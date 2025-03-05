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​Как подать налоговую декларацию при продаже жилья? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Рассказываем, когда подавать декларацию при продаже недвижимости и как ее заполнить

​Как подать налоговую декларацию при продаже жилья? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Федеральная налоговая служба

«Как рассчитать налог при продаже недвижимости? Как нужно заполнять декларацию и когда ее обязательно подать?» – спрашивает читатель siapress.ru Виктор Ерёмин.

Отвечают эксперты Циан:

Когда срок владения жильем уменьшается с пяти до трех лет?

Если недвижимость получена в подарок от близкого родственника, унаследована, перешла по договору пожизненного содержания с иждивением, была приватизирована или является у продавца единственным жильем, то минимальный срок владения сокращается до трех лет.

Что такое единственное жилье?

Если на момент продажи гражданин владеет на праве собственности только одним жилым помещением, то оно и признается единственным. Это может быть нее только квартира, но и комната в коммуналке, дом или доля в объекте.

Нужно ли подавать декларацию, если минимальный срок владения уже истек?

Если недвижимость находилась в собственности дольше минимального срока владения, подавать налоговую декларацию после ее продажи не требуется. Но когда продавец пользуется льготой, например, трехлетним сроком владения, налоговая не видит автоматически, что объект подпадает под льготу, и рассчитывает налог так, как будто ее нет. Кроме того, за несданную вовремя декларацию могут начислить штраф.

В этом случае бывшему собственнику рекомендуется до истечения срока подачи декларации направить в ИФНС пояснение, приложить подтверждающие льготу документы и дождаться подтверждения, что данные приняты. Лучше предпринять эти шаги заранее, чем потом оспаривать требования и штрафы.

В какие сроки нужно подать налоговую декларацию?

Если объект не подпадает ни под одно из освобождающих условий, придется подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и заплатить налог.

Декларацию подают в срок до 30 апреля следующего года, а налог платят до 15 июля. Например, если квартиру продали в 2024 году, то до 30 апреля 2025 года нужно подать декларацию, а до 15 июля 2025 года – уплатить начисленный налог.

Как заполнить налоговую декларацию?

Удобнее всего подать налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика: раздел «Вычеты» – Подать декларацию – Подать декларацию 3-НДФЛ. Далее можно либо заполнить ее онлайн прямо на сайте, либо прикрепить готовый вариант, заполненный в специальной программе.

Обратите внимание, что версии программы отличаются по годам, скачивать надо версию того года, за который подаете декларацию.

Также можно подать декларацию в бумажном виде, обратившись в территориальный налоговый орган или МФЦ. Бланк можно скачать на сайте ФНС и заполнить от руки заглавными печатными буквами или при помощи программы.

Декларация по налогу на доходы физических лиц включает в себя титульный лист и 15 страниц. Заполнять нужно не все, состав подготовленного отчета зависит от причины подачи 3-НДФЛ в налоговый орган.

Как заполнить декларацию с помощью автоматизированных средств?

Заполняя декларацию с помощью автоматизированных средств, нужно:

1. Выбрать год, в котором был получен доход, указать информацию о версии декларации (первичная или корректировка) и сведения о наличии налогового резидентства РФ – резидентами становятся собственники, которые находятся на территории страны не менее 183 дней в течение одного года.

2. Заполнить информацию о декларанте. В случае онлайн-заполнения эти сведения и данные о доходах подгружаются автоматически, при необходимости сведения можно дополнить.

3. Внести информацию о доходах. Все источники доходов имеют определенное кодовое обозначение: например, доход от продажи жилой недвижимости – код 1510, доход от продажи иного имущества – код 1512, заработная плата – код 2000.

Также на этом этапе надо правильно указать организацию или физическое лицо, от которого был получен доход. В частности, при продаже квартиры – Ф.И.О. покупателя или название юридического лица.

4. Выбрать варианты налогового вычета. В случае продажи недвижимости – имущественный налоговый вычет или уменьшение налоговой базы за счет учета расходов на покупку.

5. Прикрепить подтверждающие документы: договор купли-продажи, расписку или банковскую выписку о денежном переводе, выписку из ЕГРН, другие документы, удостоверяющие факт продажи квартиры или право на иные льготы, позволяющие снизить сумму налога.

6. Проверить заполненные данные, подписать декларацию электронной подписью и отправить в ИФНС.

7. После проверки документов ФНС начислит налог, который можно будет уплатить через личный кабинет налогоплательщика или через любой банк.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 101, комментариев: 0
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