Что делать с пустующей «свечкой» Газпрома в Сургуте? Разбираем варианты

Что делать с недостроенным зданием «Газпром переработки» в самом центре Сургута? Город не может потянуть реконструкцию, поэтому здание передано округу. Но каким может быть его будущее?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают:

– насколько здание вообще пригодно к использованию;

– возможен ли снос и почему это не такая уж абсурдная идея;

– чем оно мешает концепции комфортной городской среды;

– какие фантастические (и не очень) сценарии могли бы его спасти.

Дмитрий Щеглов: Незавершенное здание «Газпром переработки» в Ядре центра Сургута передано в округ. Раньше «Газпром» передал это здание городу, потому что уходил уже из Сургута, где он находился в качестве центра управления всей структурой «Газпром переработки» России. Сейчас он находится в Питере, соответственно, здание, в которое было вложено много-много денег, которое построено, которое стоит рядом со старым зданием «Газпром трансгаз Сургута», стоит пустым и незавершенным.

Город его получил. Город, естественно, с ним ничего сделать не может, потому что нужно вложить еще порядка 6 миллиардов рублей (и, наверное, эта сумма будет только расти и расти) в его реконструкцию, завершение и запуск в эксплуатацию. Поэтому город это отдал округу, и округ сейчас будет думать, что же делать с этим большим добром в Ядре центра Сургута. И мы тоже подумаем. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Какие у тебя есть соображения насчет того, как можно было бы поступить с этим большим, огромным зданием в Ядре центра? Может быть, оно как-то бы могло городу пригодиться, или что с ним вообще делать?

Т.С.: Ну, эту «горячую газпромовскую картофелину», которую перебрасывают из рук в руки уже 10 лет все друг другу, кто мог бы этим заняться, видимо, идеальнее всего просто снести. Я понимаю, что сейчас у многих…

Д.Щ.: Глаз задергался?

Т.С.: Да, возник ужас. Но я объясню. Смотрите, история вот с этой «свечкой» «Газпрома» абсолютно гоголевская, или салтыковская, или довлатовская, я не знаю, выбирайте кого угодно, кто вам там приятнее. В свое время даже кто-то пустил слух, что якобы Юрия Ивановича Важенина там попросили освободить должность, потому что вот он затеял эту стройку, а она никому не нужна – все это полные враки, да, вот вообще полные враки. На самом деле группа некоторых топ-товарищей из бывшего руководства «Газпрома» проводила подобные стройки офисов чуть ли не по всей стране, вот и Сургут этот процесс зацепил.

Тут вообще надо понимать: а что мог сделать Важенин или Иванов (Алексей Иванов, бывший генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» – прим. ред.) на местном уровне? Пойти и построить в 20 тысяч квадратов офис? Ну это просто невозможно, потому что это структура, подразделение ПАО «Газпром», где каждая копейка проходит строжайшее осмечивание, контроль и утверждение в головной компании. И у сургутских «Газпромов», обоих, свои штаб-квартиры наличествуют. Кто вот не знает просто, конкретно Юрию Ивановичу Важенину очень нравился его теплый уютный офис, переделанный из бывшего общежития…

Д.Щ.: На Островского, да.

Т.С.: На Островского. Ну, это не общежитие было, оно могло бы быть общежитием – типовой проект. В новом здании – это к вопросу о том, как мог он влиять на ход стройки – вот ему полагался кабинетик чуть больше по площади, чем он имел там у себя на Островского, кто был у него в кабинете. Нет, это все приблуды москвичей. Они, кстати, вот кто это все дело курировал, благополучно уже сбежали из страны, так что все нормально у них. И вот эта мегастройка встала естественным образом. Те, кто был внутри вот этого здания, кто ходил там, пытался потом понять, что же там с ним происходит, и газпромовские работники, ну, которые уже сейчас тоже все далеко на пенсии, кто этим занимался, отмечают абсолютную неудобность этого проекта.

Когда вот я перед нашим эфиром пытался консультироваться с разными специалистами, кто в курсе дела, они все отмечают, что перестроить его даже под толковые конторы очень трудно, потому что это клетки-клетки-клетки. Здание там построено уже сейчас таким образом, что нельзя там из нескольких кабинетов сделать какой-то openspace, например. Я, кстати говоря, задавал вопрос: а можно ли из конференц-зоны – там, скорее всего, у такого шикарного офиса должна быть большая конференц-площадка с конференц-залом, фактически это должен быть какой-то театральный зал – можно ли туда вот наконец посадить «Петрушку» или какое-то учреждение культуры со зрительным залом. «Да о чем ты говоришь!» – сказали мне люди, – «какой конференц-зал?» Ну, в общем, сам по себе проект, мягко говоря, не очень, не фонтан.

Если бы он был, кстати, хорошим, достойным, эргономичным, экономичным, экологичным, я так думаю, что его давно бы уже кто-то прибрал к рукам. И выкупить его, кстати, там собирались частники, освоили бы эту территорию, и давно бы оно уже жило своей жизнью. Проект, ну, если не совсем непеределываемый во что-то человеческое, то как минимум труднопеределываемый в то, во что он мог бы быть превращен.

Вот город Сургут думал в бытность главой Сургута Вадима Шувалова перетащить туда все городские службы, абсолютно. Ну, тот, кто читал «Законы Паркинсона», понимает, что задача нереализуемая абсолютно, или кто читал про Вавилонскую башню, это примерно то же самое все. И из этого большого вселенского переселения чиновников сразу возникает море других проблем: что делать с опустевшими зданиями? Ну ладно, хорошо, там как бы пристроенные, все в подъездах, можно продать, сдать в аренду, а главный офис городской администрации – это все-таки центральная площадь, и у него, помимо функций, есть еще и какая-то история и эстетика.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Вот все-таки на главной площади города Сургута, наверное, не должен располагаться «Магнит», или «Пятерочка», или чего у нас там, кстати, вместо столовой «Югра» и банка? Сургутский коммерческий банк-то продали свое помещение? Ну, очередная коммерция, в общем. Нет, центральная площадь должна выглядеть центральной площадью, а не помойкой. А потом город начал считать деньги, и при всей «вкусности» проекта (освоить несколько миллиардов – это же приятное дело) надо же эти миллиарды найти. А чтобы их найти, их надо обосновывать в субъекте федерации и федеральном бюджете, то бишь в Минфине, потому что таких миллиардов на эти цели у города нет в принципе, у округа почти нет, а в Москве попробуй докажи, зачем администрации города Сургута сидеть в небоскребе стеклянном, если она прекрасно размещается в своем нынешнем помещении. Ну вот и все.

И вот после долгих морок передали все это округу. Кстати, «Газпром» тоже за копейки отдал городу, это все символические суммы, ну, то есть бесплатно. И, кроме бремени содержания, пока город никаких расходов не несет на это все дело. Я думаю, что у округа тоже нелегкая задача. Ну, наверное, идеально переселить сюда правительство Югры и таким образом фактически сделать Сургут столицей Ханты-Мансийского автономного округа.

Д.Щ.: Это, конечно, такой сценарий фантастического характера, но забавно.

Т.С.: Ну, он не очень фантастического. Многие регионы, не регионы, а, скажем так, в России есть этот опыт: некоторые федеральные учреждения из Москвы переведены в Петербург. Вот хотят перевести на Дальний Восток некоторые министерства, в частности по развитию того же Дальнего Востока, то есть некоторая логика есть. Я уж молчу о том, что некоторые страны, не поймешь, где какая столица у них. Вот если Ханты-Мансийск – это резиденция губернатора, допустим, еще депутатов, то правительство, может быть, было бы и в Сургуте. Опять-таки мы сейчас исходим не из какой-то острой целесообразности.

Д.Щ.: Ну, да-да-да.

Т.С.: Мы сидим и придумываем, чего же вот с этим циклопом делать. Можно, конечно, там переселить все силовые ведомства. Можно придумать любые чиновничьи перемещения и обеспечить это здание какой-то жизнью. Но все это совершенно искусственные действия, которые не основываются ни на какой экономической целесообразности, потому что более или менее все учреждения государственные, федеральные, местные муниципальные, они так или иначе размещены. А в условиях не очень шикарно собираемого бюджета не хотелось бы разбрасываться этими деньгами. Когда я говорю про снос, понятно, что я немножко ерничаю, потому что, видимо, к такому решению никто не подойдет, хотя допускаю, что снести это здание будет гораздо дешевле, чем его достраивать, перестраивать, реконструировать.

Д.Щ.: Ну да, да, разумеется.

Т.С.: Там, кстати, еще один секретик. Московский «Газпром» так спешил со стройкой, что они строили это здание без проекта, то есть вот надо это понимать. Это, я говорю, вот тут Михаил Евграфович, он стоит за углом как бы и весело попивает новгородский чаек. Значит, поэтому, а почему бы, собственно, нет? Ну жалко, ну да, большие деньги вложены, но у самого сургутского офиса «Газпрома», вот у тех его руководителей, которые на тот момент находились у руководства «Газпром переработки», то бишь заказчика вот этого как бы фактического объекта, никакого энтузиазма по поводу этой стройки не было, вот совершенно, просто надо это понимать.

Там, вообще, много было анекдотических историй. Там и батюшку вызывали освящать. Ну не шел процесс вот просто, ну не идет дело, ну не строится, трагические были случаи на производстве, на стройке, в общем, все пошло как-то не так сразу, и вот в результате мы это все дело имеем. И на самом деле в концепцию развития Ядра центра города, которую представил на сегодняшний день департамент архитектуры и градостроительства и компания «Брусника», соответственно, вот этот вот объект не очень-то и вписывается.

Ну, реально не понять, что из него делать. То есть если это территория для жизни, это пространство удобное, уютное, рекреационное, с качественным жильем, с качественными объектами соцкультбыта, то что это вот будет? Это будет дом контор? Вы представляете, как бы вся идея очистить территорию от транспорта, минимизировать эту проблему, ввести там какие-то организованные парковочные пространства тут же уничтожается на корню, потому что с таким гигантским офисом это будет транспортный коллапс. И город не решит эту проблему. Без своих жестких мер по принуждению к дисциплине водителей город эту проблему не решит. Поэтому вариантов два: либо снос, либо округ наполняет искусственно, волевым порядком всеми мыслимыми и немыслимыми чиновничьими конторами, от МФЦ до всяких офисов федеральных силовых структур, ну и дает возможность этому зданию как-то жить. Но проблема в том, что здание не ахти какое. Ничего в нем особенного, прекрасного нет.

Д.Щ.: Да. Ну, что ж, посмотрим, как эту задачку будет решать окружное правительство и Руслан Кухарук. Комментируйте, предлагайте свои идеи, что можно было бы с ним сделать. Может быть, найдется какое-то классное решение, что там можно организовать внутри этого здания. И, соответственно, расшифровку нашего разговора читайте на siapress.ru. Ссылка будет в описании, как обычно. И читайте наш сайт, у нас много всего интересного выходит. Через неделю вновь увидимся, услышимся, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.