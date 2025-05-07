Историческая справка о старом сургутском Мемориале Славы

«Наткнулась на фотографию старого Мемориала Славы, который был установлен в Сургуте рядом с кинотеатром «Октябрь». Речь идет о памятнике в виде звезды. А что с ним стало? Куда он делся?» ‒ спрашивает читательница siapress.ru Варвара Д.

Отвечает специалист отдела этнографии и историко-культурного наследия Сургута Владимир Домрачеев в буклете «Кровавые берега реки Обь. 1921 год».

Старейший Мемориал Славы в Сургуте появился на площади «Красных партизан» (ранее – Троицкая) в 1937 году, к 20-летию Октябрьской революции. Он был установлен на братской могиле сургутян, погибших в 1921 году в дни кулацко-эсеровского мятежа. Первыми здесь упокоились члены уездного комитета комсомола, красноармейцы, комсомольцы, члены РКП(б) ‒ те, кто отдал жизни за установление Советской власти в регионе.

Изначально на могиле стоял деревянный памятник с красной звездой, но к 1937 году его заменили на мраморную стелу. По преданию, материал для нее могли взять с разрушенного к тому времени кладбища, где ранее хоронили зажиточных сургутян.

«В 1937 году, к двадцатой годовщине Октября, на братской могиле, где стоял скромный деревянный памятник с красной звездочкой в верхней его части, было решено установить мраморную стелу. О мраморе, из которого была выполнена стела на братской могиле, краеведы спорят до сих пор. По одной из легенд мрамор был завезен с Урала. Но в 37-м году у села Сургут вряд ли была возможность оплатить столь дорогостоящий проект. A вот «позаимствовать» мрамор с могил зажиточных сургутян к тому времени уже разрушенного старинного кладбища (ныне на этом месте жилой дом по улице Энергетиков, 5) ‒ вероятность большая», ‒ пишет Владимир Домрачеев.

Сборку стелы выполнил Сергей Пермитин по чертежам художника Вениамина Кольцова. На памятнике была выбита надпись: «Вечная память жертвам кулацкого востания 1921 года». В слове «востание» использовано старинное написание, соответствующее толкованию в словаре Даля.

В 60-х годах идея создания полноценного мемориала стала набирать поддержку. Проект предложил Владимир Стародумов, работавший в районном Доме культуры.

«За центр композиции мемориала была взята братская могила. С трех ее сторон была установлена кованая решетка. В композиции ее рисунка использована символика 20-х годов, что еще раз подчеркивало принадлежность данного сегмента мемориала к периоду гражданской войны. В обе стороны от братской могилы на стальных плитах (в форме древнерусских щитов) высечены имена сургутян и жителей района, не вернувшихся с полей сражения в годы Великой Отечественной войны», ‒ указал автор буклета.

В 1975 году к обелиску подвели газ и зажгли Вечный огонь. В 1985 году мемориал реконструировали: площадь расчистили, облицевали мрамором, однако кованая ограда была демонтирована. В 1987 году добавились мемориальные плиты с именами борцов за Советскую власть ‒ всего 73 фамилии.

К 50-летию Победы в 1995 году обновили плиты, установили дополнительные стелы в виде штыков. А в 2005 году мемориал снова пережил масштабную реконструкцию: старую мраморную стелу заменили гранитной копией, но при этом исчезла надпись о братском захоронении. С тех пор могила остается безымянной.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию Сургута с просьбой уточнить, не планируется ли восстановление старого Мемориала Славы. Но момент публикации ответ еще не поступил.

Ранее мы писали, почему братская могила жертвам кулацкого восстания на Мемориале Памяти и Славы в Сургуте оказалась безымянной.