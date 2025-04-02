Минпросвещения составило список из 235 фильмов, рекомендованных школьникам. В основном − это советская классика и документальные ленты

235 фильмов − именно столько произведений вошло в новый список Минпросвещения, рекомендованных к просмотру школьникам. В него включили мультфильмы, художественные и документальные фильмы, которые, по мнению экспертов, помогут формировать у подрастающего поколения нравственные ориентиры, патриотизм и интерес к отечественной культуре. По каким критериям отбирали кино и что может удивить в «золотой коллекции» − в нашем обзоре.

Как формировался список и по каким критериям

Работа над перечнем началась осенью 2024 года. За разработку отвечал центр «Философия образования» при МПГУ. По словам учреждения, над списком трудились более 55 экспертов: представители киноиндустрии, учителя, педагоги, политологи, родители, актеры и сотрудники Минпросвещения и Минкультуры.

В пресс-службе МПГУ рассказали, что в процессе было проведено 30 консультаций. Эксперты выделили четыре критерия отбора:

Формирование нравственных ценностей. Воспитание гражданина и патриота. Развитие эстетического, эмоционального и интеллектуального восприятия. Возрастная уместность (0+, 6+, 12+, 16+).

«На основании данных критериев составлен перечень фильмов, включающий 235 фильмов. Экспертами было принято решение в рамках первого этапа формирования перечня фильмов включить в данный список кинопроизведения советского периода для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов, безупречно соответствующие заявленным критериям. В ходе дальнейших обсуждений список был дополнен мультфильмами и сказками для дошкольников и младших школьников. А также добавлен раздел документального кино», – говорится в сообщении.

В будущем список планируют дополнять современными художественными, документальными и анимационными фильмами.

Что включили в список: от «Чапаева» до «Майора Грома»

Список фильмов разделен по возрастам: младшие, средние и старшие классы. Есть и отдельный блок для дошкольников.

Для младших школьников – «Чук и Гек», «Каштанка», «Золушка», «Про Красную Шапочку», мультфильмы «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Кот Леопольд», «Смешарики».

Ученикам 5-7 классов – «Гостья из будущего», «Чапаев», «Республика ШКИД», «Приключения Электроника», «Иваново детство» и «Андрей Рублев» Тарковского.

В 8-9 классах рекомендуют «Офицеры», «Человек-амфибия», «Завтра была война», «Майор Гром», «Холоп», «28 панфиловцев», «Последний богатырь».

Старшеклассникам − «Иди и смотри», «Тихий Дон», «Свой среди чужих», «Белорусский вокзал», «Битва за Севастополь», «Нюрнберг», «Балканский рубеж».

Отдельный блок занимает документальное кино. Среди более 40 фильмов − «Мифы о России» (по произведениям Владимира Мединского), «Разгром немецких войск под Москвой», «Обыкновенный фашизм» и другие. Некоторые фильмы имеют пометку 18+ − например, «Восхождение» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Полный список − здесь.

Противоречия и критика

Мультфильмы составляют заметную часть «золотой коллекции». Основной акцент сделан на советскую анимацию, которая, по мнению экспертов, формирует у детей нравственные ориентиры и прививает эстетический вкус.

Среди них − «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане», «Снежная королева», «38 попугаев» и другие. Есть и современные позиции − например, «Смешарики», «Супергерои.ру» и цикл о богатырях. А вот популярные мультсериалы, как «Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь» и мультфильмы студии «Паровоз» − отсутствуют.

В целом, во всем перечне подавляющее большинство фильмов − сняты более 40-80 лет назад, что вызывает вопросы у россиян.

«Первое, на чем я споткнулся: первый фильм в списке для 5-7 классов − «Тимур и его команда» 1940 год. Ему 75 лет. Вы серьезно думаете, что класс не заснет к 10 минуте? На сеанс «Семеро смелых» - 1936 год, их придется загонять палкой от швабры. Или Минобразование в здравом уме верит, что дети будут смотреть это самостоятельно?» − задался вопросом корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Россияне также возмутились, что в списке фильмов, рекомендованных для семейного просмотра, есть «Холоп» с маркировкой 18+. По их мнению, дети не должны смотреть неприличные сцены и слушать шутки про секс.

«Чтобы максимально очернить главного героя, они решили воспользоваться самым простым и легким поворотом − использовать шутки про секс. И все бы ничего, мы все люди взрослые… Но, постойте, хотели ли бы вы, чтобы ваши дети впитывали подобного рода шутки и смеялись над ними? Лично я − нет», − передает слова жительницы Тюмени 72.RU.

Между тем, тюменский уполномоченный по правам детей Андрей Степанов заявил, что не нужно воспринимать список как призыв к действию.

«Это список фильмов для семейного просмотра, просто рекомендация, которую могут применить родители или нет. Наши современные дети и не такое видят и смотрят даже без демонстрации сцен разгульного образа жизни в кино. По «Холопу» можно много и долго спорить, ведь, помимо перечисленных сцен, там есть и хорошие смыслы. Но уполномоченные, безусловно, будут участвовать в обсуждении формирования этого списка», − приводит его слова издание.

Мнение психолога

Смотреть фильмы из списка школьникам лучше вместе с родителями, подчеркнула психолог Диана Филатова. Это поможет детям понять смысл событий и поступков героев, особенно если речь идет о старом кино.

«Насколько я поняла из текста постановления, данный перечень рекомендован для семейного просмотра, что уже подразумевает участие взрослых в этом процессе. Однозначно помощь ребенку может потребоваться в разъяснении тех или иных вещей, исторических событий. Важно чтобы и у взрослого тоже было желание просматривать кино в том числе начала двадцатого века, он понимал смысл данного действия и транслировал его ребенку с «правильной» интонацией», − рассказала она корреспонденту siapress.ru.

По словам эксперта, не все школьники с энтузиазмом отнесутся к таким лентам. Но если смотреть их с участием взрослого, обсуждать сюжет и смыслы, это может стать полезным опытом.

«Сможет ли школьник оценить фильмы, сложно сказать. Предполагаю без энтузиазма, но для того, чтобы получить знания, для того чтобы считать себя образованным человеком приходится прилагать усилия. Смысл данной рекомендации не в развлекательном контексте, а стремление сформировать «правильные» ценности: ценность семьи, дружбы, любви к родине. Но, конечно, нельзя забывать об особенностях возраста, которые необходимо учитывать при работе с молодежью. Однозначно насилие вызовет обратную реакцию», − добавила психолог.

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