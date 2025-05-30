Что сделано, какие проекты запущены и как изменилась ситуация в Югре за первый год работы Руслана Кухарука

Год у руля Югры – важный рубеж для оценки эффективности нового руководства. Что изменилось в регионе за это время под управлением губернатора региона Руслана Кухарука, какие инициативы уже дали результат, а какие только в планах – разбираемся в обзоре, основываясь на официальных источниках.

Дата назначения и избрание

Экс-губернатор Наталья Комарова завершила свою работу в должности губернатора ХМАО – Югры 30 мая 2024 года. Она занимала этот пост с 2010 года.

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу. С первого дня в Югре знала – я дома. Эта уверенность в каждом из вас. И я верю, что ваша вера в меня помогла добиться того, что наша Югра – регион-лидер. Югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в Специальной военной операции. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку, каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине», – высказалась Наталья Комарова.

Фото: Руслан Кухарук / t.me

На смену Комаровой президент России Владимир Путин предложил временно возглавить регион мэру Тюмени – Руслану Кухаруку. Так и вышло − 2 июня 2024 года полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев представил врио губернатора Югры Руслана Кухарука управленческой команде региона.

Позже Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть три кандидатуры на пост губернатора региона: Руслана Кухарука, депутата думы Алексея Савинцева и генерального директора ООО «ЮграНефтеРазведка», также депутата думы Михаила Сердюка.

В результате тайного голосования, в котором приняли участие 36 депутатов, губернатором был избран Руслан Кухарук:

- за Кухарука проголосовали 33 депутата;

- Алексей Савинцев получил 3 голоса;

- Михаил Сердюк не набрал ни одного голоса.

8 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность нового губернатора Югры Руслана Кухарука.

«В первый день моей работы в Югре на заседании правительства региона с участием глав муниципальных образований договорились за летний период посетить все города и районы округа. Поставили для себя задачу обсудить волнующие югорчан вопросы и выработать по ним первоочередные решения. 24 дня в пути, более 50 часов общения с жителями, 140 посещенных объектов. Благодарю тех, кто работал вместе со мной: глав и местные администрации, депутатов всех уровней и сенаторов», − сказал на инаугурации глава.

Губернатор заявил, что развитие Югры будет строиться с учетом мнения жителей, для которых регион является родным домом. По его словам, он намерен сохранить приоритеты предыдущих руководителей, благодаря которым регион занимает лидирующие позиции в экономике и социальной сфере.

Кадровые изменения

В первые месяцы на посту губернатора Руслан Кухарук произвёл ряд кадровых изменений в правительстве округа. Из числа вице-губернаторов семь сохранили свои посты, тогда как шесть покинули свои должности. На их места пришли новые кадры, в том числе представители южных районов Тюменской области, а также бывший сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Структура руководства департаментов практически не изменилась: 15 из 18 директоров сохранили свои позиции.

Первый вице-губернатор Алексей Забозлаев вновь получил под контроль региональный департамент недропользования и природных ресурсов, а департамент труда и природоохранный надзор. Заместителю губернатору Анатолий Уткин поручили отвечать за департамент управления госимуществом и департамент административного обеспечения. Ирина Чудова в качестве замгубернатора возглавила аппарат губернатора и координирует работу департамента госслужбы, кадровой политики и антикоррупционных мероприятий. Азат Ислаев, сохранивший пост заместителя губернатора, теперь курирует департаменты дорожного хозяйства, строительства и архитектуры. В сфере жилищно-коммунального хозяйства новым куратором назначили заместителя губернатора Владимира Кильтау. Экс-сенатор Эдуард Исаков возглавил направление взаимодействия с федеральными органами власти, включая координацию вопросов, связанных с СВО.

В отставку ушел первый заместитель главы региона Алексей Шипилов, который на настоящий момент находится под стражей. Напомним, что, по версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов получил взятку в размере 7,5 млн рублей. Он находился в команде региона почти девять лет. За время своей службы Шипилов курировал ключевые направления внутренней и информационной политики, кадровой работы, молодежной и национальной политики, а также отвечал за вопросы региональной безопасности и взаимодействия с гражданским обществом.

А также посты покинули вице-губернаторы Алексей Золотухин, Владислав Нигматулин, Елена Шумакова, Ольга Литова и Сергей Черняев. Александр Тиртока покинул должность до утверждения нового состава правительства в июне 2024 года. До избрания Руслана Кухарука вице-губернаторы отвечали за работу представительства округа при правительстве РФ, а также за деятельность пяти служб и десяти департаментов.

Более подробно − в карточках.

Какие изменения затронули социальные сферы жизни?

Во время своей инаугурации Руслан Кухарук отметил: «Важно создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка в образовании, творчестве, науке и спорте».

А позже в своем отчете перед депутатами окружной думы он подробно остановился на проблемах с реализацией нескольких школ-долгостроев. А также предложил отказаться от механизма концессии.

«К сожалению, все объекты по концессии ‒ это школы в Сургуте ‒ не увенчались успехом», − подчеркнул глава.

Например, по сегодняшний день не решилась ситуация со строительством школы в 20А микрорайоне − работы выполнены лишь на 38%. Администрация ведет претензионную работу.

Фото: администрация Сургута

Ситуация с другой школой в 5А микрорайоне также вызвала обеспокоенность: работы приостановились еще на этапе забивки свай, а котлован частично заполнен водой. Готовность объекта составляет всего 8%. Концессионная форма реализации проекта здесь не оправдала себя, поэтому рассматривается перевод проекта в механизм прямой инвестиции.

И в 30-м микрорайоне, где запланировано строительство школы на 1 500 мест, возникли проблемы. Несмотря на активное развитие района, проект всё ещё находится на стадии планирования. Тем не менее, финансирование для подготовки проектно-сметной документации уже выделено. Кухарук подчеркнул, что строительство и проектирование школы в рамках одного контракта возможно только при наличии утверждённой проектной документации и чёткого понимания расположения здания на участке.

Кроме того, губернатор анонсировал планы строительства новых школ в 24-м и 38-м микрорайонах Сургута. Там, где это возможно, будут применяться тиражируемые проекты на 1 200 или 1 500 мест, а в остальных случаях предусмотрена разработка индивидуальных проектных решений.

Более подробно о ходе строительства школ в Сургуте − в нашем новом материале.

Губернатор Югры Руслан Кухарук в своём Послании акцентировал внимание на значимости развития социальной инфраструктуры в городах и районах региона. В окружном бюджете на предстоящие три года предусмотрели средства для реализации масштабных проектов в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В частности, запланированы проектирование и строительство 39 школ и комплексов «школа-сад», 19 больниц и амбулаторий, а также 18 объектов культуры и спорта.

Кухарук отметил, что 68% расходов регионального бюджета на 2025 год направят на социальную сферу. Он подчеркнул, что эти инвестиции оправданы высокими результатами.

«Деньги немалые, но результаты их оправдывают. Каждый третий житель Югры получает меры поддержки. Доступность дошкольного образования – стопроцентная. Дополнительным образованием охвачено более 95 процентов детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Более 35 тысяч молодых людей обучается по программам среднего профессионального образования, более 20 тысяч – высшего», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Кроме того, он добавил, что почти 60% жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Помимо этого, 23 декабря 2024 года на совете при полномочном представителе Президента РФ в УрФО прошло обсуждение вопросов поддержки и развития системы среднего профессионального образования.

Тогда глава региона отметил, что в Югре подготовка специалистов среднего звена ведется в 41 образовательной организации по 105 направлениям. Конкурс на обучение в этом году составил около пяти человек на место, а по некоторым специальностям, например, «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», достиг 24 человека на место.

Руслан Кухарук подчеркнул, что количество бюджетных мест в колледжах региона растет ежегодно. С 2018 года их число увеличилось на 49%, и в 2024 году составляет 7 694 места. К 2030 году планируется дополнительно создать около трех тысяч бюджетных мест.

Выплаты

На заседании правительства Югры, которое провёл Руслан Кухарук , были утверждены изменения в региональный бюджет на 2024 год. Эти корректировки направили на увеличение финансирования приоритетных сфер, таких как образование, здравоохранение и строительство.

Не обошли стороной и многодетные семьи. В 2024 году приняли единый региональный перечень мер поддержки, который систематизирует государственные гарантии в сферах социального развития, образования, культуры, спорта, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. По информации властей, действующие меры способствуют росту числа многодетных семей − за год их количество увеличилось на 3,5%, или на 1,5 тысячи семей. На поддержку этих семей в 2024 году направлено 3,6 миллиарда рублей.

В Югре также увеличили расходы на детские лагеря, финансируемые из окружного бюджета. Теперь они составят 3,2 тыс. рублей в день на одного ребенка, независимо от того, находится ли лагерь в регионе или за его пределами.

Кроме того, на 4% увеличили расходы на питание в пришкольных и палаточных лагерях. Количество детей, имеющих возможность воспользоваться летним отдыхом, вырастет на 5%. Длительность смен останется прежней – 21 день.

«На размер инфляции индексируется стоимость продуктового набора, который предоставляется ежедневно детям в случае введения режима повышенной готовности или объявления чрезвычайной ситуации в округе при открытии лагерей в заочном формате с использованием дистанционных технологий», – отметил ранее директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Финансирование летнего отдыха уже предусмотрено в бюджете на 2025 год и плановом периоде 2026-2027 годов.

Вместе с тем, в Югре утверждён широкий комплекс региональных мер поддержки ветеранов СВО, сообщает URA.ru. В 2024 году ими воспользовались свыше 24 тысяч человек. Например, это касается первоочередного права на переселение из аварийного жилья и предоставления субсидий на покупку или строительство жилья по договорам социального найма для семей, состоящих на учёте в органах местного самоуправления как нуждающиеся. Такая помощь была оказана 381 семье защитников Отечества.

Бюджет

В закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внесли изменения, сообщают на сайте думы Югры.

Фото: dumahmao.ru

В 2025 году доходы бюджета автономного округа увеличатся на 9,8 млрд рублей, в то время как на 2026-2027 годы доходы останутся на прежнем уровне.

Расходы же вырастут на 29,3 млрд рублей, в 2026 году – на 10 млрд рублей, а в 2027 году сократятся на 1,7 млрд рублей.

Дефицит бюджета на 2025 год увеличится на 19,5 млрд рублей, на 2026 год – на 10 млрд рублей, а в 2027 году уменьшится на 1,7 млрд рублей.

«Это первая корректировка бюджета региона в текущем году. И основное увеличение расходов в 2025 году, а это более 28 миллиардов рублей, отмечается по государственным программам», – отметил Председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Основные направления увеличения расходов в 2025 году включают следующие государственные программы:

— средства будут направлены на меры социальной поддержки участников СВО и их семей; приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; поддержку новой категории граждан, родившихся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года.

— дополнительные средства пойдут на финансирование моста через реку Обь, субсидии муниципалитетам для дорог местного значения и осуществление воздушных перевозок по субсидированным маршрутам.

— увеличение финансирования предусмотрено для закупки медицинского оборудования, обеспечения пациентов лекарственными препаратами, приобретения 60 автомобилей скорой помощи для 19 медицинских учреждений автономного округа, повышения зарплат низкооплачиваемых работников до минимального размера оплаты труда и создания дополнительных бригад скорой помощи.

— средства выделяются на приобретение жилья, формирование маневренного фонда и предоставление субсидий участникам специальной военной операции, а также на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Рейтинг

В ноябре 2024 года в топ самых влиятельных глав субъектов РФ вошел губернатор Югры Руслан Кухарук. В этом рейтинге он поднялся с 19-го на 15-е место, сообщает агентство политических и экономических коммуникаций. Он мог оказаться на 14-м месте в топе, однако уступил на одну позицию губернатору Тюменской области Александру Моору.

В исследовании «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Декабрь 2024», подготовленном аналитическим центром «Г.У.Р.У.», губернатор Югры Руслан Кухарук вошёл в топ-20 наиболее упоминаемых губернаторов в Telegram, заняв 13-е место.

Губернатор Югры также занял десятое место в рейтинге самых упоминаемых глав регионов в Telegram и за март. Имя губернатора Югры было упомянули 14,3 тысяч раз.

Аналитики отмечают, что активное упоминание было связано с крупными событиями в регионе: проведением Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта, запуском первого потока проекта «Герои Югры», рабочей встречей с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также фестивалем «Дух огня» и конкурсом профессионального мастерства среди оленеводов.

Благоустройство

25 июля 2024 года на заседании правительства Югры было принято решение о создании градостроительного совета округа. Об этом сообщил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале, отметив, что инициатива возникла по результатам поручений, данных в ходе визитов в муниципалитеты.

«В состав совета войдут представители регионального правительства, главы муниципалитетов и архитектурное сообщество региона. Совместно, с обязательным учётом мнения жителей, мы будем решать задачи, связанные с пространственным и комплексным развитием территорий Югры», − говорится в сообщении.

Также на этом же заседании было утверждено дополнение к программе региональной газификации до 2030 года − в неё включено ещё 346 домовладений. Таким образом, общее количество домов, куда планируется провести газ в ближайшие шесть лет, достигнет 4 375.

Отметим, что за 2024 год под руководством Руслана Кухарука в округе открыли восемь новых медицинских объектов как в крупных городах, так и в небольших муниципалитетах. Среди них − долгожданная больница в Нижневартовске, станция скорой помощи в Сургуте, районная больница в Берёзово, поликлиника в Кондинском районе, врачебные амбулатории в поселках Луговой (Кондинский район) и Красноленинский (Ханты-Мансийский район), а также участковая больница с круглосуточным стационаром в поселке Кедровый (Ханты-Мансийский район).

Фото: Максим Слепов / vk.com

Кроме того, проведён капитальный ремонт в шестнадцати учреждениях здравоохранения. Медицинские организации получили 14 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Также закуплено 53 автомобиля, включая 21 машину скорой и паллиативной помощи и 32 санитарных автотранспорта для обслуживания труднодоступных и отдалённых населённых пунктов.

Города округа стабильно демонстрируют высокие результаты по индексу качества городской среды Минстроя России: в 2024 году Ханты-Мансийск и Белоярский заняли первые места в своих категориях, а Сургут и Когалым − вторые позиции, сообщал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.

Добавим, что на 44-м заседании Думы Югры был представлен отчет о деятельности Правительства региона за 2024 год. Так, например, обустроено 57 общественных пространств − парки, скверы, набережные. Построено и капитально отремонтировано 202 километра дорог, включая важные участки, обеспечивающие связь между промышленными и жилыми районами. Заменено 128 километров инженерных сетей, модернизированы котельные, установлены новые газораспределительные станции.

Аварийное жилье

В ХМАО сохраняется серьёзная проблема с аварийным жильем, несмотря на значительные финансовые вложения и поручения властей. В 2024 году девять муниципалитетов региона, включая Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск, не смогли выполнить план по сносу аварийных домов.

Из 20 муниципалитетов, участвовавших в программе, полностью справились с задачей лишь девять. Губернатор Югры подчеркнул важность комплексного подхода и анонсировал запуск новой региональной программы по расселению из аварийного жилья, которая должна улучшить условия жизни более 38 тысяч жителей округа. В рамках этой программы включено 1 748 многоквартирных домов, расселение которых идёт согласно графику. По новой программе уже расселено 35,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

За 2024 год в Югре было снесено 350 аварийных многоквартирных домов, на что было выделено свыше 8,6 миллиарда рублей. Несмотря на заявления о завершении программы сноса ветхого и аварийного жилья в Сургуте, на конец года здесь осталось снести 25 домов. Проблемы с аварийным жильём сохраняются также в Октябрьском районе и Нижневартовске.

Напоминаем, губернатор Югры Руслан Кухарук прокомментировал годовщину своего назначения на пост губернатора. В обращении, опубликованном в социальных сетях, он поблагодарил жителей за совместную работу и подчеркнул, что ключевыми принципами управления остаются открытость и конкретные результаты.

«Работать для людей – не лозунг, а правило. С первого дня вместе с командами муниципалитетов мы взяли курс на результат: выстроили открытый диалог с жителями, запустили важные социальные проекты, продолжили укреплять позиции Югры как одного из передовых субъектов страны», − написал он.

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