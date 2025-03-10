16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,1362   EUR  96,8609  

Новости

Больше новостей
РПЦ предлагает отменить праздник 8 Марта как праздник эмансипации
Комментировать
0
А вы тоже считали, что Юрию Борисову что-то светило на Оскаре?

Да 7%

Нет 62.2%

Все равно 30.8%

Всего голосов: 143

Комментировать
0
Вы читаете книги?

Да, регулярно и много 50%

Да, редко 38.2%

Нет 11.8%

Всего голосов: 136

Комментировать
0
Больше опросов

Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали, как оформить льготную путевку в лагерь для ребенка

Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: detispb.ru

Ребенка можно отправить на отдых в детский лагерь бесплатно – для этого существуют федеральные и региональные квоты. Они предназначены для льготников, талантливых детей, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как можно получить бесплатную путевку в детский лагерь, кто имеет на нее право и какие документы понадобятся для оформления.

Где ребенок может отдохнуть?

В России работают несколько типов лагерей и детских центров:

  • Санатории – предназначены для лечения и профилактики заболеваний. Обычно расположены в экологически чистых зонах, рядом с минеральными источниками. Некоторые работают круглый год, другие – только летом.
  • Детские лагеря – это могут быть стационарные (с корпусами и домиками), палаточные, пришкольные (дневные с экскурсиями и кружками) и другие форматы. Большинство лагерей работает летом, но в некоторых есть смены осенью, зимой и весной.
  • Федеральные детские центры – к ним относятся «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» и «Алые паруса». Эти учреждения принимают детей круглый год.

Федеральная квота

Бесплатную путевку в детский лагерь на федеральном уровне могут получить:

  • дети-сироты;
  • дети из многодетных и неполных семей;
  • дети с инвалидностью;
  • дети из малообеспеченных семей.

Дополнительно каждый регион может устанавливать свои категории льготников, поэтому важно уточнить условия в местном отделе социальной защиты.

Региональная квота

Бесплатные путевки также доступны отличникам и активным школьникам. Заявку на путевку можно подать на сайтах лагерей, всероссийских центров или санаториев. К заявке нужно приложить документы, подтверждающие достижения ребенка:

  • грамоты;
  • медали;
  • рекомендации от учителей;
  • характеристики.

Подать заявку может родитель или сам ребенок, если ему более 14 лет. Бесплатная путевка предоставляется раз в год.

Кто может поехать по региональной квоте?

На региональном уровне бесплатные путевки выдаются:

  • победителям и призерам олимпиад и конкурсов;
  • лауреатам творческих фестивалей, выставок;
  • лидерам детских и молодежных общественных объединений;
  • авторам социально значимых проектов;
  • волонтерам и добровольцам;
  • победителям спортивных соревнований;
  • обладателям знака отличия ГТО.

Тематическая квота

Некоторые детские лагеря и их партнеры проводят конкурсы, где призом является бесплатная путевка. Часто лагеря организуют профильные смены для юных ученых, спортсменов, музыкантов. Чтобы попасть на такую смену, ребенок должен выиграть конкурс. Информацию о таких возможностях публикуют на официальных сайтах и в социальных сетях лагерей.

Когда подавать заявку?

Подать заявления в летние лагеря чаще всего можно весной, а во всероссийские центры и санатории – в любое время года. Точные сроки подачи зависят от региона – уточнить их можно в МФЦ или на портале Госуслуг.

После подачи заявки в течение десяти дней придет ответ – он отобразится в личном кабинете на сайте лагеря, поступит по телефону, электронной почте или на Госуслугах.

В большинство лагерей принимают детей от 6,5 до 16 лет, в некоторые федеральные центры – до 17 лет.

Как подать заявку через «Госуслуги»?

В некоторых регионах заявление можно оформить через портал «Госуслуги» в разделе «Услуга получения льгот (субсидий) в детские лагеря». Для подачи заявки понадобятся:

  • паспорт родителя с пропиской в регионе подачи заявки;
  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
  • медицинский полис;
  • документы, подтверждающие право на льготу.

После одобрения заявки необходимо дождаться своей очереди на смену. Путевки обычно выдают за 1–2 недели до начала отдыха.

Другие способы подачи заявки

Оформить документы на бесплатную путевку можно:

  • в отделе социальной защиты по месту регистрации;
  • в МФЦ (по предварительной записи);
  • через профсоюзный комитет (если родитель работает в организации, где есть профсоюз);
  • через благотворительные фонды (условия выдачи путевок определяет каждый фонд).

О результате рассмотрения заявки сообщат по телефону или отправят уведомление.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:57, просмотров: 146, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=VMp0+i9R2o3KasNnopxsc63EVN848c4hbVHudLyIP05vaZk4SaRfVis9gz90LoYxrnldu77Q9buv4cqyVkVYWq4Mi42fx75qUsBtJ9j1/K0u2sEj9+M+YCNtTSKiZWTt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=VMp0+i9R2o3KasNnopxsc63EVN848c4hbVHudLyIP05vaZk4SaRfVis9gz90LoYxrnldu77Q9buv4cqyVkVYWq4Mi42fx75qUsBtJ9j1/K0u2sEj9+M+YCNtTSKiZWTt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=VMp0+i9R2o3KasNnopxsc63EVN848c4hbVHudLyIP05vaZk4SaRfVis9gz90LoYxrnldu77Q9buv4cqyVkVYWq4Mi42fx75qUsBtJ9j1/K0u2sEj9+M+YCNtTSKiZWTt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=VMp0+i9R2o3KasNnopxsc63EVN848c4hbVHudLyIP05vaZk4SaRfVis9gz90LoYxrnldu77Q9buv4cqyVkVYWq4Mi42fx75qUsBtJ9j1/K0u2sEj9+M+YCNtTSKiZWTt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=VMp0+i9R2o3KasNnopxsc63EVN848c4hbVHudLyIP05vaZk4SaRfVis9gz90LoYxrnldu77Q9buv4cqyVkVYWq4Mi42fx75qUsBtJ9j1/K0u2sEj9+M+YCNtTSKiZWTt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=VMp0+i9R2o3KasNnopxsc63EVN848c4hbVHudLyIP05vaZk4SaRfVis9gz90LoYxrnldu77Q9buv4cqyVkVYWq4Mi42fx75qUsBtJ9j1/K0u2sEj9+M+YCNtTSKiZWTt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россия и Китай хотят полностью отменить визовый режим 576
  2. В Сургутском районе столкнулись две иномарки – три человека пострадали 361
  3. ​В России установили новый праздник ‒ День архитектора 330
  4. ​На Сургутской ГРЭС-2 началась капитальная инспекция энергоблока №8 ПГУ-410 МВт 312
  5. Югра вошла в тройку регионов с самой низкой безработицей в России 309
  6. Россиян хотят перевести на 30-часовую рабочую неделю 249
  7. На зимниках Югры введут ограничение грузоподъемности 248
  8. Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов на 1 год 243
  9. ​В Сургуте продолжается строительство набережной 227
  10. Банк Уралсиб улучшил сервис В2В переводов для бизнеса в Системе быстрых платежей 221
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 1776
  2. ​В Сургуте изменили время проведения проверки системы оповещения 1746
  3. ​Пустота ширит пустоту 1659
  4. ​Стоит ли смотреть фильм «Анора» // Впервые вижу 18+ 1574
  5. ​«Эскимо» встречает спортсменов: новый ледовый комплекс открылся в Тюмени при поддержке правительства 1492
  6. ​Судьба «Строителя» решена: почему его не будет на старом месте? 1426
  7. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1419
  8. ​Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года 1261
  9. Екатерина Бежан: «Моя главная цель – это чемпионат мира по муай-тай» 1258
  10. ​В июне россиян ждут четыре дня выходных благодаря переносу с 8 марта 1257
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 13828
  2. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13306
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5840
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4958
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4817
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4362
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 4114
  8. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3972
  9. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 3523
  10. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3294

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика