkQUGvakbfwiO/5rIGqDEGECDZKj39VsfWmPdoUMgRYQ46pkGzYSVqS0BIGgrKpPqPEe2MURwgqXzZgjFyrb6+yzxYbMRov7oewYe6i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1BYWqrDc7fMNC0fel0DmUmHu2HkQUGvakbfwiO/5rIGqDEGECDZKj39VsfWmPdoUMgRYQ46pkGzYSVqS0BIGgrKpPqPEe2MURwgqXzZgjFyrb6+yzxYbMRov7oewYe6i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8a31ac32e58e1ee4b1471041fa3886ed.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjckoM7T"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-02 00:00:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-08 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748804403"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749409154"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1BYWqrDc7fMNC0fel0DmUmHu2HkQUGvakbfwiO/5rIGqDEGECDZKj39VsfWmPdoUMgRYQ46pkGzYSVqS0BIGgrKpPqPEe2MURwgqXzZgjFyrb6+yzxYbMRov7oewYe6i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1BYWqrDc7fMNC0fel0DmUmHu2HkQUGvakbfwiO/5rIGqDEGECDZKj39VsfWmPdoUMgRYQ46pkGzYSVqS0BIGgrKpPqPEe2MURwgqXzZgjFyrb6+yzxYbMRov7oewYe6i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8a31ac32e58e1ee4b1471041fa3886ed.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjckoM7T"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-02 00:00:03"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-08 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Для некоторых коммерческих клиник скоро настанет последний день работы в ОМС 763
  2. ​Три новых спорткомплекса будут достроены в Сургуте до конца года 711
  3. ​Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки. Эксперты с ним не согласились 641
  4. ​Важна каждая жизнь: в Сургуте пожарные спасли людей и вернули к жизни кота 639
  5. Праздничные скидки от ГК «Сибпромстрой»: квартиры в ЖК «Георгиевский» по специальным ценам 578
  6. ​В Югре принимают заявки на обновленный конкурс грантов губернатора для НКО 568
  7. ​Сделки с недвижимостью в России можно будет совершать при помощи биометрии 566
  8. В Тюмени бизнес при поддержке правительства построит частную школу со спортивным центром 546
  9. ​Депутат Госдумы предложил расширить маткапитал на третьего и четвертого ребенка 535
  10. ​Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД 493
  1. ​Прокатились ‒ и хватит 3103
  2. Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай 2665
  3. ​«Победу» уличили в абсурдных правилах провоза ручной клади – суд признал их незаконными 2172
  4. В Сургуте выделят почти миллиард рублей на ремонт дороги на улице Киртбая 1935
  5. ​Год работы Руслана Кухарука. Официальная версия 1924
  6. В Сургуте из-за замечания избили пенсионерку 1780
  7. В Сургуте пройдет серия концертов под открытым небом 1760
  8. На улицах Сургута появятся новые знаки «Остановка запрещена» 1737
  9. Клиенты Ханты-Мансийского НПФ назначают выплаты по Программе долгосрочных сбережений 1690
  10. ​«Оземпик может снижать риск рака почти вдвое»: эндокринолог о пользе, рисках и ситуации с препаратом в Сургуте 1638
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 7811
  2. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 7294
  3. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 7052
  4. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 6671
  5. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 6148
  6. ​Сажайте по-человечески 5875
  7. ​Новогодний бал - в пользу обороны 5502
  8. ​Треугольники судьбы 5125
  9. ​От Лаоса до Барбадоса: где дешевле всего отдохнуть в 2025 году и почему поездка за границу может оказаться выгоднее 4948
  10. ​Родню оставьте дома 4712

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика