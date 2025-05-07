Историческая справка о старом сургутском Мемориале Славы

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249186"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=HrrSr6eIrB0TQ2x/AdbYHhCd8eDqFKB8XZiB/TC53PdydNIjGZa9ay3Rg9L0OCm+6/j42uc9ctKEakPMG9GePE/KPbh4iPOSSdduyog4z7e6ZK+WMxnSB7Dy3hJVt4+vpKnl0RXmL67VTPglBjFM2SNGY+XF2yJV8jlP1THHrYf4Wbh1BnXEEJWLcLDtNkzLnJCLhm91sFz28V9XeRCTyA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=HrrSr6eIrB0TQ2x/AdbYHhCd8eDqFKB8XZiB/TC53PdydNIjGZa9ay3Rg9L0OCm+6/j42uc9ctKEakPMG9GePE/KPbh4iPOSSdduyog4z7e6ZK+WMxnSB7Dy3hJVt4+vpKnl0RXmL67VTPglBjFM2SNGY+XF2yJV8jlP1THHrYf4Wbh1BnXEEJWLcLDtNkzLnJCLhm91sFz28V9XeRCTyA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249157"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=D0AjzkTOokDN52CxqAILrppUyAe7s7/GHIeM7T0vqfaoPCvLq8d1WZbtjnC+Rq9q6Pk2mDcf7uVWm40c8HzV5XOwIkUn1Z1g08N5pncG7OXzbvmJNaT0t3KD3RRtOoAGC0kKdVr2Vc9Kk+ecUOKsVGCtvRMEOOkoRLixIW/CII5/g/EidV2zSbCsBCkdBG3p6eASMuT8kE39fjdM5wgpfA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=D0AjzkTOokDN52CxqAILrppUyAe7s7/GHIeM7T0vqfaoPCvLq8d1WZbtjnC+Rq9q6Pk2mDcf7uVWm40c8HzV5XOwIkUn1Z1g08N5pncG7OXzbvmJNaT0t3KD3RRtOoAGC0kKdVr2Vc9Kk+ecUOKsVGCtvRMEOOkoRLixIW/CII5/g/EidV2zSbCsBCkdBG3p6eASMuT8kE39fjdM5wgpfA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249157"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=D0AjzkTOokDN52CxqAILrppUyAe7s7/GHIeM7T0vqfaoPCvLq8d1WZbtjnC+Rq9q6Pk2mDcf7uVWm40c8HzV5XOwIkUn1Z1g08N5pncG7OXzbvmJNaT0t3KD3RRtOoAGC0kKdVr2Vc9Kk+ecUOKsVGCtvRMEOOkoRLixIW/CII5/g/EidV2zSbCsBCkdBG3p6eASMuT8kE39fjdM5wgpfA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=D0AjzkTOokDN52CxqAILrppUyAe7s7/GHIeM7T0vqfaoPCvLq8d1WZbtjnC+Rq9q6Pk2mDcf7uVWm40c8HzV5XOwIkUn1Z1g08N5pncG7OXzbvmJNaT0t3KD3RRtOoAGC0kKdVr2Vc9Kk+ecUOKsVGCtvRMEOOkoRLixIW/CII5/g/EidV2zSbCsBCkdBG3p6eASMuT8kE39fjdM5wgpfA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249186"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=HrrSr6eIrB0TQ2x/AdbYHhCd8eDqFKB8XZiB/TC53PdydNIjGZa9ay3Rg9L0OCm+6/j42uc9ctKEakPMG9GePE/KPbh4iPOSSdduyog4z7e6ZK+WMxnSB7Dy3hJVt4+vpKnl0RXmL67VTPglBjFM2SNGY+XF2yJV8jlP1THHrYf4Wbh1BnXEEJWLcLDtNkzLnJCLhm91sFz28V9XeRCTyA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=HrrSr6eIrB0TQ2x/AdbYHhCd8eDqFKB8XZiB/TC53PdydNIjGZa9ay3Rg9L0OCm+6/j42uc9ctKEakPMG9GePE/KPbh4iPOSSdduyog4z7e6ZK+WMxnSB7Dy3hJVt4+vpKnl0RXmL67VTPglBjFM2SNGY+XF2yJV8jlP1THHrYf4Wbh1BnXEEJWLcLDtNkzLnJCLhm91sFz28V9XeRCTyA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9644   EUR  91,9169  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Что стало со старым Мемориалом Славы в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Историческая справка о старом сургутском Мемориале Славы

​Что стало со старым Мемориалом Славы в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Сургутский краеведческий музей

«Наткнулась на фотографию старого Мемориала Славы, который был установлен в Сургуте рядом с кинотеатром «Октябрь». Речь идет о памятнике в виде звезды. А что с ним стало? Куда он делся?» ‒ спрашивает читательница siapress.ru Варвара Д.

Отвечает специалист отдела этнографии и историко-культурного наследия Сургута Владимир Домрачеев в буклете «Кровавые берега реки Обь. 1921 год».

Старейший Мемориал Славы в Сургуте появился на площади «Красных партизан» (ранее – Троицкая) в 1937 году, к 20-летию Октябрьской революции. Он был установлен на братской могиле сургутян, погибших в 1921 году в дни кулацко-эсеровского мятежа. Первыми здесь упокоились члены уездного комитета комсомола, красноармейцы, комсомольцы, члены РКП(б) ‒ те, кто отдал жизни за установление Советской власти в регионе.

Изначально на могиле стоял деревянный памятник с красной звездой, но к 1937 году его заменили на мраморную стелу. По преданию, материал для нее могли взять с разрушенного к тому времени кладбища, где ранее хоронили зажиточных сургутян.

«В 1937 году, к двадцатой годовщине Октября, на братской могиле, где стоял скромный деревянный памятник с красной звездочкой в верхней его части, было решено установить мраморную стелу. О мраморе, из которого была выполнена стела на братской могиле, краеведы спорят до сих пор. По одной из легенд мрамор был завезен с Урала. Но в 37-м году у села Сургут вряд ли была возможность оплатить столь дорогостоящий проект. A вот «позаимствовать» мрамор с могил зажиточных сургутян к тому времени уже разрушенного старинного кладбища (ныне на этом месте жилой дом по улице Энергетиков, 5) ‒ вероятность большая», ‒ пишет Владимир Домрачеев.

Сборку стелы выполнил Сергей Пермитин по чертежам художника Вениамина Кольцова. На памятнике была выбита надпись: «Вечная память жертвам кулацкого востания 1921 года». В слове «востание» использовано старинное написание, соответствующее толкованию в словаре Даля.

В 60-х годах идея создания полноценного мемориала стала набирать поддержку. Проект предложил Владимир Стародумов, работавший в районном Доме культуры.

«За центр композиции мемориала была взята братская могила. С трех ее сторон была установлена кованая решетка. В композиции ее рисунка использована символика 20-х годов, что еще раз подчеркивало принадлежность данного сегмента мемориала к периоду гражданской войны. В обе стороны от братской могилы на стальных плитах (в форме древнерусских щитов) высечены имена сургутян и жителей района, не вернувшихся с полей сражения в годы Великой Отечественной войны», ‒ указал автор буклета.

В 1975 году к обелиску подвели газ и зажгли Вечный огонь. В 1985 году мемориал реконструировали: площадь расчистили, облицевали мрамором, однако кованая ограда была демонтирована. В 1987 году добавились мемориальные плиты с именами борцов за Советскую власть ‒ всего 73 фамилии.

К 50-летию Победы в 1995 году обновили плиты, установили дополнительные стелы в виде штыков. А в 2005 году мемориал снова пережил масштабную реконструкцию: старую мраморную стелу заменили гранитной копией, но при этом исчезла надпись о братском захоронении. С тех пор могила остается безымянной.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию Сургута с просьбой уточнить, не планируется ли восстановление старого Мемориала Славы. Но момент публикации ответ еще не поступил.

Ранее мы писали, почему братская могила жертвам кулацкого восстания на Мемориале Памяти и Славы в Сургуте оказалась безымянной.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:51, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746385208"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1746989955"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=CVXSI6iqh8vaVsQuciSfpGX1s+eLftug8O1G1cTFMi7Uw4v+mJp9W/Ldj9L8o6GhGmo9WPgLSohj7pOnna+HYL93jCk9Ei3pT/t0fTRkRiPXqvh9sNikus0QXUqP98Zs"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=CVXSI6iqh8vaVsQuciSfpGX1s+eLftug8O1G1cTFMi7Uw4v+mJp9W/Ldj9L8o6GhGmo9WPgLSohj7pOnna+HYL93jCk9Ei3pT/t0fTRkRiPXqvh9sNikus0QXUqP98Zs"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b6499475b7eeab32bb989bc407f72dfc.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjco8fHw"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-05 00:00:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-11 23:59:15"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#328 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746385208"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1746989955"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=CVXSI6iqh8vaVsQuciSfpGX1s+eLftug8O1G1cTFMi7Uw4v+mJp9W/Ldj9L8o6GhGmo9WPgLSohj7pOnna+HYL93jCk9Ei3pT/t0fTRkRiPXqvh9sNikus0QXUqP98Zs"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=CVXSI6iqh8vaVsQuciSfpGX1s+eLftug8O1G1cTFMi7Uw4v+mJp9W/Ldj9L8o6GhGmo9WPgLSohj7pOnna+HYL93jCk9Ei3pT/t0fTRkRiPXqvh9sNikus0QXUqP98Zs"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b6499475b7eeab32bb989bc407f72dfc.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjco8fHw"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-05 00:00:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-11 23:59:15"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#328 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746385208"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1746989955"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=CVXSI6iqh8vaVsQuciSfpGX1s+eLftug8O1G1cTFMi7Uw4v+mJp9W/Ldj9L8o6GhGmo9WPgLSohj7pOnna+HYL93jCk9Ei3pT/t0fTRkRiPXqvh9sNikus0QXUqP98Zs"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=CVXSI6iqh8vaVsQuciSfpGX1s+eLftug8O1G1cTFMi7Uw4v+mJp9W/Ldj9L8o6GhGmo9WPgLSohj7pOnna+HYL93jCk9Ei3pT/t0fTRkRiPXqvh9sNikus0QXUqP98Zs"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b6499475b7eeab32bb989bc407f72dfc.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjco8fHw"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-05 00:00:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-11 23:59:15"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#328 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjco8fHw реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 490
  2. ​В Тюменской области стабилизируется ситуации с паводком 467
  3. ​Тюменская область масштабно отметит 80-летие Победы 448
  4. ​«Сад памяти» в Тюменской области станет масштабным символом благодарности героям Великой Победы 414
  5. ​Губернатор Моор провел прием граждан и взял ряд вопросов под личный контроль 392
  6. Молодой водитель спровоцировал ДТП в Нижневартовске 284
  7. ​Сургутян предупредили о возможном ухудшении качества воды из-за промывки сетей 277
  8. ​В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь» 262
  9. ​В Ханты-Мансийске ребенок едва не утонул на занятиях в детсаду – инструктор предстанет перед судом 261
  10. ​Две школьницы из Югры стали лауреатами премии «Горячее сердце»: одна спасла тонущего ребенка, другая − брата и сестру из пожара 254
  1. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 2920
  2. ​Человеческое пространство 2909
  3. ​Сохраняем дух традиций 2497
  4. Сургутяне отметили День весны и труда большим концертом 2374
  5. ​В Сургуте произошла авария с участием трех автомобилей 1730
  6. Набережную Саймы не нужно разделять на разные проекты и этапы, а сделать за один заход и качественно 1468
  7. ​«Первые два часа – бесплатно, потом платно»: комментарий под блогом «Как работники СОКБ не уважают других горожан» 1461
  8. ​Огонь, гвоздики и танки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1395
  9. ​С 1 мая в Сургуте изменятся маршруты автобусов №117 и №119 1326
  10. ​Черный дым над Сургутом – сгорел склад на улице Рационализаторов 1276
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 5953
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 5040
  3. ​Демографическая катастрофа: в России зафиксировали антирекорд рождаемости 5025
  4. Дайте учителям учить 4629
  5. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 4565
  6. Не осквернить память предшественников 4472
  7. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 3783
  8. ​Суровая правда окопной жизни 3430
  9. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 2920
  10. ​Человеческое пространство 2909

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика