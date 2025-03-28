Обзор ключевых решений Думы Сургута за март 2025 года

Обзор мартовской сессии Думы города Сургута в нашей традиционной рубрике «Коротко о Думе»! Пришла весна − настало время решать вопросы, которые станут наиболее актуальны этим летом:

1. Транспорт. Социальная транспортная карта теперь позволяет совершать не 40, а 60 поездок в квартал. Дополнительно Администрация города рассмотрит депутатский запрос на включение в льготную категорию детей обучающихся в ВУЗах и СУЗах из малообеспеченных многодетных семей.

2. Публичные слушания. Теперь окончательно главным средством донесения информации о публичных слушаниях станет интернет - портал docsurgut.ru.

3. Бюджет. Расходная часть увеличивается еще на 1,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на оборудование и ремонт муниципальных учреждений, ремонт дорог, установку 50 остановочных павильонов, развитие системы «Безопасный город», обустройство парков и парковок, улучшения материальной базы школ.

4. О постановке на кадастровый учет микрорайонов. Очень важная история, определяющая земельные участки под сооружениями внутри микрорайонов. В этом году планируется провести работы еще в 24 микрорайонах, разработанные планы межевания будут согласовываться с жителями, настоятельно призываю жителей в этом участвовать.

5. Принята поправка к правилам благоустройства, призванная бороться с парковками на благоустроенных газонах и позволяющая урегулировать вопрос парковки на неблагоустроенных территориях. Подробней писал здесь. Впереди у нее публичные обсуждения.

На Фракции партии «Единая Россия» в Думе города Сургута обсуждались еще ряд важных вопросов:

1. Судьба Дома Пионеров. Администрация города готовит свои предложения по реконструкции или строительстве на этом месте другого объекта, связанного с историей «Дома Пионеров». В любом случае все предложения должны пройти согласования со старожилами города. Депутаты будут за этим следить.

2. Дано поручение Администрации активизировать работу по расширению границ города, как внутри муниципального округа, так и с присоединением новых территорий. Вопрос этот сложный и решение займет много времени, но без его решения город не сможет дальше развиваться.

3. 15 отдельных наказов избирателей поступивших в адрес депутатов будут реализованы в 2025 году. Сбор наказов продолжается.

Подробности можно прочитать на сайте Думы.

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