Обзор комментариев под блогом о транспортном беспорядке в Сургуте

Блог журналиста siapress.ru Тараса Самборского о том, что сургутяне могут уничтожить любой сквер, если в городе не появится организованное платное парковочное пространство, не остался без внимания. Хотя комментариев было немного, читатели высказались ярко: один призвал немедленно ввести платные парковки, другой предложил более мягкую и справедливую систему с бесплатным временем и разумной оплатой.

Парковочный хаос и «анархия»

Самым эмоциональным оказался комментарий читателя Alkonowa1ow, который описал ситуацию на улицах Сургута как «автомобильный беспредел». По его мнению, платная парковка – не просто мера, а необходимость, без которой город ждет «махновщина и анархия».

«Можно ли в городе бросить где попало свое авто? Можно. И легко. Ограничений нет. Никах знаков «стоянке запрещена» или «остановка запрещена» нет. Можно как-то смирится с остановкой авто на пять минут, или стоянкой авто максимум на 30 минут, но оставить авто на весь рабочий день с 7:00 до 18:00, это извините уже перебор, это уже, извините, хамство. Какой же есть выход? Выход есть один. Он неумолим и требует срочно ввести платное парковочное пространство», – утверждает комментатор.

Он также раскритиковал отсутствие подземных паркингов при новых объектах, в том числе у строящегося железнодорожного вокзала, и привел в пример успешный опыт частного застройщика, оборудовавшего город подземными стоянками.

«К примеру, строится как бы ЖД вокзал без парковочного платного пространства. Даже под зданием ЖД вокзала и прилегающей привокзальной площади не предусмотрен подземный одноэтажный хотя бы паркинг. Кажется, в РЖД надо поучится у Николая Калинниковича Сторожука, который построил таких подземных паркингов «вагон и маленькую тележку». Говорят, в городе мало земли для парковки автомобилей. Правильно, мало. Поэтому и надо прятать автомобили под землю, в платных подземных паркингах», – указал читатель siapress.ru.

Разумный подход и социальные исключения

Другой читатель, 6xz34e, поддержал идею наведения порядка, но призвал к более гуманному подходу. Он предложил установить бесплатный лимит на парковку – например, первые два часа – а затем взимать символическую плату, чтобы не ущемлять интересы тех, кто приехал по делам ненадолго.

«Первые пару часов – бесплатно должно быть. Человек приехал в больницу, зашел в гости к другу, зашел в кофейню, оставив свой автомобиль на стоянке. А если больше – плати, но тоже немного, 20 (не двести) рублей час. Тогда будет порядок», – считает комментатор.

Он также напомнил о ситуации на Югорской, 38, где автомобилистам пришли штрафы за парковку в «бурьяне», и отметил, что суды встали на сторону горожан: «За парковку (пример из жизни) в бурьяне (Югорская, 38) людям пришли штрафы по шесть тысяч рублей – и они терпеливо обратились в суд, доказывая, что это поле, а не клумба. Благо Алексей Кучин сподвиг этот вопрос к доработке! Молодец!»

Не хватает системного планирования

Читатель 6xz34e также обратил внимание на системную проблему: новые дома и общественные здания в Сургуте продолжают строить без достаточного количества парковочных мест.

«Все современные здания нужно строить с подземной парковкой, гостевой стоянкой. На эскизе продумывать. А у нас наоборот. Приведу пример. Построили 19 домов на улице Каролинского, потом на 20 доме попросили «дорожную карту», – указал комментатор.

В целом, оба комментатора сошлись во мнении, что город остро нуждается в продуманной парковочной политике.