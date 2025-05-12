Как жили в доходных домах раньше и может ли такой формат вновь вернуться в Россию

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249186"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=OowKF8uUNRv7TBVrdOcktIEjolX9S+AxJ0uzNZihJmbHvE1jismU81GVRzRoB+QNblcnkvPwAJNEOav/SioxiBwNkDH9n5HNSwYxgni0ExfwUokx6QmqikIKx7nb2TGQBAnBjRWUnB6gRUa07+rJpL7Af3bHTuONZkOyhDS3BcJCWEgPkno3COtqGi3FEcAcAi/qtFY8XuxL772p/GBAwA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=OowKF8uUNRv7TBVrdOcktIEjolX9S+AxJ0uzNZihJmbHvE1jismU81GVRzRoB+QNblcnkvPwAJNEOav/SioxiBwNkDH9n5HNSwYxgni0ExfwUokx6QmqikIKx7nb2TGQBAnBjRWUnB6gRUa07+rJpL7Af3bHTuONZkOyhDS3BcJCWEgPkno3COtqGi3FEcAcAi/qtFY8XuxL772p/GBAwA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249157"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=85ULdsihAKrKno76CuCdcHqs1gFp7Sa7D+9TCmKNmvm7MONFA7LolZf9G1FohnmzPOYIufxdkgeHD182QT5y9ZHod+MUNEElZaaFYFBDV/uOtKowolwWJEC5fMZdai5NlZC7gyqMQyHXA8sOQigGjrv+jJllPYeLSWhXLUme3EwNXWJ4G1sDbkOVvF3oRsIlc49pQtIk8LazTi16321iBQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=85ULdsihAKrKno76CuCdcHqs1gFp7Sa7D+9TCmKNmvm7MONFA7LolZf9G1FohnmzPOYIufxdkgeHD182QT5y9ZHod+MUNEElZaaFYFBDV/uOtKowolwWJEC5fMZdai5NlZC7gyqMQyHXA8sOQigGjrv+jJllPYeLSWhXLUme3EwNXWJ4G1sDbkOVvF3oRsIlc49pQtIk8LazTi16321iBQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249157"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=85ULdsihAKrKno76CuCdcHqs1gFp7Sa7D+9TCmKNmvm7MONFA7LolZf9G1FohnmzPOYIufxdkgeHD182QT5y9ZHod+MUNEElZaaFYFBDV/uOtKowolwWJEC5fMZdai5NlZC7gyqMQyHXA8sOQigGjrv+jJllPYeLSWhXLUme3EwNXWJ4G1sDbkOVvF3oRsIlc49pQtIk8LazTi16321iBQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=85ULdsihAKrKno76CuCdcHqs1gFp7Sa7D+9TCmKNmvm7MONFA7LolZf9G1FohnmzPOYIufxdkgeHD182QT5y9ZHod+MUNEElZaaFYFBDV/uOtKowolwWJEC5fMZdai5NlZC7gyqMQyHXA8sOQigGjrv+jJllPYeLSWhXLUme3EwNXWJ4G1sDbkOVvF3oRsIlc49pQtIk8LazTi16321iBQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249186"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=OowKF8uUNRv7TBVrdOcktIEjolX9S+AxJ0uzNZihJmbHvE1jismU81GVRzRoB+QNblcnkvPwAJNEOav/SioxiBwNkDH9n5HNSwYxgni0ExfwUokx6QmqikIKx7nb2TGQBAnBjRWUnB6gRUa07+rJpL7Af3bHTuONZkOyhDS3BcJCWEgPkno3COtqGi3FEcAcAi/qtFY8XuxL772p/GBAwA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=OowKF8uUNRv7TBVrdOcktIEjolX9S+AxJ0uzNZihJmbHvE1jismU81GVRzRoB+QNblcnkvPwAJNEOav/SioxiBwNkDH9n5HNSwYxgni0ExfwUokx6QmqikIKx7nb2TGQBAnBjRWUnB6gRUa07+rJpL7Af3bHTuONZkOyhDS3BcJCWEgPkno3COtqGi3FEcAcAi/qtFY8XuxL772p/GBAwA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8612   EUR  92,1439  

Новости

Больше новостей
Вы считаете, что требование к авиакомпаниям сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу - правильное?
Комментировать
0
Больше опросов

​Доходные дома: зачем их строили и могут ли они вернуться в Россию? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как жили в доходных домах раньше и может ли такой формат вновь вернуться в Россию

​Доходные дома: зачем их строили и могут ли они вернуться в Россию? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Доходный дом П. Ф. Салтыкова, фотография из фотоархива Василеостровского района, 1952-1956 гг. Фото: spbmuzei.ru

В Санкт-Петербурге и Москве часто можно увидеть старинные здания с табличкой «Доходный дом. О том, как работала система арендного жилья в дореволюционной России, что стало с этими домами после 1917 года и можно ли вернуть их в современном виде, рассказали эксперты Циан Журнал.

Что такое доходные дома

Доходные дома ‒ это многоквартирные жилые дома, построенные специально для сдачи в аренду. Такой тип жилья был распространен в России в XIX веке. Доходными они назывались потому, что приносили своим хозяевам доход.

Построить и содержать собственный дом в большом городе было в те времена очень дорого. Это могли себе позволить только самые богатые люди: графы, князья, придворные высоких чинов и другая элита. Квартиры же были в основном в арендном жилье, доля которого в жилом фонде к началу революции составляла около 40% в Москве и 80% ‒ в Санкт-Петербурге.

Спрос на городское жилье стал расти с начала XIX века. Зажиточные люди покупали в Москве и Петербурге землю и строили доходные дома для инвестиций. Несколько комнат или весь этаж занимал хозяин и его семья, остальное сдавали в аренду. Часто в аренду сдавался весь дом, собственник жил отдельно.

Доходный дом Г. Г. Елисеева. Фото: spbmuzei.ru.

Доходные дома почти всегда носили имя своего владельца: доходный дом графа Толстого, дом Басина, дом Дерно́ва, доходный дом Баташева, откуда со словами «я вынужден покинуть дом, управляющий которого негодяй» в 1836 году выехал Пушкин.

Доходные дома были не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах ‒ например, в Казани (дом Свешникова, дом Апакова). Но именно в столицах ‒ тогдашней и нынешней ‒ доходные дома стали настоящим архитектурным и культурным явлением.

Со второй половины XIX века строительство доходных домов стало массовым, им занимались уже не только зажиточные горожане, но и профессиональные застройщики и архитекторы.

Известные люди, которые жили в доходных домах:

Александр Пушкин (разные доходные дома в Петербурге);

Николай Гоголь (разные доходные дома в Петербурге);

Михаил Булгаков (доходный дом Пигита на Большой Садовой в Москве);

Иван Тургенев, Фёдор Тютчев (доходный дом Лопатина в Петербурге);

Фёдор Достоевский (доходные дома в Петербурге);

Владимир Маяковский (доходный дом Кочубея в Москве);

Сергей Есенин (доходный дом Бахрушина в Москве).

Доходный дом графа М. П. Толстого («Толстовский дом»). Фото: spbmuzei.ru.

Архитектура доходных домов

Чаще всего арендные дома строились многоэтажными, от четырех до шести этажей, с подъездами (в Петербурге ‒ парадными) и внутренними дворами. Планировка включала квартиры разной площади и уровня комфорта ‒ от роскошных апартаментов с каминами и лепниной до скромных комнат.

Большое значение придавалось фасаду, потому что он продавал дом арендаторам: привлекательное здание легче сдать по более высокой цене. Переехать жить в дорогой доходный дом было модно и престижно среди горожан.

Доходные дома строили в разных стилях:

Эклектика: смешение элементов разных исторических стилей: барокко, ренессанса, готики, ампира.

Неоренессанс, неоготика: в оформлении фасада использовались мотивы средневековой архитектуры, популярны были арки, башенки, рустовка, стрельчатые окна.

Модерн: волнообразные линии, растительные орнаменты, витражи, кованые балконы, асимметрия.

Неоклассицизм: строгость, симметрия, колонны, античные орнаменты, массивные порталы. Стиль воспринимался как возвращение к вечным ценностям на фоне причудливого модерна.

Полуподвальные помещения были самыми дешевыми, но часто их занимали не постояльцы, а работники доходного дома ‒ сторож, прачка, дворник. Первые этажи могли занимать магазины, цирюльни, булочные и разные конторы. Самые дорогие квартиры были на втором и третьем этажах. Жить выше считалось не очень престижно: высоко подниматься пешком, а лифтов в доходных домах XIX века не было.

Доходный дом Иоффа. Фото: spbmuzei.ru.

На предпоследнем этаже арендовала комнаты интеллигенция: люди воспитанные и образованные, но не очень богатые. Площадь комнат была около 20-25 кв. м. Постояльцы жили там с осени по весну, а теплый сезон проводили на даче за городом.

Последний этаж обычно был невысоким, жилье там сдавали очень дешево, его снимали студенты и служащие.

Сколько стоила аренда в доходном доме

Крошечную каморку на последнем этаже или в подвале студенты снимали за пять рублей в месяц. Аренда самых дорогих квартир могла стоить в месяц несколько сотен рублей. Например, квартиру в доходном доме Оливье у Летнего сада семья Пушкиных в 1833 году арендовала почти за 5 000 рублей в год, то есть за 400 рублей в месяц.

Условия аренды были очень похожи на современные: договор заключали на несколько месяцев или год, его можно было заверить у нотариуса, а арендодатели тщательно проверяли репутацию постояльцев. Договор можно было расторгнуть, например, если выяснялось, что соседние комнаты сдавались под публичные дома. Но доказать это в суде было непросто.

Доходный дом Н.П. Басина. Фото: spbmuzei.ru.

Арендатор платил задаток, который ему возвращали при выезде, если постоялец был культурным и не нанес вреда имуществу.

Планировка квартир

Обычно комнаты выходили на две стороны: парадные ‒ на улицу, личные ‒ во двор. По бокам зданий окна были редко: дома строились сплошным фасадом, на голландский манер, так что боковые стены не угловых домов были брандмауэрами.

Высота потолков в доходных домах ‒ чуть больше четырех м. Коридоры появились в планировке квартир только во второй половине XIX века. До этого использовалась анфиладная планировка, когда из одной комнаты можно было попасть в другую, без коридоров.

Доходные дома для небогатых

Большие и красивые доходные дома не могли удовлетворить спрос на арендное жилье среди небогатых людей ‒ приезжающих в города рабочих. Для них строили недорогие доходные дома: они не выделялись архитектурой, но были очень популярны. Квартиры в таких домах сдавали как в долгосрочную аренду, так и посуточно. Дома для краткосрочной аренды назывались ночлежными.

Доходные дома после революции

После революции 1917 года доходные дома во всех городах России были закрыты, а из квартир сделали коммуналки. В некоторых осталась прежняя богатая мебель, и советские рабочие въезжали буквально в хоромы.

Доходный дом Никонова. Фото: spbmuzei.ru.

Барские комнаты, которые по площади могли быть больше 30 кв. м, делились перегородками на две или несколько ‒ и в каждую заселяли семью.

В 1990-е годы в России появилась частная собственность: недвижимость стало возможно приватизировать, продать или купить. С этого момента доходные дома получили вторую жизнь: люди выкупали комнаты в коммуналках и снова объединяли их в большие квартиры, как до революции.

Повезло не всем: какие-то доходные дома снова стали престижными домами с просторным жильем, внутри других по сей день сохранились коммуналки. Многие доходные дома превратились в офисные или торговые центры.

Хотя доходные дома прекратили свое существование более 100 лет назад, идея доступного арендного жилья не исчезла. И городские, и федеральные власти периодически возвращаются к теме создания арендных домов.

Наемные дома

Это арендное жилье от государства для граждан, у которых нет собственного жилья и достаточного дохода, чтобы его купить. Его начали строить десять лет назад как альтернативу социальному жилью, в очереди на получение которого можно стоять десятилетиями. Договор найма заключается на срок не менее чем один год, но не более чем на десять лет. Ставки аренды ‒ ниже среднерыночных. Недостаток наемного жилья в том, что его очень мало. Массовым этот проект не стал.

Доходные дома нового типа

Возродить доходные дома несколько лет назад собирались на государственном уровне. Планировалось привлекать частных девелоперов и строить такие дома с нуля, а потом продавать инвесторам и сдавать по рыночным ценам. К сожалению, проект не получил широкого развития: инвесторы шли в него неохотно.

Апарт-отели

Апарт-отели сегодня ближе всех к реализации идеи доходного дома. Во-первых, потому что именно этот рынок смог стать крупным и хорошо представлен в крупных городах. Во-вторых, большинство юнитов продается частным инвесторам, которые получают доход от аренды.

Изначально созданные для краткосрочного размещения гостей, в годы пандемии апарт-отели успешно обкатали среднесрочную и долгосрочную аренду.

Доходный дом купца Полежаева. Фото: spbmuzei.ru.

Но у апарт-отелей есть ряд отличий от классических доходных домов:

1. Апарт-отели имеют общую для всех постояльцев концепцию, а зачастую еще и звездность, то есть соответствуют гостиницам определенного уровня. Ставка аренды премиальных юнитов (например, пентхаусов) в несколько раз выше ставки аренды обычных номеров. Но не в десятки и даже сотни раз, как это было в доходных домах.

2. Апарт-отели предлагают не только проживание, но и сервисы: от фуд-корта и спортзала до коворкинга и кинотеатра. В доходных домах из услуг были только прачечная и охрана.

3. Апарт-отели чаще всего расположены в новых зданиях, специально построенных для коммерческих целей. Приспособить историческое здание под апарт-отель можно, но для девелопера это задача непростая.

4. В апарт-отеле работает гораздо больше персонала, чем когда-то в доходных домах.

Можно ли возродить доходные дома

Возродить доходные дома вполне возможно, считает вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Во-первых, в том или ином виде они создаются и сегодня: частные инвесторы выкупают этажи или небольшие здания целиком и сдают квартиры в аренду. Арендный бизнес частных инвесторов активно развивается, есть разные курсы обучения для современных рантье, отмечает эксперт.

Во-вторых, представим себе апарт-отель, который работает в здании бывшего доходного дома. В нем мало дополнительных опций, минимум сервисов. Он предлагает в аренду юниты в среднесрочную и долгосрочную аренду. Получится то, что мы ищем: современный доходный дом.

В-третьих, можно строить доходные дома с нуля. Правда, чтобы этот бизнес развивался, нужны изменения законодательства: в нем нет понятия «доходный дом».


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 17:11, просмотров: 187, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Треугольники судьбы 832
  2. ​От пациентки до лучшей медсестры: как югорчанка стала частью команды Кардиоцентра 310
  3. ​Семь участников ДТП: в Нижневартовске произошла массовая автоавария 288
  4. ​Будьте бдительны: югорчан заманивают в псевдоинвестиции с «цифровым рублем» 274
  5. ​Около 400 жителей Сургутского района получили именные поздравления с Днем Победы 266
  6. А вас я попрошу остаться 237
  7. ​В июне россиян ждут длинные выходные: четыре дня подряд отдыха в честь Дня России 229
  8. ​В Тюмени бизнесы разберут эксперты и искусственный интеллект 212
  9. В Тюменской области продлен особый противопожарный режим 212
  10. ​Полицейский из Сургутского района получил 15 лет строгого режима за взятки 206
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 3433
  2. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 3000
  3. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 2935
  4. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 2803
  5. ​Новогодний бал - в пользу обороны 1500
  6. ​Муралы сильнее баннеров 1368
  7. ​«Россия пьет, и это факт»: губернатор Вологодской области вступил в спор с владельцем «Красного&Белого» 1227
  8. ​Путешествие начинается в Тюмени: благодаря региональной поддержке стартовал круиз «Жемчужина Кавказа» 1194
  9. Как сургутяне отпраздновали 9 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ 1173
  10. В России продолжают отменять и задерживать авиарейсы – Сургут не исключение 1154
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 6476
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 5333
  3. Дайте учителям учить 4885
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 4809
  5. Не осквернить память предшественников 4753
  6. ​Человеческое пространство 4069
  7. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 4033
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 3433
  9. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 3219
  10. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 3000

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика