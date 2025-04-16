Эксперты рассказали, как выбрать хорошую квартиру и не попасться на уловки арендодателя

«Я планирую в ближайшее время снимать квартиру. Наслышана о случаях мошенничества и других проблемах. Подскажите, на что обратить внимание при заключении договора, какие документы проверять и как понять, что с жильем и хозяином все в порядке?», – спрашивает читательница siapress.ru Евгения Ленина.

Отвечают эксперты Циан:

Аренда жилья от собственника может показаться выгодной – меньше посредников, ниже цена. Но при этом возрастает риск столкнуться с мошенничеством или недобросовестным арендодателем. Чтобы избежать проблем, важно проверить документы, осмотреть жилье и заранее обговорить все условия.

Самые главные правила

1. Никогда не вносите предоплату до получения ключей и подписания договора.

2. Не доверяйте объявлениям с явно заниженной ценой – это часто приманка от мошенников.

3. Внимательно проверяйте все документы до подписания договора аренды.

Какие документы нужно проверить

1. Правоподтверждающий документ – свежая (не старше месяца) выписка из ЕГРН или свидетельство о регистрации права, выданное до июля 2016 года.

2. Правоустанавливающий документ – договор долевого участия, купли-продажи, дарения или наследства. Эти документы объясняют, каким образом квартира оказалась в собственности у человека, сдающего квартиру.

Стоит учитывать, что правоустанавливающие документы не являются обязательными при сдаче жилья в аренду. Однако, если собственник открыт и добросовестен, такие бумаги обычно находятся у него под рукой, и он без проблем предоставит их для ознакомления.

3. Согласие сособственников – если в выписке из ЕГРН указано несколько собственников, нужно письменное нотариальное согласие всех.

4. Паспорт собственника – проверьте его действительность на портале Госуслуг через реестр недействительных паспортов.

5. СНИЛС – указан в ЕГРН, данные должны совпадать.

6. Доверенность – Если квартиру сдает не сам собственник, а представитель по доверенности, важно проявить особую бдительность. Обратите внимание на следующие моменты:

– Полномочия: уточните, какие именно действия разрешены доверенному лицу. Он может иметь право только показывать жильё, либо также заключать договор и принимать оплату.

– Срок действия: проверьте, действительна ли доверенность на момент сделки. Сделать это можно через официальный реестр.

– Паспортные данные: удостоверьтесь, что данные в доверенности совпадают с паспортом человека, представляющего интересы собственника. Это поможет убедиться, что перед вами действительно доверенное лицо.

7. Квитанции за ЖКУ – проверьте наличие долгов. Если есть задолженность, потребуйте ее погашения до подписания договора. Особенно важно это при крупных суммах – коммунальные службы могут приостановить услуги.

Важно: все документы должны быть в оригинале. Копии – не гарантия подлинности.

Осмотр квартиры: что проверить

При обнаружении недостатков в квартире настаивайте, чтобы собственник либо устранил их до заселения, либо зафиксировал в акте приема-передачи. Все дефекты желательно задокументировать: сделать фото или видео и приложить к договору. В противном случае есть риск, что впоследствии расходы на устранение проблем попытаются переложить на вас.

Общее моменты, на которые важно обратить внимание:

исправность выключателей и освещения.

целостность и исправность розеток.

легко ли открываются двери, работают ли ключи от всех замков.

состояние окон, есть ли трещины на стеклах, работают ли в режиме проветривания.

нет ли плесени под обоями, пятен на стенах.

нет ли подтеков под батареями.

нет ли посторонних и странных запахов.

Мебель:

целостность мебели, отсутствие поломок (ножки, спинки, дверцы), сколов, пятен.

состояние матраса – нет ли продавленности, следов плесени, пятен, признаков постельных клопов.

Бытовая техника:

исправность приборов – их можно и нужно включить для проверки.

исправно ли работает холодильник.

Обратите особое внимание на работу холодильника: достаточно ли он охлаждает и не издает ли сильного шума. Это особенно важно в студиях и небольших квартирах, где техника стоит рядом со спальным местом. Для людей с чутким сном громкая работа техники может стать серьезным неудобством.

работает ли плита и конфорки.

работа кондиционера в режимах обогрева и охлаждения, а также отсутствие посторонних запахов при включении.

Сантехника:

наличие горячей и холодной воды, нет ли запаха и ржавчины.

не появляются ли на полу лужи при включении воды, нет ли протечек.

нормальный ли смыв в туалете.

пятна в санузле – возможный признак старых протечек. Уточните, устранялись ли они.

Оцените собственника и соседей

Аренда квартиры – это не только покупка помещения для жилья, но и подпись на взаимодействие с владельцем и соседями. Некоторые собственники излишне контролируют жильцов, приходят без предупреждения и навязывают свои правила. Обсудите сразу, как часто арендодатель будет навещать квартиру, и пропишите это в договоре. Также важно указать, имеет ли он право заходить в ваше отсутствие.

Вопросы, которые важно задать собственнику на просмотре квартиры:

Впервые ли сдается квартира, почему съехали предыдущие жильцы?

Что входит в стоимость? Кто платит коммунальные услуги?

Есть ли запреты: на гостей, курение, домашних животных?

Можно ли что-то менять в квартире (мебель, душ, стены, провайдера)? Будет ли учитываться стоимость улучшения в арендной плате?

Не собирается ли владелец продавать квартиру в ближайшее время? Не лишним будет самому заранее проверить базы объявлений и узнать, не продается ли она прямо сейчас.

Вывезет ли арендодатель свои личные вещи?

Готов ли владелец квартиры к обсуждению скидки?

Комфорт проживания зависит не только от собственника, но и от окружения. Осматривая подъезд, обратите внимание на его состояние: нет ли мусора, надписей на стенах, шприцов в углах, не раскидана ли земля из цветочных горшков. Все это может свидетельствовать о неблагополучных соседях и проблемной обстановке в доме.

Полезный совет: приходите на просмотр квартиры в вечернее время, когда большинство соседей уже дома. Это позволит оценить уровень шумоизоляции. Попросите на минуту отключить разговоры и шум – так вы поймёте, слышны ли соседские голоса, телевизоры или другие бытовые звуки.

Что делать, если квартира подошла

Если вы выбрали квартиру и готовы заселиться, следующим шагом станет подписание договора аренды, составление акта приема-передачи и получение расписки о получении оплаты от арендодателя.

При расчетах наличными обязательно берите расписку за каждый платеж. Без подтверждающих документов собственник может заявить о недоплате. В случае безналичной оплаты через интернет-банк достаточно сохранять квитанции – расписка необязательна.

Если договор заключен сроком на год и более, его необходимо зарегистрировать в Росреестре, даже если обе стороны – физические лица. Фактически речь идет не о регистрации самого договора, а об учете обременения на квартиру. После этого у собственника не получится просто так продать жилье или пересдать его по более высокой ставке.