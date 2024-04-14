Почему в Сургуте братская могила жертвам кулацкого восстания на Мемориале Памяти и Славы оказалась безымянной

Как-то в беседе с известным скульптором, автором многих памятников и композиций в нашем городе, Николой Янчаком на вопрос: «Какие идеи вы можете предложить в деле строительства монументальных вещей в Сургуте?», он ответил: «Я считаю, что справедливо было бы вернуть памятник кулацкому восстанию, это исторический памятник. Есть микрорайоны, которые строятся, - в них можно найти хорошее место и поставить монумент солдатам. В нашем городе вполне возможно найти просторные места – по примеру того, где стоит памятник основателям Сургута. Кстати, у меня есть два варианта такого памятника».

После выхода интервью в газете «Новый Город» в редакцию начали поступать звонки, наши читатели интересовались о каком памятнике идет речь.

Приходилось объяснять, а порой и рассказывать о трагическом прошлом: с двадцатым веком связано начало революционного движения в Сибири, в Тобольской губернии, в том числе и Сургуте.

Политические ссыльные организовывали маевки, разъясняли суть революционного учения, цели и задачи большевиков в борьбе с царским самодержавием, против нещадной эксплуатации рабочих.

После февральской революции, в марте 1917 года в Сургуте образовался совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Однако из-за отсутствия большевистской организации новый орган власти сразу же попал под влияние разного рода соглашателей, местных купцов и отражал интересы зажиточных людей.

Только после победы Великой Октябрьской революции, в начале 1918 года, коммунистам Сургута после двухмесячной упорной борьбы удалось добиться переизбрания совета. В новом составе большевики получили поддержку многих депутатов и большинства населения.

Весной 1918 года в Сибири началась гражданская война. Летом колчаковцы заняли Сургут. Были арестованы и казнены активисты и советские работники. Погиб и первый председатель Сургутского совета Адам Янович Борутто.

В декабре 1919-го Сургут был освобожден, но в конце января 1921 года на юге Тюменской губернии вспыхнул «кулацко-эсеровский мятеж». В середине февраля военные действия охватили все уезды. 10 марта 1921 года отряды мятежников вступили в Сургут.

И снова погромы, аресты, казни. Уничтожено все, что имело хоть малейшее отношение к советской власти. Расстреляны первые коммунисты и комсомольцы, в том числе Иван Кайдалов (его именем в нашем городе была названа улица, в настоящее время – набережная).

Принято решение похоронить погибших сургутян (порядка 20 человек) в братской могиле на Троицкой площади и поставить памятник - деревянную пирамидку с красной звездочкой наверху.

Впоследствии этот небольшой клочок землицы переименован в площадь Красных партизан, в верхней части его установлена стела из камня. На памятнике высечены слова: «Вечная память жертвам кулацкого востания 1921 года» (с одной «с»).

8 сентября 1968 года на площади Красных партизан была установлена стела из камня. Фото из архива Сургутского краеведческого музея

«Стела по проекту художника Сургутского дома культуры Владимира Стародумова стала центром композиции, - рассказал сургутский краевед Владимир Домрачеев. - Ажурное кованое ограждение с трех сторон братской могилы, в рисунке которого использована символика 20-х годов прошлого столетия, подчеркивала то, что эта часть монумента относится к этапу гражданской войны в истории Сургута. На протяжении всего времени обелиск, дополненный из бетона и стали, неоднократно усовершенствовали, реконструировали, делали капитальный ремонт. В 1975 году к нему подвели газовую магистраль и зажгли Вечный огонь.

Дело в том, что «живой огонь», как символ, зажженный на братской могиле, все же является символом Великой Отечественной войны, а не гражданской. В стране таких примеров слияния символики двух войн нет.

В результате реконструкции 1985 года мемориал был «одет» в мрамор, на братской могиле демонтировали кованое ограждение с символикой 20-х годов. Стела по какой-то причине осталась без прежнего текста. Проще говоря, братская могила жертв событий 1921 года на сегодняшний день – безымянная».

Не знаю, дозволительно ли то, что один памятник оказался в другом, да к тому же безымянный и не под своей символикой.

На мой взгляд, в нашем обществе существует еще один немаловажный аспект: молодежи необходимо больше уделять внимания истории, дабы не совершать ошибок прошлых поколений. Хотя с последствий человеческой кровавой драмы 1917-1921 годов прошло уже более ста лет, точка не поставлена: «В гражданских конфликтах нет победителей и нет правых». Противостояние проходит через каждый дом, оно раскалывает народ. И если появится причина – распря может разгореться снова.

Во многих российских городах, селах и деревнях стоят скорбные обелиски, напоминающие о грозном времени далекого прошлого. На снимке – с. Локосово. Фото: vk.com

На снимке – памятник Борцам Революции на одноименной площади в Тюмени. Фото: ya.ru

Кровавые страницы истории должны стать уроками для всего человечества. Памятник жертвам колчаковского террора. Город Тюмень. Фото: ya.ru

Братская могила жертв Ишимского восстания. Фото: kudarus.ru