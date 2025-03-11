Что грозит тем, кто оставляет мусорные пакеты в подъезде

Можно ли выставлять мусорные пакеры за дверь или это нарушение закона и доставление неудобств соседям? Несмотря на то, что это не только эстетически портит внешний вид подъезда, но и может создать пожароопасную ситуацию и навлечь паразитов – от тараканов до крыс, – этот вопрос уже не первый год вызывает бурные споры среди соседей и пользователей соцсетей.

В одном из сообществ «ВКонтакте» жительница многоквартирного дома поинтересовалась, нормально ли оставлять мусорный пакет возле своей двери на ночь, если он не воняет и не течет.

«Интересны ваши мнения вот по какому поводу: как считаете, можно ли мусорный пакет выставлять за дверь в подъезд? На этаже у нас еще четыре квартиры. Мусорный пакет я ставлю ровно под свою дверь. Он не воняет и не течет. Ставлю вечером. Утром сразу выносим. А вы так делаете?» – спросила она.

Мнение жильцов многоквартирных домов

Ответы оказались крайне неоднозначными. Некоторые пользователи поддержали идею, считая, что если мусор не мешает соседям, то в этом нет ничего страшного. Однако большинство высказались резко против.

«У нас такие соседи были. Муж с работы возвращался поздно вечером, в темноте вечно запинался за пакет с мусором, оставленным соседями. И однажды позвонил им в дверь, а когда те открыли – просто закинул этот пакет им в коридор, а на попытку вякать сказал коротко и емко: если еще раз увижу ваш мусор на площадке, то не просто в квартиру закину, а запихаю в глотку. Больше мы соседского мусора на площадке не видели!» – написал один из комментаторов Виктория М.

Нередко в сургутских многоквартирных домах можно увидеть такие пакеты

«Я считаю, что так делать нельзя. Представьте на секунду, что так начнут делать все жильцы вашего подъезда. Вам можно, а им почему нет? И что это будет? Если мусор не течет и не пахнет, почему вы выносите его за пределы квартиры? В чем смысл? Поставили в коридоре у двери до утра и все», – заявляет другой комментатор Светлана Г.

Некоторые пользователи отметили, что подобная привычка не только раздражает соседей, но и может быть незаконной.

Юридическая сторона вопроса

Юрист Европейской Юридической Службы Валентин Лупу пояснил «Газете.Ru», что «в соответствии с п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, запрещается хранить у выходов и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование, горючие материалы. К вопросу оставления бытового мусора на лестничных площадках либо у дверей квартир применяются те же требования пожарной безопасности».

Юрист также подчеркнул, что хранение личных вещей и мусора на лестничных клетках и в подъездах запрещено, даже если они никому не мешают. За такое нарушение жильцы могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Пакет с мусором сначала может «никому не мешать», а потом превратиться в это...

Как бороться с нарушителями?

Эксперты портала m2.ru рассказали, что если соседи нарушают правила и складируют мусор на общей площадке, то следует сначала попытаться договориться с ними мирным путем. В случае отказа убрать мусор жильцы могут обратиться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или МЧС, которые проведут проверку и при необходимости привлекут нарушителей к ответственности. Также можно подать жалобу в полицию, если ситуация не решается другими способами.

Эксперты «Домклик» поясняют, что для обращения необходимо указать следующие данные:

Номер квартиры, где проживают нарушители;

ФИО собственников жилья;

ФИО арендаторов, если квартира сдается в найм;

Частоту появления отходов в подъезде.

Специалисты рекомендуют собрать доказательства мусорного пакета в подъезде, чтобы ускорить рассмотрение жалобы. Подойдут фото и видеофиксация с указанием даты и времени, записи с камеры наблюдения, установленной в подъезде (при наличии).

Кроме того, юрист Игорь Тарасович рассказал в диалоге с РИА Недвижимость, что недовольным жильцам не стоит размещать плакаты, записки или оставлять сообщения в домовых чатах с указанием номера квартиры и публичным осуждением. В таком случае сам инициатор подобных действий может нарушить закон, поскольку это может расцениваться как разглашение персональных данных. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Аргументы сторонников привычки оставлять мусор за дверью

Однако у такой привычки есть и сторонники. По наблюдениям редакции, для пожилых людей, инвалидов или многодетных семей вынести мусор сразу бывает затруднительно, особенно если контейнеры находятся далеко. В таких случаях оставление пакета за дверью может быть вынужденной мерой.

Кроме того, из обсуждений в соцсетях стало известно, что некоторые жильцы считают, что если пакет не мешает проходу, не воняет и не нарушает чистоту, то он никому не причиняет дискомфорта. Некоторые люди используют этот способ как временное решение, например, когда не хотят выходить на улицу поздно вечером или рано утром, особенно зимой в холодное время года.

Еще один аргумент сторонников оставлять мусор в подъезде – плотный график жизни. Жители, которые рано уходят на работу и поздно возвращаются, могут просто не успеть вынести мусор в удобное время.

А как вы считаете, правильно ли оставлять мусорные пакеты за дверью квартиры? Делитесь своим мнением в комментариях!