В рубрике «Доска почета» – ветераны нефтяной отрасли, профессионалы НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Александр Демьянович и Людмила Ивановна Бирук

37 трудовых лет отдал транспортной сфере Сургутнефтегаза водитель автомобиля автоколонны №4 управления технологического транспорта (УТТ) НГДУ «Комсомольскнефть» Александр Демьянович Бирук. И почти 31 год – его супруга, оператор заправочных станций четвертого разряда участка по обеспечению горюче-смазочными материалами УТТ НГДУ «Комсомольскнефть» Людмила Ивановна Бирук. Рассказываем о них в нашей постоянной рубрике «Доска почета».

В числе первопроходцев

Близких людей обычно узнают по звукам шагов. А Людмила Ивановна – по шуму въезжающего на заправку автомобиля. Прямо во время нашей беседы, не оборачиваясь к окну, она вдруг произносит: «Вот и Саня мой приехал». Заметив мое удивление, с улыбкой поясняет: «Я почти четверть века на этой заправке, и каждую машину узнаю еще до того, как она появляется в поле зрения».

Вскоре после свадьбы молодожены Бирук искали возможность начать самостоятельную, без опеки старшего поколения, жизнь. Овеянные трудовой романтикой, свойственной людям советской эпохи, Александр и Людмила писали письма на разные предприятия (даже на Чукотку). И в конце концов получили приглашение в нефтегазодобывающее управление, образованное в небольшом рабочем поселке Западной Сибири.

«В 1988-ом в Федоровском только формировалось УТТ под руководством Павла Николаевича Литвиненко, а начальником НГДУ здесь был Александр Филиппович Резяпов. Аппарат управления с тех пор не раз обновился, но я доволен, что судьбой мне выпало трудиться под руководством исключительно хороших людей, ‒ вспоминает Александр Демьянович. ‒ Первый состав коллектива (преимущественно комсомольцы) самостоятельно оборудовал производственную базу: мы были настолько вдохновлены происходящим, что сами оставались после рабочих смен ‒ то укладывали плиты на въезде, то выполняли другую посильную работу. А потом снова «за баранку». За годы где только ни приходилось бывать! На моих глазах осваивали Сарым, обустраивали Конитлор».

В Комсомольское управление технологического транспорта ПО «Сургутнефтегаз» Александра Демьяновича приняли водителем второго класса. С первых дней он закрепился в числе ударников труда. В советское время в рабочем поселке регулярно проводили парады, где в громкоговоритель озвучивали имена передовиков производства, в том числе Александра Бирука.

«Александр Демьянович – высококвалифицированный водитель, в совершенстве владеющий знаниями эксплуатационных особенностей автомобилей в условиях Западной Сибири. В пример многим он бережно относится к доверенной технике, трудится эффективно и без аварий. Делится накопленными знаниями и опытом с молодыми работниками, добиваясь их активного участия в производственном процессе. Не смотря на солидный возраст, он до сих пор активно участвует в общественной жизни НГДУ «Комсомольскнефть», в благоустройстве промышленной зоны подшефного нам поселка Федоровский, территории храмов в Федоровском и деревне Русскинской. Его супруга – Людмила Ивановна отмечена благодарностью структурного подразделения и почетной грамотой ПАО «Сургутнефтегаз», ‒ характеризует работника заместитель начальника УТТ НГДУ «Комсомольскнефть» по общим вопросам Олег Николаевич Булах.

За профессиональное мастерство, успешное выполнение производственных показателей, Александр Демьянович награжден нагрудным значком «За безаварийную работу» I степени, Почетной грамотой ПАО «Сургутнефтегаз», отмечен благодарностями НГДУ «Комсомольскнефть» и Министерства промышленности и энергетики РФ, также ему присвоено звание ветерана труда ПАО «Сургутнефтегаз». В декабре Александр Демьянович приглашен на торжественное вручение Почетной грамоты губернатора ХМАО за личные заслуги в развитии нефтяной отрасли в нашем регионе и многолетний добросовестный труд.

О том, что дорого

«Мне нравится дорога, – признается ветеран. – Люблю проводить время в пути, наблюдать постоянную смену пейзажей, бывать в новых местах. Даже в отпуск предпочитаю на автомобиле ездить: от Сургута до морского побережья столько всего красивого и удивительного можно увидеть».

Александр Бирук управляет большегрузными автомобилями с 1978 года

Эта любовь у Александра Бирука тянется с юных лет: мальчуганом он с благоговением ждал момента, когда отец возьмет его с собой в рейс, как зачарованный вдыхал полюбившийся запах техники и смотрел на мир через лобовое стекло водителя. Тогда Саша мечтал управлять непременно большегрузом. Так и вышло. С 1978 года он работал шофером в родном Славянском районе Донецкой области, управляя ЗИЛом и КАМАЗом с прицепом.

Глаза собеседника светятся, когда рассказ заходит о «железных конях»: «Машина – как вторая жена: слышу, когда с ней что-то не так, и ночь спать не буду. Людмила привыкла, понимает. Изначально я работал на трубовозе, потом на КРАЗе сопровождал бригаду на гидроразрывах пласта. С переходом в автоколонну №4 (1995 г.) управлял вахтовым грузовиком на базе УРАЛ: по четыре рабочих дня жил с бригадой в вагон-городке на Савуйском месторождении. После десяти лет возил на Икарусе людей на Сарым и Савуйку, даже номер своего автобуса помню – 741. А в начале 2000-х все автобусные перевозки передали в образованное УТТ ПТФ, а я пересел на новенький трал Scania, ездил на нем лет десять до самого списания. Седьмой год управляю тягачом МАЗ-МАН. Основная наша с ним задача – доставка спецтехники на указанные объекты. Например, сегодня спозаранку пришлось оперативно везти экскаватор на территорию КЦДНГ №1. Кроме серьезной нагрузки, на водителе всегда была большая ответственность – за своевременную доставку людей или груза, их сохранность, плюс за безопасность на дороге – поэтому во время движения я глазами по привычке постоянно фиксирую ситуацию по всему периметру».

С теплом Александр Демьянович отзывается и о людях, которых встретил на трудовом пути: «Николай Васильевич Малолетков (вышел на пенсию с должности инженера-технолога ЦПКРС), заместитель начальника УТТ по общим вопросам Олег Николаевич Булах. А его брат Дмитрий Николаевич Булах когда-то был начальником нашей колонны, потом возглавлял отдел эксплуатации УТТ. И нынешний начальник автоколонны №4 Павел Валерьевич Веселухин – очень хороший человек, удивляюсь его выдержке и терпению. А самый надежный друг – моя золотая супруга. Всеми своими заслугами, обязан только ей: как бы сама ни устала, всегда приветливо встретит, накормит, спать уложит – как в сказке».

Первые записи в трудовой книжке Людмилы Ивановны Бирук связаны со сферой торговли. На севере подобных вакансий не оказалось, и какое-то время пришлось перебиваться временной работой в поселке. Только в январе 1994-го приняли оператором теплового пункта в Комплексный цех по добыче нефти и газа (КЦДНГ) №3 НГДУ «Комсомольскнефть». Пройти в Сургуте курсы оператора АЗС Людмила Бирук решила в 1998-ом, когда нефтяники передали построенные котельные на баланс Федоровского МУП ЖКХ, вернулась в коллектив с открытием АЗС на Конитлорском месторождении в 2000 году.

В новом амплуа – оператора заправочных станций четвертого разряда УТТ освоилась быстро, и в том же году ей доверили АЗС Сарымского месторождения в районе КЦДНГ №3: заполняла документы в приспособленном помещении, заправляла транспорт из контейнера. В это время здесь же велось строительство современной заправочной станции, Людмила с большим интересом наблюдала за укладкой каждой трубы, установкой каждой емкости и колонки. В 2003-м запускала в работу новенькую АЗС.

Автозаправка на месторождении строилась прямо на глазах Людмилы Бирук

В 2002 году одержала победу в конкурсе профмастерства среди операторов АЗС УТТ НГДУ «Комсомольскнефть»: выступала в собственноручно сконструированном костюме в образе бензоколонки, с коллегами пекли торты для жюри.

«В котельной у меня было больше механической работы – с задвижками, переключением давления, а здесь я общаюсь с людьми, заполняю отчетные документы, складываю цифры. Новые обязанности освоила, благодаря поддержке дружного коллектива: люди в УТТ доброжелательные, отзывчивые, к кому ни обратись – решается любой вопрос. Словом и делом за эти годы мне помогали многие: ведущий бухгалтер материальной группы бухгалтерии Наталья Викторовна Лихашва, ведущие инженеры группы по учету движения горюче-смазочных материалов (ГСМ) участка по обеспечению ГСМ Елена Саидмагомедовна Крянга и многие другие. Повезло нам с каждым из начальников участка по обеспечению ГСМ. На заправке у нас тоже очень сплоченная команда во главе со старшим оператором (оператор заправочных станций четвертого разряда) Юлией Сергеевной Дробковой», ‒ сравнивает Людмила Бирук.

За день на АЗС Сарыма могут завернуть более полусотни водителей Сургутнефтегаза. Частенько на буранах или оленях приезжают за топливом и проживающие на угодьях коренные жители – каждой семье по договорным отношениям с Сургутнефтегазом положено до двух тонн бензина и масла.

«Только попав сюда, я поняла, что транспортники – особые люди: трудолюбивые и очень выносливые, – делится мнением Людмила Ивановна. – Каждый день вижу, какие трудности они преодолевают в рейсах: морозы, распутицу, поломки техники на промысловых дорогах… И проникаюсь к водителям все большим уважением. Так сложилось, что холодный север для нас – самое теплое и родное место: остались здесь на всю жизнь и не жалеем. Первые два года мы даже отказывались от отпусков – так старались заработать на свой «угол». Дочь Инна здесь пошла в школу, обрела профессию. За годы труда мы встретили много очень хороших людей. Заработали достойную пенсию».