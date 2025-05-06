Рассказываем, чем опасны клещи, как защитить себя и питомцев, и как правильно обработать дачный участок

«Каждую весну боюсь идти на дачу: клещи атакуют, особенно после дождей. Чем лучше обработать участок и как защитить себя и домашних животных?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Антон Логинов.

Отвечают эксперты Циан:

Какие клещи встречаются чаще всего и как их распознать

В мире существует несколько сотен видов клещей ‒ они обитают практически повсюду, даже в Арктике и Антарктике, где паразитируют на птицах и пингвинах. В России чаще всего можно столкнуться с иксодовыми, аргасовыми и гамазовыми клещами. Все они относятся к паукообразным, имеют по восемь лап и питаются кровью.

Аргасовые клещи

Это самые крупные из трех: отдельные экземпляры достигают до 30 мм в длину. Голодный клещ ‒ серый, после насыщения ‒ становится лилово-багровым. Форма тела округлая. Укус болезненный, пропустить трудно. Эти клещи отличаются мягкой оболочкой, за что их и называют «мягкими».

Наиболее опасные представители: кавказский, поселковый, персидский и кошарный клещи. Могут быть переносчиками опасных заболеваний ‒ геморрагической лихорадки, боррелиоза, туляремии и других. В России обитают в южных регионах и чаще атакуют животных, а не людей.

Гамазовые клещи

Мелкие ‒ до 3,5 мм, каплевидной формы, окрашены в серый или коричневый цвет. Чаще паразитируют на уличных животных и птицах. Людей кусают редко, но могут попасть в жилые помещения через вентиляцию, особенно если поблизости есть гнезда птиц или грызуны. Эти клещи переносят везикулезный риккетсиоз.

Иксодовые клещи

Наиболее известные и опасные в средней полосе России. Голодный клещ ‒ плоский, каплевидный, темно-коричневый, с характерным темным пятном на спинке. При насыщении может увеличиться в размерах до десяти раз и посветлеть до серого цвета.

Живут от трех до шести лет, могут обходиться без еды по несколько лет. Питаются кровью на всех стадиях жизни, кроме яйца. Самка за раз способна отложить до 17 тысяч яиц. Именно иксодовые клещи чаще всего переносят энцефалит, боррелиоз и другие опасные инфекции.

Почему клещи опасны для человека

В России насчитывается около 70 видов иксодовых клещей, но чаще всего людей кусают два ‒ собачий и таежный клещи. Именно они чаще всего переносят опасные вирусы и бактерии, способные вызывать тяжелые заболевания.

Среди инфекций, которые распространяются через укус клеща, ‒ клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), туляремия, эрлихиоз, анаплазмоз, возвратный тиф. Эти заболевания поражают нервную, сердечно-сосудистую системы и суставы, могут иметь тяжелые последствия без своевременной медицинской помощи.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Один из самых частых диагнозов после укуса клеща. Инфекция начинается с высокой температуры, общей слабости, ломоты и головной боли. Характерный симптом ‒ покраснение вокруг укуса в виде красного кольца.

Если не лечить, боррелиоз может поражать сердце, суставы и головной мозг. Инкубационный период длится до 30 дней. Заболеть можно практически в любом регионе России.

Клещевой энцефалит

Более редкое, но тяжелое вирусное заболевание. Поражает центральную нервную систему и может вызывать воспаление головного и спинного мозга. У зараженных нередко наблюдаются проблемы с координацией, спутанность сознания, судороги, мышечные боли и высокая температура.

Даже при лечении смертность от энцефалита достигает 2%, а переболевшие могут надолго столкнуться с неврологическими осложнениями. Риск заражения зависит от региона ‒ особенно опасны районы, входящие в перечень эндемичных.

Даже если клещ вас укусил, необязательно, что он вас заразил: не все они являются переносчиками вирусных, бактериальных и протозойных инфекций.

Чем опасны клещи для домашних животных

Клещи представляют серьезную угрозу не только для людей, но и для домашних питомцев. Период опасности начинается с появления первых проталин и длится до устойчивых морозов или выпадения снега ‒ то есть почти весь теплый сезон. Клещ может заразить собак или ‒ реже ‒ кошек пироплазмозом, а также другими опасными заболеваниями.

Пироплазмоз (или бабезиоз) ‒ тяжелое заболевание, которое передается животным при укусе иксодового клеща. Вирус разрушает эритроциты крови, что приводит к анемии и кислородному голоданию. Заражение может проявиться в течение трех-десяти дней после укуса. Состояние животного ухудшается стремительно.

Симптомы пироплазмоза у собак и кошек:

высокая температура (выше 40 ℃),

вялость, апатия, отказ от еды и воды,

бледные десны и слизистые,

моча темного, почти коричневого цвета.

Если вовремя не оказать помощь, возможен летальный исход. Даже при успешном лечении восстановление может быть долгим и дорогостоящим.

Как защитить питомца от клещей

Эффективная защита требует регулярной обработки животного. Лучше всего сочетать несколько средств:

Таблетки от клещей и блох. Дозировка зависит от веса животного. Таблетки действуют до четырех-пяти недель, важно не пропускать срок повторного приема.

Ошейники от клещей. Часто используют в комбинации с другими средствами.

Капли на холку. Применяют раз в месяц, животное нельзя купать за два дня до и после процедуры.

Специальная одежда. Перед прогулкой на питомца можно надевать защитный костюм ‒ не флисовый или дождевик, чтобы не перегревался.

Осмотр после прогулки. После каждой прогулки важно внимательно осматривать и вычесывать животное.

Народные средства ‒ с осторожностью

Их применение возможно только у здоровых взрослых животных. Для щенков, старых и ослабленных питомцев такие методы могут быть опасны:

Смесь эфирных масел (гвоздика, чайное дерево, лимон) с водой и спиртом в пропорции 1:10:1 ‒ распыляется на холку и спину.

Ванильная настойка: один грамм ванилина на 50 мл водки, наносится точечно.

Масло герани или сладкого миндаля можно капнуть на ошейник.

Даже натуральные средства могут вызвать аллергию. Если есть сомнения ‒ лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Как вытащить клеща в домашних условиях

При укусе клещ впрыскивает обезболивающее вещество. Но до крови клещ добирается не сразу: сперва он может несколько раз уцепиться неглубоко ‒ так он ищет лучшее место для полноценного укуса. Если поймать его на этом этапе, вероятность заражения минимальна.

После укуса иксодовые клещи надолго, иногда до нескольких дней, присасываются к коже. Постепенно они напиваются крови, раздуваются и увеличиваются в размерах. Чем раньше вы обнаружите и вытащите клеща, тем лучше.

Клеща нельзя выдергивать резко: если его голова останется в теле, будет воспаление, а риск заражения увеличится.

Как вытаскивать клеща правильно

1. Специальным выкручивателем-клещедером. Принцип захвата схож с гвоздодером: тельце клеща надо подцепить в прорезь и постепенно выкрутить его, вращая по часовой стрелке или против нее. Не тяните и не давите. Клещедер лучше купить заранее и держать в аптечке.

2. Если аптечного клещедера нет, можно сделать его самостоятельно из подручных средств ‒ например, пластикового зажима для пакета из-под хлеба ‒ на них обычно указана дата производства.

Расправьте зажим, сформируйте из него букву «Г» и сделайте на короткой стороне прорезь-треугольник с очень острым углом. Длина прорези ‒ не более одного см. Далее действуйте по сценарию, описанному выше.

3. Клеща можно удалить ниткой. Обвяжите тельце клеща ниткой и плавно тяните по очереди то за один конец нитки, то за другой. Постепенно клещ вылезет и останется привязанным к нитке.

Не применяйте народные средства ‒ масло, спирт, вазелин: так вы только спровоцируете клеща впрыснуть в ранку максимальное количество зараженного вещества.

После удаления клеща обработайте место укуса йодом, зеленкой или спиртом.

Живого клеща поместите в стеклянную баночку со смоченной ваткой на дне и максимально быстро отвезите в лабораторию на анализ. Если анализ покажет, что клещ заражен, обратитесь к инфекционисту за лечением ‒ даже если симптомов пока нет.

Как бороться с клещами на участке

Обязательно убирайте и сжигайте по осени листву: клещи любят сырость, поэтому селятся под слежавшейся травой и листвой. Можно применить и другие простые методы:

‒ посадите по периметру участка черемуху, мяту, лаванду, розмарин или пижму ‒ резкий запах отпугивает кровососущих паразитов;

‒ косите траву и не позволяйте ей разрастаться: именно заросли благоприятны для клещей;

‒ рядом с зоной отдыха и вдоль дорожек можно посадить ромашку ‒ это природный репеллент, который успешно отпугивает клещей.

Наиболее эффективно обрабатывать участок от иксодовых клещей. Это поможет уничтожить клещей и предупредить их появление.

Как обработать участок от клещей самостоятельно

Надо подобрать правильный химикат, подходящую погоду и по возможности расчистить участок. Удобнее всего работать генератором тумана. Менее удобен, но все же пригоден распылитель-опрыскиватель. Они продаются в большинстве строительных гипермаркетов и садовых центров, а также на маркетплейсах.

Там же можно купить и средство, которым вы будете опрыскивать участок, ‒ чаще всего они продаются в виде концентрата, который нужно развести водой. Чаще всего применяются любые перметриносодержащие средства ‒ составы на основе циперметрина или альфациперметрина, а также инсектицид на основе фентиона: «Медилис Ципер», «Цифокс», «Циперметрин 25», «Таран» и «Юракс».

При повторной обработке выбирайте другой препарат, чем тот, которым вы уже обрабатывали участок: клещи могут выработать резистентность к составу.

Но чем чаще вы обрабатываете участок, тем меньше будет популяция клещей вокруг участка и тем выше безопасность на участке.

Для работы потребуется защитная одежда ‒ простая не защитит вас в полной мере, даже если впоследствии вы ее выбросите. Также необходимы защитные очки, перчатки и респиратор.

Приобретая состав, не пренебрегайте правилами безопасности во избежание отравления и воздержитесь от работ, если вы ‒ аллергик. Внимательно читайте инструкцию.

Когда обрабатывать участок от клещей

Обработку лучше проводить весной, когда ночная температура превышает 5° С. Если на улице холодно и заморозки, клещи могут еще не очнуться от зимней спячки, и обработка будет недостаточно эффективной.

Нет смысла работать по мокрой траве. После дождя должно пройти хотя бы один-два дня, чтобы земля просохла. Загляните в прогноз, чтобы и последующие два-три дня не было осадков.

Погода должна быть безветренной, иначе эффективность обработки снизится, так как часть инсектицида улетит за периметр участка.

К середине лета активность клещей заметно снижается, но к осени они вновь активизируются ‒ в конце августа ‒ начале сентября имеет смысл провести повторную обработку.