Эксперты рассказали, в каких случаях травма считается производственной и какие компенсации положены в 2025 году

«Я слышала, что производственная травма – это только если пострадал рабочий на заводе или в цеху. Но мой коллега, офисный сотрудник, упал на скользкой лестнице и получил травму. Это тоже считается? Какие компенсации вообще положены при таких случаях?» – интересуется читательница siapress.ru Анна Серова.

Отвечают эксперты Роскачества:

Производственная травма – это та, которая получена в процессе выполнения работы, по пути на работу или с нее (если использовался корпоративный транспорт или личный для работы), во время перерыва (официального, например, обеденного), командировки, и так далее. Производственной считается травма, которая получена, пока сотрудник выполнял служебные обязанности или поручение руководителя (актуально, если совершалась поездка по просьбе руководства, но это не является частью каждодневной рабочей рутины).

Что считается производственной травмой

Так, травма будет классифицирована как производственная, в следующих случаях:

1. При следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем или его представителем;

2. При следовании к месту выполнения работы или с работы на личном транспортном средстве, если оно используется в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

3. При следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

4. При следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха.

Но самого факта травмы мало. Не менее важно, чтобы она была зафиксирована в документах (акт о несчастном случае, заключение врача, больничный лист). Также предполагается проведение расследования, которое должно подтвердить или опровергнуть, является ли травма производственной.

Классификация травм

Несчастным случаем на производстве считается ситуация, когда сотрудник получил травму из-за внешнего воздействия, и это привело к переводу его на другую работу, временному или постоянному ухудшению здоровья, либо к смерти.

Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две категории: тяжелые и легкие.

К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся, в частности: переломы позвоночника и черепно-мозговые травмы; повреждения, приводящие к потере слуха, зрения или речи, психическим расстройствам; ранения, сопровождаемые потерей больше 20% крови, и так далее.

А все остальные повреждения, не включенные в вышеуказанный перечень, относятся к легким.

Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности, рассматриваются как микроповрежденияя (микротравмы), поэтому к несчастным случаям на производстве не относятся.

В каком случае травма не производственная

Есть обстоятельства, при которых травма не считается производственной, даже если формально произошла в офисе, в рабочее время, во время выполнения своих обязанностей, и так далее. А именно:

– Намеренное причинение вреда себе, самоубийство (но это должно быть доказано в результате расследования).

– Травма при наркотическом или алкогольном опьянении.

– Травма бытовая и не имеет отношения к работе.

– Травма получена во время корпоратива.

– Травма получена во время или после совершения преступления.

В этом случае никакой компенсации пострадавшему или его семье не положено. А вот если все условия, перечисленные выше, соблюдены, травма признана производственной, работник имеет право на дополнительные выплаты.

Травма на удаленке

С переходом на удаленную работу у многих возникает вопрос: можно ли считать производственной травму, полученную дома?

Однозначного ответа нет – все зависит от обстоятельств. Если травма произошла в рабочее время и не была связана с нарушениями (например, алкоголем, самоповреждением), ее могут признать производственной. Но каждый такой случай требует отдельного расследования.

Некоторые работодатели предлагают работникам подписать отказ от претензий при травмах на удаленке. Однако по закону это неправильно. Работодатель обязан обеспечить инструктаж по охране труда при работе с техникой и средствами, выданными или рекомендованными для удаленной работы.

Трудовой кодекс не делает исключений для дистанционных сотрудников – правила признания травмы производственной такие же, как и для офисных работников.

Компенсация за производственную травму

Если сотрудник получил производственную травму, он имеет право на 100% оплаты больничного – весь период нетрудоспособности оплачивается исходя из среднего заработка, до полного выздоровления или установления инвалидности.

Если по заключению медико-социальной экспертизы (МСЭ) у работника зафиксирована устойчивая утрата профессиональной трудоспособности, ему полагаются:

– единовременная страховая выплата – ее сумма зависит от степени утраты и с 1 февраля 2025 года может достигать 154 920,78 рублей;

– ежемесячные страховые выплаты – выплачиваются с момента установления инвалидности, максимальная сумма с учетом индексации на 2025 год составляет 119 118,52 рублей;

– в случае гибели работника семья получает два млн рублей.

Также можно получить оплату медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, если она назначена по заключению МСЭ.

Все выплаты производит Социальный фонд России (СФР).

Моральный вред СФР не компенсирует – за него отвечает работодатель или лицо, по вине которого произошел несчастный случай.

Вывод

Возникновение несчастного случая на производстве накладывает на работодателя определенные обязательства. Он должен не только провести расследование в установленном порядке и принять необходимые меры, но и зачастую компенсировать моральный вред. Самое главное для работника – получить подтверждение, что травма получена во время выполнения трудовых обязанностей или поручений руководства. Если работодатель не признает своей вины, можно обращаться в суд, чтобы защитить свои права.