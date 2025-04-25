Разбираемся, какие правила действуют в России и чем рискует автовладелец

«Недавно услышал, что за хранение бензина в гараже теперь могут оштрафовать. Но ведь раньше можно было держать канистру «на всякий случай». Что изменилось в законе, и как теперь быть?», ‒ спрашивает читатель siapress.ru Олег Малышев.

На самом деле, запрет на хранение бензина и масел в гараже действует уже более четырех лет ‒ с 2020 года. Речь идет о п. 209 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства №1479. Документ прямо запрещает хранение горючего, масел и даже пустой тары от них в помещениях, под навесами и на площадках, где размещаются транспортные средства, пояснил корреспонденту siapress.ru начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту УНДиПР ГУ МЧС по ХМАО Роман Никифоров.

«Это не нововведение, а давно действующий запрет, связанный с обеспечением пожарной безопасности», ‒ уточнил он.

Что именно нельзя держать в гараже

Запрещено:

‒ любые канистры с бензином, маслом, соляркой;

‒ газовые баллоны;

‒ растворители, спирты, ацетон;

‒ промасленные тряпки и ветошь;

‒ пиломатериалы и другие горючие вещества.

Ранее по приказу МЧС разрешалось хранить до 20 литров топлива, но сейчас эта норма отменена. Даже малая емкость ‒ формально нарушение, уточнила юрист Мария Спиридонова в разговоре с РИА Новости.

Есть ли исключения?

Исключения все же есть. Запрет не распространяется на гаражи, расположенные на личных дачных участках. Но даже там рекомендуется соблюдать технику безопасности и хранить горючее в специально оборудованных местах.

Что грозит за нарушение

Как пояснил Роман Никифоров, за хранение горючего в гараже предусмотрена административная ответственность ‒ предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). А в случае пожара виновник возмещает нанесенный ущерб.

«В рамках деятельности нештатной службы профилактики Cургутского местного пожарно-спасательного гарнизона мы ведем работу в том числе на территориях гаражно-строительных кооперативов. Выявление фактов хранения горючего влечет за собой привлечение граждан к административной ответственности», ‒ добавил Никифоров.

Хранение топлива в гараже ‒ риск не только для кошелька, но и для жизни. Даже если вы считаете, что «на всякий случай» можно держать канистру, лучше найти другое решение. Альтернатива ‒ хранить горючее в специализированных контейнерах за пределами гаража, соблюдая все нормы безопасности.