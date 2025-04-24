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​Налог на дачу с 2025 года: кто и сколько платит? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперты рассказали, сколько теперь стоит иметь дачу

​Налог на дачу с 2025 года: кто и сколько платит? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: freepik.com

«Правда ли, что с 2025 года дачникам придется платить больше налогов? Какие суммы грозят за неуплату, и кто все же может рассчитывать на льготы?», – спрашивает читатель siapress.ru Николай Терентьев.

Отвечают эксперты Циан:

Налоги, которые платят владельцы дач

Для физических лиц, которые владеют дачными участками, установлено два налога: на землю и на имущество.

Собственник дачи становится плательщиком налогов, как только право на участок зарегистрировано в ЕГРН. Если дача получена в наследство, то их начисляют с даты открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя.

Налоги начисляются независимо от того, пользуется ли владелец дачей или нет. Также неважно, занимается он там садоводством и огородничеством или бывает только для отдыха.

Когда платить налоги на дачу и как это сделать

Налоги нужно заплатить до 1 декабря года, следующего за отчетным. Так, срок уплаты налогов за 2024 год ‒ до 1 декабря 2025-го, налогов за 2025 год ‒ до 1 декабря 2026-го.

Размер земельного и имущественного налога для физлиц рассчитывает Федеральная налоговая служба (ФНС). С 2024 года эти налоги уплачивают в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Налоговые уведомления ведомство начинает рассылать за три месяца до срока уплаты налогов, направляя их или заказным письмом, или в личный кабинет владельца недвижимости на сайте ФНС ‒ там же их можно уплатить онлайн.

Сведения о задолженности по налогам отображаются в личном кабинете на портале Госуслуг, если у налогоплательщика есть подтвержденная учетная запись.

Земельный налог

Земельный налог начисляется на весь участок сразу. Размер налога зависит от кадастровой стоимости участка и налоговой ставки, которую устанавливают власти того муниципалитета, в пределах которого находится участок.

Ставка земельного налога не может превышать:

‒ 0,3% кадастровой стоимости ‒ для земель сельскохозяйственного назначения, жилищно-коммунального фонда, личного подсобного хозяйства, участков для садоводства или огородничества, ИЖС ‒ если на них не ведется предпринимательская деятельность;

‒ 1,5% кадастровой стоимости ‒ для остальных земельных участков.

Если на местном уровне ставки не утверждены, налог рассчитывают по максимальным значениям, то есть 0,3 или 1,5% кадастровой стоимости. Но местные власти могут уменьшать ставку вплоть до нуля. Проверить, какие налоговые ставки действуют в вашем регионе, можно на сайте ФНС.

Также при расчете налога учитываются:

  • период владения ‒ количество месяцев в году, когда собственник владел участком: если земля была в собственности не весь год, налог посчитают только за полные месяцы владения;
  • размер доли в праве: если земля находится в общей долевой собственности, каждый собственник уплачивает налог пропорционально размеру своей доли.

Самостоятельно рассчитывать земельный налог физлицу не придется, это ежегодно делает ФНС.

Налог на имущество

Налог на имущество с 2025 года уплачивается на все зарегистрированные на дачном участке капитальные постройки: дом, баню, теплицу, гараж, сарай и так далее.

Капитальными считаются строения, которые имеют фундамент, то есть являются недвижимостью. Легко перемещаемые конструкции без фундамента, а также временные постройки налогом на имущество по-прежнему не облагаются.

Допустим, на дачном участке находится дом, капитальный гараж, баня-бочка и каркасный парник. Налог придется заплатить за дом и гараж. Они неразрывно связаны с землей ‒ стоят на фундаменте. Баня-бочка и парник, которые можно разобрать и передвинуть, к капитальным постройкам не относятся и налогом не облагаются.

С 1 марта 2025 года собственники обязаны регистрировать возведенные на земельном участке капитальные строения ‒ без этого их нельзя использовать. Кроме того, с 1 марта этого года органы муниципального контроля получили право проводить замеры и осматривать участки без извещения владельца. В некоторых регионах разрешили использовать беспилотные устройства для аэрофотосъемки.

Таким образом государство внедряет принцип «построил ‒ оформи». Если собственник не торопится это делать, местные власти могут сами произвести замеры. В итоге кадастровую стоимость объекта установят без учета каких-то моментов, о которых знает только собственник, потом насчитают повышенный налог, и его придется долго оспаривать.

Поэтому если на вашем участке есть незарегистрированные капитальные строения, после принятых законодательных поправок выгоднее самостоятельно узаконить эти строения, поставив их на учет в Росреестре. Сделать это можно и в упрощенном порядке ‒ по дачной амнистии.

Если объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет, за него тоже придется платить налог на имущество.

Базовая ставка налога на имущество составляет 0,1% кадастровой стоимости. Она одинакова и для жилого дома, и для капитальных построек площадью до 50 кв. м.

Муниципалитеты, а также города федерального значения имеют право устанавливать свои ставки для объектов: уменьшить базовую ставку до нуля или увеличить, но не более чем в три раза. То есть в разных населенных пунктах диапазон налоговой ставки на имущество может меняться от 0 до 0,3% кадастровой стоимости.

Хозяйственные постройки от 50 кв. м на дачных участках облагаются по ставке 0,5% кадастровой стоимости, а владельцы недвижимости дороже 300 млн рублей платят за нее по ставке 2,5%. При расчете налога также учитывается период владения и размер доли.

Налог на имущество физлиц рассчитывает ФНС, но заранее прикинуть размер платежа поможет сервис ведомства. Для расчета потребуется кадастровый номер объекта, его площадь, дата постановки на учет и ставка по региону.

Если вы пробурили на дачном участке скважину и берете из нее воду только на личные и бытовые нужды в объеме не более 100 кубометров в сутки, то налог на воду уплачивать не должны.

Налоговые льготы для собственников дач

Льготы бывают федеральными ‒ тогда они действуют на всей территории страны ‒ и местными, которые устанавливают власти муниципалитетов или городов федерального значения.

По земельному налогу на федеральном уровне для ряда категорий граждан закреплен налоговый вычет, который уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость шесть соток площади участка. То есть за участок площадью меньше шесть соток налог платить не придется. Если участок больше, то для расчета налога его площадь уменьшат на эти шесть соток.

Категории граждан, которые имеют право на вычет по земельному налогу:

  • Герои Советского Союза, России, полные кавалеры Ордена Славы;
  • ветераны и инвалиды ВОВ и других боевых действий;
  • пенсионеры по старости, за выслугу лет или по потере кормильца;
  • предпенсионеры, если до пенсии им осталось не более пяти лет;
  • родители с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Налоговый вычет распространяется только на один участок по выбору налогоплательщика. То есть если у пенсионера в собственности два участка, вычет можно использовать только на один из них.

Что касается налога на имущество, то некоторые льготы распространяются на всех физических лиц. В частности, за жилой дом всем гражданам положен вычет 50 кв. м: если дом меньше, то налог взимать не будут, а если его площадь больше, то из нее при расчете вычтут 50 кв. м.

Многодетным семьям на каждого ребенка к базовому вычету дают еще по 7 кв. м, то есть если в семье трое детей, при расчете налога из площади дома вычтут 71 кв. м.

Пенсионеры, инвалиды I и II группы, военнослужащие, участники ВОВ, дети-инвалиды на федеральном уровне полностью освобождены от уплаты налога на имущество.

На дачном участке льготники не платят налог на имущество за один объект каждого вида: жилой дом, помещение или сооружение, хозпостройку до 50 кв. м, гараж.

Предположим, у военнослужащего на даче построено два капитальных гаража. Налог начислят только за один из них ‒ по выбору владельца. Если объект не выбран, налоговая автоматически применит льготу к самому дорогому объекту.

Получить льготы можно только на имущество, которое не используется для предпринимательской деятельности. При этом цена объекта должна быть меньше 300 млн рублей. То есть если дом сдается в аренду или его кадастровая стоимость 310 млн рублей, льготное налогообложение к нему не применяется.

Чем грозит дачнику неуплата налогов

Налог на имущество и на землю уплачиваются одновременно, в составе единого налогового платежа. Начиная со 2 декабря ‒ напомним, что ЕНП надо заплатить до 1 декабря ‒ за каждый день просрочки ФНС начнет начислять пени.

Их рассчитывают по формуле:

размер налога × 1/300 × количество дней просрочки × ключевая ставка ЦБ РФ, которая действовала в период просрочки.

Если не погасить долг в течение шести месяцев, налоговая вправе обратиться в суд.

Кроме того, задолженность чревата:

  • запретом на совершение регистрационных действий, в том числе должник не сможет подарить свое имущество;
  • наложением ареста на счета, в том числе кредитные;
  • запретом на выезд за границу, если размер задолженность больше 30 тыс. рублей;
  • иными мерами взыскания, вплоть до обращения взыскания на долю должника в совместно нажитом имуществе супругов.

Проверить наличие задолженности и погасить ее можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на «Госуслугах».


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Сегодня в 14:44, просмотров: 100, комментариев: 0
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