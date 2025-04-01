Продление прав, новые штрафы и дорогое обслуживание: что изменится для российских водителей в апреле

Апрель принесет водителям немало перемен: в силу вступают новые правила продления прав, меняется порядок замены иностранных удостоверений, повышаются штрафы, растут цены на обслуживание и не только. Подробнее – в материале siapress.ru.

Отмена автоматического продления водительских удостоверений

С 2022 по 2024 год в стране действовал упрощенный порядок продления водительских прав: их срок автоматически продлевался на три года без прохождения медицинской комиссии. Эта мера была временной – ее приняли в условиях пандемии и экономических сложностей.

С 1 апреля 2025 года прежний порядок отменяется. Теперь при истечении срока действия водительского удостоверения необходимо пройти медицинскую комиссию, оплатить госпошлину и получить новый документ в ГАИ, передает ТАСС.

Согласно постановлению правительства, в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022-2023 годах, был автоматически продлен на три года. Подобные решения принимались также в 2023 и 2024 годах. Таким образом, водители, чьи права были продлены в 2022 году, с 1 апреля 2025 года обязаны пройти процедуру переоформления.

Управление транспортным средством с недействительным удостоверением грозит штрафом до 15 тысяч рублей и отстранением от вождения до замены документа.

Обязательная замена иностранных водительских удостоверений

С 1 апреля 2025 года в России перестает действовать упрощенный порядок замены иностранных водительских удостоверений на российские. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Упрощенная процедура действовала весь 2024 год и позволяла обменять зарубежные права без сдачи экзаменов. Ею воспользовались около 400 тысяч человек. Возможность оформить российские права по упрощенной схеме была доступна для иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года, а также для россиян с иностранными удостоверениями, въехавших в страну до этой даты.

С 1 апреля 2025 года управление автомобилем с иностранными правами, не замененными на российские, будет считаться нарушением. Штраф за это составит от 5 000 до 15 000 рублей. Исключение – белорусы и граждане РФ с белорусскими правами.

Новые штрафы за нарушения ПДД

С 1 апреля 2025 года в силу вступают изменения в КоАП РФ, касающиеся ужесточения наказаний за нарушения ПДД:

Превышение скорости более чем на 80 км/ч: теперь штраф составляет 7 500 рублей (ранее – 5 000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев).

Вождение в состоянии опьянения: максимальный штраф повышен с 30 000 до 45 000 рублей, по-прежнему возможно лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Выезд на встречную полосу: штраф увеличен до 7 500 рублей (ранее – 5 000 рублей или лишение прав).

Повторное отсутствие полиса ОСАГО: теперь штраф составит от 3 000 до 5 000 рублей (против прежних 800 рублей).

Также меняется скидка на оплату штрафов: теперь при быстрой оплате (в течение 30 дней со дня вынесения постановления) действует скидка 25%. Ранее она составляла 50%.

ЦБ ограничит автокредиты

С апреля Центробанк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи заемных средств, передает «Интерфакс». Эти ограничения коснутся рискованных кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Ранее такие меры применялись только к потребительским займам, теперь они распространяются и на автокредиты.

Новые правила означают, что ЦБ вправе ограничивать долю займов в банках на покупку автомобилей, выдаваемых рискованным заемщикам. Цель инициативы – проконтролировать рост закредитованности граждан.

Скидки на автомобили и повышение цен

В апреле автодилеры сохранят скидки на автомобили, но некоторые бренды уже начали поднимать цены. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на представителей рынка.

«Скидки, реализованные в марте, будут пролонгированы на апрель, но динамика может быть и разнонаправленной. Например, один из китайских брендов уже прислал информацию, что с 1 апреля будет увеличение цены на 60 тыс. рублей», – заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По словам экспертов, сейчас китайские машины остаются лидерами продаж – скидки на них дают и дистрибуторы, и дилеры. Это связано с тем, что автомобилей на складах скопилось больше нормы, и их нужно срочно распродать.

Подорожает обслуживание автомобилей

С начала апреля ожидается резкий всплеск спроса на шиномонтажные услуги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, в городах юго-западной части страны уже в марте наблюдалась достаточно плотная запись.

Рост спроса приведет к традиционному подорожанию шиномонтажа, отметил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Если предположить, что инфляция сохранится на уровне средних значений последних лет, то цены на услуги шиномонтажа в апреле 2025 года могут вырасти на 15–30% в зависимости от диаметра колес», – заявил он.

По словам Носко, на рост цен также влияет подорожание оборудования и необходимость увеличения зарплат специалистам.

Штрафы за перегруз мусоровозов отменят на три года

С апреля в России вступает в силу трехлетний мораторий на штрафы для мусоровозов, превышающих допустимую нагрузку. Водителей освободят от обязанности платить за ущерб, наносимый дорогам из-за перевеса.

Ранее за такие нарушения перевозчики могли получать штрафы до 400 тысяч рублей за каждый случай. Для многих компаний это создавало риск банкротства и срывов в вывозе отходов, что могло привести к проблемам с утилизацией мусора в городах.

В то же время некоторые эксперты считают, что послабление может негативно сказаться на состоянии дорог – отсутствие штрафов за перегруз приведет к росту нагрузки на дорожное полотно.