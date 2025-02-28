16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,6967   EUR  92,0362  

Новости

Больше новостей
ЕГЭ надо:
Комментировать
0
Вы уверены в качестве продуктов, продаваемых в продуктовых сетях?
Комментировать
0
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?

Да, буквально несколько часов 15.7%

Да, буквально несколько дней 32.1%

Да, неограниченное время 34.3%

Нет 17.9%

Всего голосов: 134

Комментировать
0
Больше опросов

​Коротко о Думе − военно-спортивный лагерь, новая школа, рост тарифов, а также судьба «Дома Пионеров» и «Станции юннатов»

Обзор ключевых решений Думы Сургута за февраль 2025 года

​Коротко о Думе − военно-спортивный лагерь, новая школа, рост тарифов, а также судьба «Дома Пионеров» и «Станции юннатов»
Фото: dumasurgut.ru, vk.com/kuchin_alexey

Сургутские депутаты в феврале вернулись с зимних каникул. Время подвести итоги первой думской сессии в новом году в рамках нашего проекта «Коротко о Думе». Как обычно, здесь пишу коротко, о самом важном, подробней можно прочитать на сайте Думы города Сургута.

Итак, вот что обсуждали депутаты:

Про образование

1. Долгожданный и многострадальный военно-спортивный лагерь «Барсова гора». Современный комплекс для комфортного круглогодичного отдыха и учебы молодежи очень нужен нашему городу. Череда фатальных ошибок и недоработок привела к тому, что даже проектные работы еще не завершены, а ведь прошло уже больше пяти лет. К сожалению, вновь задержка. Теперь подрядчик настаивает на увеличения этажности, для размещения вентиляционного оборудования, что требует согласования с сургутским районом. Из-за этого получение готового проекта может сдвинуться еще на два месяца, что может привести к тому, что объект выпадет из региональных программ. В результате мы потеряем сотни миллионов рублей на строительство лагеря. Недопустимая ситуация. Считаю, что если − это произойдет должны быть приняты сами строгие меры, в том числе персональной ответственности. Ждать осталось недолго.

2. Вахтеров в школе заменяют охранники из частных организаций. Решение неоднозначное, с одной стороны это сулит экономию бюджетных средств почти в 50 миллионов рублей, с другой стороны есть опасения по поводу качества работы привлекаемых специалистов. Оценить результат реформы сможем уже осенью.

3. Школу в районе Марьиной горы планируют открыть к сентябрю, это позволит не только снять остроту проблемы нехватки мест в образовательных учреждения, но и сэкономить городской бюджет за счет сокращения количества школьных автобусов.

4. Создание Военно-учебного центра на базе СурГУ. Инициативная группа горожан, а также сам ВУЗ обратился в Думу города за поддержкой в создании центра. Это позволит студентам получать военно-учетную специальность и воинское звание в стенах нашего главного Университета. Конечно, это решение потребует создание материальной базы и обучения специалистов, но руководство Университета уверена, что деятельность центра будет востребована у студентов и необходима для развития ВУЗа.

Про городское хозяйство

1. В Думу поступил протест прокуратуры на норму в правилах благоустройства, которая обязывала арендаторов остановочных павильонов устанавливать и содержать информационные табло с информацией о движении автобусов. Протест был удовлетворен, теперь установка таких табло будет происходить за счет бюджета.

2. «Ритуальный зал» окончательно переезжает из 31-микрорайона на Аэрофлотское шоссе. Участок под него предусмотрен за автосалонами. Строительство планируется за счет инвестора.

3. В Думе горячо прошло обсуждение изменения тарифов на электроэнергию для населения, которые привели к многократному росту расходов на отопление в частных домах. Хоть вопрос и не относится к полномочиям муниципальной Думы. Депутаты выразили свое недовольство предложенными тарифами и приняли решение подготовить предложения для направления окружным властям.

Про социальные объекты

Вопрос обсуждался на заседании Фракции партии «Единая Россия».

1. «Дом Пионеров» и «Станция юннатов». К сожалению, оба объекта, в силу своей аварийности, вероятно ждет снос. Учитывая историческую значимость «Дома Пионеров» его судьбу будут решать после согласования со старожилами. На месте недостроенной «Станции Юных натуралистов» предполагается построить здание театра «Петрушка», а станцию планируется перенести в район Речпорта.

2. ДК «Строитель» и театр «Петрушка», напомню, оба объекта входят в «Карту развития Югры». На 2025 год запланированы проектные работы, «Строитель» за счет бюджета, «Петрушку» проектирует Брусника, в рамках договора КРТ застройки вдоль улицы Университетской. По оптимистичному сценарию объекты могут попасть в программу строительства на 2025-2027 год за счет федеральных и региональных средств.

Про отчеты

Максим Слепов провел свой первый отчет в должности Главы города. Со своей стороны могу похвалить Главу и его команду за активную работу в первые полгода и перезагрузку самых острых для города тем: транспорт, школы, дороги, генплан. Надеюсь, скоро мы увидим положительные сдвиги в этих ключевых для города вопросах.

Еще рекомендую ознакомиться с отчетом Контрольно-счетной палаты города, очень поучительно.

P.S. На фото процедура выбора нового заместителя председателя Думы. На пост была избрана Эмилия Трапезникова с чем ее я горячо поздравляю!

Обзор решений, принятых думой Сургута на последнем заседании 2024 года читайте здесь.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:36, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 765
  2. ​В «Сбере» раскрыли, сколько денег накопили россияне – цифры впечатляют 570
  3. В Сургуте стала дороже аренда студий и однокомнатных квартир 568
  4. В Нижневартовске внедряют «умные перекрестки» 549
  5. 5 марта в Сургуте завоют сирены – жителей просят включить телевизор или радио 472
  6. ​Главный критерий – польза для общества: югорчане получат гранты на 15 социальных проектов 459
  7. В Тюменской области продают пивзавод за 89 миллионов рублей 455
  8. Оксана Третьякова: «Главная задача нашего кинозала – сеять разумное, доброе, вечное» 329
  9. ​В Нижневартовске 11-летняя девочка угодила под колеса Kia 194
  10. ​Китайские ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей – может ли он быть опасен для сургутян? 188
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 12029
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3629
  3. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2415
  4. ​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным 1827
  5. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1658
  6. ​Метапневмовирус добрался до России: выявлены случаи в нескольких регионах 1468
  7. ​«Душа - Богу, Сердце - женщине, Долг - Отечеству, Честь - никому» 1433
  8. Не может регион, производящий огромное количество электроэнергии, играться с повышением цен для людей в разы 1331
  9. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1306
  10. ​40 лет Сургутской ГРЭС-2 1193
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 12029
  2. ​Белые буквы на кирпичной стене 4404
  3. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4152
  4. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3896
  5. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3629
  6. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3522
  7. ​Зачем Сургуту скверы 3379
  8. ​В России владельцам старых автомобилей грозят новые штрафы 3125
  9. ​МРОТ растет быстрее роста цен на картофель. Как говорится: и на том спасибо 3083
  10. ​Вкус моря в Сургуте: обзор нового кафе «Мидийное место» 2912

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика