Глава Сургута Максим Слепов представил отчет о развитии города за 2024 год

Сегодня на заседании Думы Сургута глава города Максим Слепов представил отчет о социально-экономических итогах 2024 года, озвучив ключевые достижения и планы на будущее. По его словам, Сургут ежегодно ставит рекорды по бюджету, инвестициям, строительству и социальной политике. В обзоре рассмотрим, какие сферы городской жизни получили наибольшее развитие, как изменился облик города и какие задачи стоят перед администрацией в ближайшие годы.

Финансовая устойчивость и рост доходов

Город демонстрирует стабильный рост бюджета: за последние пять лет он увеличился почти вдвое. Это позволило выполнить майские указы президента, в том числе повысить с 2021 года заработную плату педагогам в муниципальных школах почти в два раза, рассказал Максим Слепов.

«За пять лет бюджет Сургута вырос почти вдвое. В 2020 году он составлял около 31 млрд рублей. На 2025-й мы утвердили следующую рекордную цифру: 51 миллиард», − указал мэр.

Привлекательность Сургута подтверждает стабильный прирост населения. В 2024 году город достиг отметки в 430 тысяч жителей.

«В год 430-летия города Сургут достиг численности в 430 тысяч жителей. Показателем привлекательности города является естественный прирост населения: за 2024 год – более 3600 человек. Каждый третий горожанин – из числа молодежи. Более чем на полторы тысячи выросло число многодетных семей», − отметил он.

Напоминаем, что за 2024 год сургутяне в совокупности заработали 400 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Реальные доходы населения при этом выросли на 3%. Согласно отчету средний заработок сургутян в шесть раз больше прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Несмотря на инфляцию в 7% (против 2,3% в 2023 году), потребление товаров увеличилось на 7,8%. Высокий спрос на товары и услуги, превышающий предложение, лишь подогревал инфляцию.

К концу 2024 года число магазинов и кафе в городе превысило нормативы. Продовольственных точек стало на 35% больше нормы, а заведений общепита – на 48%.

Позиции в жилищном строительстве

В своем докладе Максим Слепов отметил, что Сургут занимает первое место в Югре по вводу жилья: в 2024 году сдано более 330 тысяч квадратных метров, что на 17% выше запланированного.

Строительный потенциал на ближайшие два-три года – 720 тысяч квадратных метров. В городе активно реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ): в 1 и 2 микрорайонах появится 752 новые квартиры, а на месте бывшего совхоза «Северный» планируется построить 110 тысяч квадратных метров жилья, школу и детский сад.

Значительное внимание уделено расселению аварийного фонда. В 2024 году процесс практически завершен, опережая установленные сроки, утверждает глава.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Сургуте расселили 155 семей и снесли 48 аварийных домов. В настоящий момент в городе осталось 19 «авариек», сообщила пресс-служба администрации Сургута корреспонденту siapress.ru.

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Экономика, инвестиции и поддержка бизнеса

Город продолжает укреплять социально-экономическую стабильность. В 2024 году объем инвестиций составил 68,2 миллиарда рублей – на 10,7% больше, чем годом ранее, рассказал Слепов.

По его словам, Сургут стал лидером в России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), в рамках которого реализуется более 100 проектов. В их числе концессионные соглашения, контракты жизненного цикла и инвестиционные договоры.

Развивается малый и средний бизнес. Согласно отчету городские меры поддержки предпринимателей составили более 600 миллионов рублей в год, а налоговые поступления от бизнеса достигли 3,2 миллиарда рублей. Сургут остается единственным муниципалитетом Югры, который финансирует социальное предпринимательство из местного бюджета, отмечает Слепов. В 2024 году объем субсидий составил 28,76 миллиона рублей.

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Городская среда: новые скверы, освещение и дороги

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в Сургуте появилось четыре новых сквера и парка, отметил Максим Слепов.

Особое внимание уделено модернизации уличного освещения – по концессионному соглашению с ООО «Сургутские городские электрические сети» было заменено почти 5 тысяч светильников на светодиодные (96% от запланированного объема).

Благоустройство затронуло и дворы, добавил мэр. В 2024 году с активным участием жителей и управляющих компаний было отремонтировано 57 дворов – в два раза больше, чем годом ранее, обозначил глава.

«Как депутат 21-го избирательного округа, который охватывает удаленные районы Сургута – поселки Лунный, Дорожный, Таежный, 44-й и 45-й микрорайоны, а также большую часть дачных кооперативов, – хочу отметить важность и своевременность решения, принятого вами в первые дни после вступления в должность главы города. Речь идет о пеших обходах всех избирательных округов. Мы, как депутаты, хорошо знаем проблемы, с которыми сталкиваются жители наших территорий. Однако, каким бы активным ни был народный избранник, не все вопросы удается решить оперативно и качественно. Вы, уверен, понимаете это не хуже меня», − прокомментировал отчет депутат Дмитрий Нечепуренко.

Напоминаем, на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию Думы Сургута в ноябре обсудили итоги благоустройства дворовых территорий в прошлом году. В 2024 году в Сургуте обновили 13 дворов: заасфальтировали проезды, обустроили детские и спортивные площадки, установили новые скамейки и освещение.

105 дворов отремонтировали осенью управляющие компании Сургута методом холодного асфальтирования − выровняли ямы и выбоины.

Ремонт дорог

Город продолжает масштабные дорожные работы. В 2024 году общая площадь отремонтированных дорог составила около 220 тысяч квадратных метров, а в этом году планируется строительство еще 4 км новых дорог. Благодаря поддержке Губернатора Югры финансирование дорожного строительства увеличено в пять раз, добавил градоначальник.

Транспорт

В 2024 году автобусный парк Сургута обновился: АО «СПОПАТ» приобрело 51 автобус, из них 40 – новые. Кроме того, в феврале первая партия брендированных автобусов вышла на маршруты №45 и №47. Машины работают на газомоторном топливе, отличаются экономичностью и повышенным комфортом, ранее рассказали в городской мэрии.

Модернизация коммунальной инфраструктуры

Запущена в эксплуатацию высокотехнологичная экологичная котельная № 7, обеспечивающая теплом северный промышленный район города. Также заменено 7,5 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и канализации.

Идет реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод – строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания завершено на 80%.

Напоминаем, в Сургуте 47,8% коммунальной инфраструктуры изношено. Несмотря на регулярный ремонт и обслуживание сетей, значительно снизить этот показатель пока не удается. Об этом говорится в публичном отчете главы города.

Социальная поддержка и гуманитарные инициативы

Максим Слепов подчеркнул, что 2024 году сургутяне отправили почти тысячу тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и мирным жителям новых территорий. В городе действует принцип «единого окна» для семей военнослужащих, а также дополнительные 10 мер поддержки – от единовременных выплат до бесплатного посещения культурных учреждений детьми участников СВО.

Знаковым событием стало закладка камня на месте будущего Мемориала памяти погибшим. Проект инициировали родственники военнослужащих.

Развитие образования, культуры и спорта

По словам главы города, в 2024 году в Сургуте ввели в эксплуатацию новый, четвертый, корпус девятой школы на 900 мест. Завершено строительство двух образовательных объектов: начальной школы-детского сада в жилом комплексе «Голд Фиш» и детского сада №1 в жилой застройке «Марьина гора». Эти объекты построены за счет средств инвесторов.

В настоящее время в городе продолжается строительство еще двух школ в микрорайонах 5А и 20А в рамках концессионных соглашений, а также пяти спортивных центров: физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне А, спорткомплекса и Дворца боевых искусств в микрорайоне 30А, физкультурно-оздоровительного комплекса и спорткомплекса с искусственным льдом в микрорайоне Хоззона. Планируется завершить строительство спортобъектов в 2025 году.

В планах до 2030 года – возведение 15 новых школ почти на 20 тысяч мест, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, ремонт и строительство спортивных и культурных объектов.

Максим Слепов также обратил внимание в отчете, что сургутские школьники активно представляют город на всероссийском уровне. В 2024 году число участников олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей и конференций международного и федерального уровней выросло в два раза по сравнению с 2023 годом. Всего в них приняли участие более 23 700 учащихся.

«В городе созданы возможности для популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности среди детей и молодежи. По итогам 2024 года по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно-научной направленностей обучались более 29 000 детей, большинство из них на площадках, открытых в рамках национального проекта «Образование», таких как: детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования детей «IT-куб», 13 школьных технопарков на базе общеобразовательных учреждений и Эколого-биологический центр», − дополняет мэрия.

Сургут входит в число немногих муниципалитетов России, где на 100% удовлетворен спрос на места в детских садах для детей от 2 месяцев, говорится в отчете. Город неоднократно становился федеральной площадкой для тиражирования передового педагогического опыта.

Не менее значимых успехов сургутяне добились в спорте. За 2024 год спортсмены города завоевали почти 5 тысяч медалей, треть из которых – золотые.

В 2024 году в Сургуте открылась первая модельная библиотека. Детская библиотека № 5 обновлена на средства федерального бюджета и стала первой в городе, прошедшей отбор национального проекта «Культура».

В год 430-летия города в Сургуте появился новый пешеходный исторический маршрут. Его частью стал памятный знак «Сургутский кремль» в районе Мемориала Славы. Этот маршрут связал место первой Сургутской крепости с историческими объектами в 9 и 10 микрорайонах, в границах которых расположен объект культурного наследия регионального значения – «Достопримечательное место «Культурный слой Сургута».

Пешеходную экскурсию «Сургутский кремль» планируют возобновить в мае.

Город будущего: планы на 2025 год

Максим Слепов обозначил ключевые направления дальнейшего развития. Среди приоритетов – дальнейшее благоустройство, улучшение городской среды, развитие инфраструктуры и усиленная поддержка образования и бизнеса.

«У каждого сургутянина есть свой повод для гордости. Но предстоит сделать еще больше. Опираясь на запросы горожан, ориентируясь на их видение будущего Сургута мы будем улучшать городскую среду, развивать экономику, организовывать яркие события. Итоги звучат в этом зале из года в год. Меняются цифры, показатели. Повторяется только одна мысль: Сургут развивается и хорошеет, не смотря на все сложности и обстоятельства. Не вижу повода нарушать эту традицию. Тем более, что город, действительно, меняется в лучшую сторону. Становится более привлекательным для жизни. И вместе со всей Югрой под руководством Губернатора региона Руслана Николаевича Кухарука нам предстоит выход на новый виток развития», – резюмировал глава.

Депутаты Думы единогласно утвердили отчет, высоко оценив проделанную работу. Сургут продолжает двигаться вперед, опираясь на реальные потребности горожан и стремясь к новым достижениям.

«Со своей стороны хочу отметить, что достигнутые результаты – это наша общая заслуга. Это итог работы одной команды единомышленников. В 2014 году мы заложили основу, а сегодня готовы представить итоги депутатам. Вы, как председатель Думы, знакомы с процессом изнутри, поэтому нам удалось выстроить эффективное взаимодействие с учетом этого опыта. Мы говорим на одном языке, что упрощает процесс принятия решений и положительно влияет на развитие города», − высказался председатель Думы Сургута Александр Олейников.

Заместитель Губернатора Югры Азат Ислаев отметил: «Есть уверенность, что в этом году досрочно, в октябре, мы сдадим новый мост через Обь. Перед городом стоят серьезные вызовы. Необходимо перестраивать транспортные потоки, укреплять дорожную инфраструктуру, строить объекты образования, социально значимые объекты НТЦ, особое внимание уделять уборке города, благоустройству общественных пространств. Это определяет качество жизни людей. Задач много, подход обозначен нашим лидером».

Председатель объединения профсоюзов Сургута Любовь Андриади подчеркнула, что важным аспектом работы мэра стало внимание к социальной сфере и поддержке бюджетников.

«Для меня, как представителя бюджетной сферы, особенно важно, что городом управляет человек, который понимает ее специфику и сложности. Да, ЖКХ – важная отрасль, но именно социальная сфера занимает значительную часть бюджета. Верю, что с его участием мы добьемся внедрения односменного обучения в школах. В профсоюзной деятельности мы тоже много пересекались. Один из значимых моментов – в конце 2024 года мы подписали трехлетнее соглашение о социальных льготах и гарантиях для работников образования. Финансовая ситуация сейчас сложная, но тот факт, что сфера образования остается в центре внимания Максима Николаевича, подтверждает его ответственность перед жителями. Ведь образование – это не только дети, но и их родители, семьи, и, по сути, большая часть сургутян», − отметила Любовь Андриади.

Командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов также высказал свое мнение: «С точки зрения молодежи – а мы, как пилотажная группа «Барсы», представляем молодежь в думе города Сургута – мне больше всего нравится, что Максим Николаевич работает в поле. Он выходит в город, осматривает улицы и думает, что можно улучшить в нашем прекрасном городе. Это правильный подход, потому что он максимально ускоряет процесс: меньше бюрократии, больше реальных дел. Он сразу видит проблему на улице, понимает, что ее нужно быстро исправить, приходит на работу – и процесс запускается. Мы тоже участвовали в этом – в самом начале, когда все только начиналось, Максим Николаевич нас курировал. Поэтому мы были очень вовлечены в процесс, обходили проблемные участки, стараемся помогать по максимуму».

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