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​Сдаете квартиру? Узнайте, на что придется потратиться // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали о главных расходах для арендодателей при сдаче квартиры

​Сдаете квартиру? Узнайте, на что придется потратиться // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: freepik.com

Сдача квартиры в аренду кажется простым способом получения стабильного дохода. Но за этим стоит целый список обязательных и неожиданных расходов, которые несет собственник. Это и регулярные траты на косметический ремонт, и страхование, и налоги, и даже просьбы арендаторов вроде покупки техники или замены мебели. Эксперты Циан Журнал рассказали, сколько на самом деле стоит быть арендодателем ‒ и что нужно учитывать, чтобы аренда приносила прибыль, а не проблемы.

Ремонт: минимум косметики, максимум износостойкости

Перед сдачей квартиры чаще всего требуется хотя бы легкий косметический ремонт. Чтобы не тратиться на обновление каждый год, имеет смысл сразу выбрать износостойкие материалы: нейтральные цвета стен, керамогранит или прочный ламинат, устойчивый к нагрузкам.

Стоимость:

  • укладка керамогранита ‒ от 1 500 рублей/м² (плюс столько же ‒ за материал);
  • ламинат с укладкой ‒ 300-800 рублей/м²;
  • покраска стен ‒ 200-300 рублей/м²;
  • краска ‒ от 2 000 рублей за десять литров.

Не забудьте заложить в смету расходы на клей, шпаклевку, кисти и другие сопутствующие материалы.

Со временем могут выйти из строя электроприборы или мебель ‒ если вина арендатора не доказана, заменой занимается собственник. Кроме того, возможны мелкие коммунальные аварии: протечка крана, проблемы с вентиляцией, окна, пропускающие холод ‒ устранять их также придется владельцу.

Страхование: защита от форс-мажоров и соседей

Хорошая страховка поможет избежать крупных убытков в случае пожара, затопления, взрыва, кражи или других неприятностей. Также стоит включить страхование гражданской ответственности ‒ на случай, если арендаторы затопят соседей или нанесут другой ущерб.

Многие страховые программы работают только при официальной аренде и договоре от 11 месяцев. Стоимость полиса ‒ в среднем 0,6% от страховой суммы.

Налоги: легальная аренда ‒ с обязательными отчислениями

Если вы сдаете квартиру официально, придется платить налог:

  • 13% ‒ для физических лиц;
  • 4% ‒ для самозанятых (если арендатор ‒ физлицо);
  • 6% ‒ для самозанятых, сдающих юридическим лицам или ИП;
  • 6% ‒ для ИП.

Самозанятость можно оформить через приложение ‒ удобно и прозрачно. Дополнительно ежегодно придется платить налог на имущество ‒ независимо от того, сдается квартира или нет.

Коммунальные расходы: кто за что платит

Как правило, арендатор берет на себя оплату по счетчикам, интернет и телефон. Все остальное ‒ ответственность собственника. В редких случаях может быть обратное соглашение, но оно должно быть прописано в договоре.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 113, комментариев: 0
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