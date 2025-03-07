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​Ошибки, которые могут стоить вам материнского капитала

Серые схемы, юридические ошибки, махинации – как семьи лишаются маткапитала

​Ошибки, которые могут стоить вам материнского капитала
Фото: ru.freepik.com

Маткапитал не раздают просто так – за ним следят, а иногда и забирают обратно. Если семья использует средства не по назначению, нарушает закон или не выполняет обязательные условия, государство может потребовать вернуть деньги. Не только преступники теряют материнский капитал – обычные семьи тоже могут оказаться в неприятной ситуации. Как этого избежать и что делать, если сертификат аннулировали?

Когда могут лишить маткапитала?

Существует несколько причин, по которым семья может потерять право на материнский капитал, сообщила корреспонденту siapress.ruпресс-служба СФР по ХМАО:

Лишение родительских прав – если гражданин официально утратил право воспитывать ребенка, он автоматически теряет и право на маткапитал. Это касается как полного лишения родительских прав, так и их ограничения.

«Граждане, которые лишены или ограничены в родительских правах в отношении ребенка, подают заявления на оформление сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК), что является нарушением закона РФ. Данные случаи выявляются, потому что, при определении права на МСК проводятся ряд межведомственных проверок и запросов в другие учреждения откуда поступает достоверная информация. По итогам таких мероприятий Отделением СФР по ХМАО-Югре, выносится решение о прекращении права на материнский (семейный) капитал», − пояснили в ведомстве.

Незаконное использование средств – материнский капитал можно направить только на четко определенные законом цели:

– на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет;

– на образование ребенка (детей);

– на улучшение жилищных условий;

– на реконструкцию дома блокированной застройки;

– на накопительную пенсию лица (владельца сертификата);

– на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Попытки обналичить средства или использовать их не по назначению приводят к аннулированию выплат и возврату денег государству.

«Для граждан, получающих материнский (семейный) капитал с нарушением законодательства, наступает уголовная и гражданско-правовая ответственность. Правовую оценку на действия недобросовестных граждан дают компетентные органы. Отделения СФР по ХМАО-Югре не уполномочено предоставлять комментарий по данному направлению», − добавили в СФР.

Отметим, что в 2024 году почти 18 тысяч югорчан направили средства маткапитала на обучение детей, улучшение жилищных условий и на получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.

«На первом месте – улучшение жилищных условий 8 666 семей направили свои сертификаты на эти цели. На втором месте – образование детей. 4 165 югорских семей выбрали это направление. Выплатами с маткапитала воспользовались 5 167 югорских семей. Еще 2 310 семей направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии и единовременную выплату остатка в размере 10 000 рублей», − передает региональное отделение СФР.

Всего за прошлый год СФР Югры оформило сертификаты на материнский капитал 8 686 семьям региона.

«Хочу обратить особое внимание на то, что средства материнского капитала можно направить только на цели, определенные законом. Маткапитал направляется путем перечисления средств непосредственно на счета организаций – исполнителей услуг: кредитных организаций, строительной компании, образовательных учреждений и так далее. При выборе любого варианта распоряжения, средства материнского капитала нельзя обналичить», – еще раз предупредила заместитель управляющего Отделения СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Какие схемы мошенничества с маткапиталом встречаются чаще всего?

Некоторые семьи пытаются обналичить маткапитал, используя незаконные схемы. Циан рассказал о самых распространенных:

Фиктивная покупка жилья
Покупка квартиры у родственников или знакомых без реального перехода собственности. Либо приобретение аварийного дома, который не подходит для проживания.

Мошенничество с образованием
Оформление договора с частным детским садом или школой без фактического посещения ребенком.

Невыделение детям долей в недвижимости
Если родители купили квартиру на маткапитал, но не оформили доли на детей, опека может признать сделку недействительной, а государство – потребовать вернуть деньги.

Во всех этих случаях государство вправе аннулировать маткапитал и привлечь нарушителей к ответственности, вплоть до уголовной.

Можно ли оспорить решение о лишении маткапитала?

Если человек считает, что его несправедливо лишили права на маткапитал, он может подать жалобу в прокуратуру или обратиться в суд.

Например, в 2024 году многодетная мать из Белоярского лишилась маткапитала после расторжения договора с жилищным кооперативом. Деньги вернули государству, но женщине отказали в их повторном использовании. Тогда прокуратура подала в суд и добилась восстановления ее прав.

Почему контроль усиливается?

Власти ужесточают контроль за расходами маткапитала, и на это есть причины.

Статистика хищений маткапитала в России в 2024 году:

  • 708 случаев фиктивного рождения детей – незаконное оформление сертификатов.
  • 229 уголовных дел возбуждено за мошенничество с маткапиталом.
  • 217 человек привлечены к уголовной ответственности.
  • Более 1 млрд рублей – общий ущерб бюджету РФ.

«На основании представленных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении детей. Чаще всего подобным образом оформлялось рождение двойни для увеличения суммы социальных выплат и материнского капитала», − рассказал ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Основные схемы выявлены в 59 регионах страны. В Югре таких случаев в прошлом году не выявили. Это показатель жесткого контроля или отсутствия попыток мошенничества − неизвестно.

Тем не менее, есть ощущение, что любая ошибка может стоить не только потери выплат, но и судебных разбирательств. Чтобы защитить свои права, важно четко соблюдать условия программы, следить за изменениями в законодательстве и при необходимости обращаться за юридической консультацией.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 85, комментариев: 0
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