Рассказываем историю создания пожарной лестницы – от 18 века до наших дней

Сегодня, 8 апреля, отмечается Всемирный день пожарной лестницы – простого, но незаменимого инструмента, без которого не обходится ни одна спасательная операция. Об истории создания первой пожарной лестницы, ее развитии, а также о том, какие лестницы сегодня используют сургутские пожарные – в нашем материале.

«Поднять пожарного к окну верхнего этажа – значило спасти чью-то жизнь»

Ровно 259 лет назад, в 1766 году, в Соединенных Штатах Америки была запатентована первая в мире пожарная лестница. Это изобретение появилось не просто так – оно стало необходимостью в эпоху строительства первых многоэтажных домов. Поднять пожарного к окну верхнего этажа или спустить по такой лестнице человека – значило спасти чью-то жизнь.

Спустя всего десять лет Россия тоже вошла в историю пожарного дела: в 1777 году Императорская академия наук и художеств одобрила проект первой механической лестницы. Она раздвигалась на неслыханную по тем временам высоту – до двадцати метров. Ее автор, кузнец Петр Дальгрен, был награжден медалью Академии наук.

Пожарная лестница Петра Дальгрена (1777 год)

А уже в 1809 году русский механик Кирилл Соболев изобрел первую трехколенную лестницу. Эту конструкцию в усовершенствованном виде пожарные используют до сих пор – как в ручных, так и в автоматизированных моделях.

«Пожаров больше − лестницы выше»

С началом XX века города стремительно разрастались, увеличивалось население, а вместе с ним – и количество пожаров. Требования к обеспечению пожарной безопасности становились все строже. Особенно остро стоял вопрос оперативной доставки техники, в том числе выдвижных лестниц. Эти конструкции в сложенном виде перевозили на телегах, затем – на конных повозках. По прибытии к месту пожара лестницу вручную разгружали, устанавливали вертикально и выдвигали. Процесс был трудоемким и требовал от пожарных физической силы, сноровки и драгоценного времени.

Тем временем на улицах появлялось все больше автомобилей. Пожарные, видя стремительное развитие транспорта, стремились использовать его в своей работе. Уже в 1920 году московские огнеборцы переоборудовали шасси трехтонного грузовика «Берлие» для перевозки лестницы «Магирус». И хотя эксперимент оказался успешным, дефицит автомобилей не позволил внедрить эту практику повсеместно.

Со временем выдвижные лестницы становились только нужнее – пожары случались все выше, а поднимать лестницы вручную было неудобно и долго. В ленинградской пожарной охране решили облегчить задачу: старые деревянные лестницы образца 1912 года начали монтировать на автонасосы Я-3. Инженеры разработали три варианта переоборудования машины, выбрали лучший и заказали три опытных образца на заводе «Свет и сила». Уже 15 сентября 1932 года первые модернизированные авто были готовы.

Съемная механическая лестница Ленинградской пожарной охраны, установленная на шасси Я-3 выпуска 1932 года

На раму установили направляющие, лебедку для подъема лестницы в транспортное положение, доработали кабину. При этом насос и катушку с рукавами оставили на своих местах. Получилась универсальная машина: подъехал, опустил лестницу, установил – и сразу подаешь воду. Пожарным такая техника понравилась, и вскоре в Ленинграде от конных повозок окончательно отказались.

Чем выше росли дома – тем длиннее становились лестницы. От первых 10-метровых конструкций дошли до современных 60-метровых автолестниц. К 2013 году в арсенале пожарных появились мощные модели вроде АЛ-60 на базе КАМАЗа и TATRA или легендарный Iveco Magirus – все они способны поднять спасателей на уровень двадцатого этажа.

«Палка», «штурмовка» и не только: какие лестницы используют сургутские пожарные

О том, какие лестницы сейчас стоят «на вооружении» сургутских спасателей, корреспонденту siapress.ru рассказал Алексей Бабаскин, старший инструктор по вождению пожарной машины.

«У нас в боевом расчете есть автолестница на базе УРАЛ-43206, сокращенно – АЛ-30. Ее назначение – доставка к месту пожара боевого расчета и пожарного оборудования для проведения спасательных работ на верхних этажах здания и для эвакуации людей с высоты до 30 метров. Ее также можно в исключительных случаях использовать в качестве подъемного крана. Высота подъема – 30 метров. Максимальная нагрузка на вершину лестницы – 160 килограмм. Грузоподъемность лестницы при использовании в качестве крана – одна тонна. Она также вращается вокруг своей оси на 360 градусов. В других частях используют еще АКП-50 – автоколенчатый подъемник длиной 50 метров и лестницу АЛ-37 на базе КАМАЗа», – поделился он.

На таких машинах сургутские пожарные спасают жизни и имущество людей. Фото: uth23.ru

Автотехника становится все мощнее и современнее, но ручные лестницы по-прежнему играют важную роль в работе пожарных. Их используют там, где крупной технике не пройти – для доступа внутрь зданий, эвакуации людей, прокладки путей и учебных занятий. Существуют три основных типа таких лестниц, каждая со своим назначением.

«У нас в боевом расчете есть: лестница пожарная, ручная, трехколенная, металлическая. Сокращенно – Л3К. Она предназначена для подъема личного состава пожарных частей на второй и третий этажи, чердаки и крыши зданий, а также для работы внутри помещений и учебно-тренировочных занятий. Ее длина в сложенном состоянии – 4,38 метра, а в развернутом – 10,7 метра. Весит 48 килограмм», – отметил Бабаскин.

В спасательном ассортименте пожарных используются и другие виды лестниц. Например, «палка» и «штурмовка»: «Еще у нас есть лестница-палка. Она входит в состав пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля. Предназначена для боевых действий при тушении пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на высотах. И есть третья – лестница-штурмовка. Она предназначена для выполнения спасательных работ на высотах, для подъема на этажи зданий через окна».

Информация основана на общедоступных источниках, в том числе: fireman.club, МЧС России по ЯНАО