В рубрике «Доска почета» – пожарный Леонид Соскин, который уже почти 30 лет спасает жизни людей

Продолжаем традиционную рубрику «Доска почета». Сегодня мы расскажем о Соскине Леониде Ефимовиче – пожарном 41-й пожарно-спасательной части, который посвятил своей профессии 29 лет.

Свой путь в пожарной охране он начал в 1996 году. Тогда Леонид Ефимович только окончил Новосибирский техникум, у него родился ребенок, и нужно было срочно искать работу. Как и многие в тяжелые 90-е, он пытался устроиться на крупные предприятия – в «Сургутнефтегаз», «Газпром» и другие организации. Однако найти место по специальности было сложно. Один из знакомых посоветовал попробовать себя в пожарной охране. Леонид согласился, наивно думая, что это временно.

«Подумал, что поработаю чуть-чуть, чтобы кормить семью, а потом найду работу по профессии и уволюсь. Но получилось так, что работа понравилась и я понял, что учился не на ту профессию. В итоге остался в пожарной охране», – вспоминает герой нашей рубрики.

За годы службы он принял участие в тушении множества пожаров. Были среди них и крупные происшествия: «Было и тушение резервуара в 2000-м году, пассажирского корабля, и даже тушение торгового центра «Богатырь». Много пожаров было, всех уже и не перечислить».

Работа пожарного – это не только смелость, но и огромная ответственность. От их действий зависит жизнь людей, их имущество и безопасность коллег. Леонид Ефимович признается, что с эмоциональным напряжением ему помогает справляться семья.

«С эмоциональной нагрузкой помогает справляться семья. Я считаю себя профессионалом и пытаюсь не поддаваться эмоциям», – говорит он.

Несмотря на все сложности, герой нашей рубрики получает удовольствие от своей работы. Для него важно не только спасать людей, но и передавать знания и бесценный опыт молодым сотрудникам. А свободное время Леонид предпочитает проводить с родными – семья для него всегда на первом месте.

Как и все остальные сотрудники, провожу время с семьей – это мое главное хобби!

Леонид Ефимович с улыбкой признается, что, если бы у него была возможность выбрать профессию заново, он бы не стал ничего менять: «Слава Богу, что такой возможности у меня нет. Но если бы была, я бы не задумываясь снова выбрал профессию пожарного. Потому что мне это нравится. Это мое призвание и моя судьба».

Свою работу он продолжит столько, сколько позволит здоровье. А молодым людям, которые только задумываются о карьере в пожарной охране, советует не бояться.

«Если хватит здоровья, хочу продолжать дальше трудиться в пожарной охране. Это и мои планы, и моя мечта. А молодым людям я скажу так: ребята, если вы желаете служить и работать в пожарной охране – не задумывайтесь, идите и служите».

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