Эксперты рассказали, как оформить кредитные каникулы и чем они отличаются от ипотечных

«У меня потребительский кредит, но недавно я потерял работу. Услышал, что можно оформить кредитные каникулы, но не понимаю, как это работает. Кто вообще имеет на них право, какие документы нужно собрать и на сколько месяцев можно получить такую отсрочку? И чем такие каникулы отличаются от ипотечных?», – спрашивает читатель siapress.ru Анатолий Светов.

Отвечают эксперты Циан:

Что такое кредитные каникулы, сколько раз и на какой срок их можно оформить?

Для заемщиков по нежилищным кредитам возможны финансовые трудности. Чтобы справиться с ними, предусмотрены кредитные каникулы – это период, в течение которого заемщик полностью или частично освобождается от обязательств по выплате кредита или займа. Срок отсрочки может составлять до 6 месяцев.

Кредитные каникулы не считаются просрочкой. До завершения каникул банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив не имеют права требовать досрочного погашения, начислять штрафы и пени, взыскивать залог или обращаться к поручителю.

Наличие просроченных платежей не влияет на возможность воспользоваться правом на каникулы.

Кредитные каникулы были впервые введены во время пандемии в рамках закона № 106-ФЗ. Позже их применяли как антикризисную меру в условиях санкционного давления.

С 1 января 2024 года вступил в силу бессрочный механизм, регулирующий условия предоставления кредитных каникул.

Подать заявление на кредитные каникулы можно в случае:

Если доход заемщика за два последних месяца снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев.

Если заемщик утратил источник дохода и в течение двух месяцев не нашел новый.

Если заемщик проживает в зоне ЧС, его жилью нанесен ущерб или нарушены условия проживания.

Если у человека несколько кредитов, он имеет право оформить каникулы по каждому из них. По одному кредиту каникулы можно оформить дважды: один раз – из-за падения дохода, другой – в связи с ЧС.

Если заявитель соответствует условиям, установленных законом, кредитор не вправе отказать в предоставлении каникул. Это не услуга банка, а законное право клиента.

Начало и продолжительность каникул определяются самим заемщиком – от одного до шести месяцев с даты подачи заявления. При обращении по причине ЧС подать требование в банк необходимо в течение 60 дней с момента официального объявления режима чрезвычайной ситуации.

Заявление можно подать в любое время действия кредита, если есть основания. Ограничений по срокам подачи не предусмотрено.

Какие кредиты попадают под возможность отсрочки?

С января 2024 года оформить кредитные каникулы можно по следующим видам займов, если они не превышают установленные лимиты:

До 1,6 млн рублей – для автокредитов.

До 150 тыс. рублей – для кредитных карт.

До 450 тыс. рублей – для остальных потребительских кредитов и займов.

Кредитные каникулы, предусмотренные Федеральным законом № 106-ФЗ, не применяются к ипотечным кредитам и займам, оформленным для ведения предпринимательской деятельности.

Что происходит с процентами во время каникул?

Во время отсрочки банк продолжает начислять проценты на сумму отложенных платежей. Ставка составит 2/3 от среднерыночной на момент подачи заявления. Если ставка по кредиту ниже этой величины – она не меняется.

Пример: Андрей оформил кредит на 300 тысяч рублей в августе 2024 года. Через полгода он подал заявление на каникулы. Среднерыночная ставка на февраль 2025 года составила 28,924%. В результате проценты будут начисляться по ставке 19,28% годовых – это 2/3 от среднерыночной, так как ставка по договору выше.

Начисленные проценты выплачиваются после завершения отсрочки. Срок кредита при этом продлевается минимум на длительность каникул.

По кредитным картам проценты, начисленные во время каникул, подлежат уплате равными платежами в течение двух лет.

Чем отличаются кредитные каникулы от ипотечных?

Кредитные каникулы распространяются на все кредиты, кроме ипотечных, и регулируются законом № 106-ФЗ. Ипотечные каникулы регулируются отдельным законом № 76-ФЗ от 01.05.2019 и предоставляются исключительно в отношении единственного жилья.

Ипотечные каникулы могут взять заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, если:

Сумма кредита при выдаче не превышала 15 млн рублей.

Жилье является единственным.

Ранее по этому кредиту каникулы не оформлялись (исключение – жилье в зоне ЧС).

Основания для отсрочки – потеря работы, инвалидность I группы, появление в семье иждивенцев и другие. Все основания нужно подтвердить документально.

Как оформить кредитные каникулы?

1. Собрать подтверждающие документы. Перечень зависит от конкретной ситуации. Уточнить его можно у кредитора. Чаще всего потребуется подтвердить доход за два года до месяца обращения.

Если залог или поручительство предоставлялись другим лицом, необходимо их согласие.

2. Обратиться в банк. Это можно сделать лично, онлайн (через сайт или приложение), по почте заказным письмом или с вручением под расписку.

3. Дождаться решения. Банк обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. После этого он должен либо направить уведомление о предоставлении каникул и новый график платежей, либо мотивированный отказ.

Кредитные каникулы начинают действовать с даты подачи требования, если заемщик не указал другую. По окончании отсрочки срок кредита продлевается, но сумма ежемесячного платежа остается прежней.

Если к моменту обращения была просрочка и начислены штрафы, они замораживаются на время каникул. Однако после окончания отсрочки штрафы подлежат уплате.

Как это влияет на кредитную историю?

Информация о каникулах отражается в кредитной истории, но не ухудшает ее, так как они не считаются просрочкой. Но если во время каникул заемщик все же нарушает график (например, платит с задержками или не платит вовсе) – это может негативно отразиться на истории.

Если заемщик во время действия каникул внесет сумму, сопоставимую с той, которую он обязан был бы выплатить по стандартному графику, отсрочка автоматически завершится. Банк предоставит новый график платежей, согласно которому клиент продолжит погашение долга.

Таким образом, при значительных досрочных выплатах кредитные каникулы прекращаются досрочно, и повторно оформить их по тому же займу уже нельзя – такое право предоставляется только один раз.

Почему банк может отказать в предоставлении каникул?

Основания для отказа:

Начато дело о банкротстве заемщика.

Сумма кредита превышает установленный лимит.

Заемщик не предоставил подтверждающие его право на каникулы документы.

По кредиту идет исполнительное производство в суде.

По кредиту ранее были оформлены каникулы в рамках закона № 106-ФЗ.

По данным Центробанка, основной причиной отказов в 2024 году стало превышение допустимой суммы займа.