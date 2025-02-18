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​Как пройти техосмотр и для кого из россиян он обязателен? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Россиянам рассказали, зачем нужен техосмотр и кому его нужно пройти

​Как пройти техосмотр и для кого из россиян он обязателен? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: freepik.com

«Обязательно ли иметь диагностическую карту, нужна ли она для ОСАГО и кого могут оштрафовать, если ее нет?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Максим Белянкин.

Отвечают эксперты Объясняем.рф:

Зачем нужен техосмотр

Транспорт проверяют на неисправности в аккредитованных организациях. Владельцу выдают диагностическую карту, которая подтверждает безопасность его авто или мотоцикла.

Если неисправности нашли, нужно устранить неполадку и в течение 20 дней повторно пройти ТО.

Техосмотр ‒ это не техническое обслуживание, которое нужно проводить ежегодно или через каждые 10-15 тыс. км пробега.

Кто может не проходить

Владельцы легковых машин, мотоциклов или грузовых автомобилей массой менее 3,5 тонны не обязаны проходить ТО, если их транспортное средство подходит под все условия:

  • используется только в личных целях;
  • состоит на учете в Госавтоинспекции и не переоформляется на другого владельца;
  • в его конструкции нет никаких изменений.

Кроме того, техосмотр необязателен для транспорта с двигателем внутреннего сгорания объемом менее 50 см³ или с электродвигателем до 4 кВт и максимальной скоростью до 50 км/ч.

Кому обязательно

Диагностическую карту нужно получать:

  • при регистрационных действиях с личным транспортом старше четырех лет ‒ например, при постановке на учет;
  • если авто коммерческое ‒ автобус, такси или грузовик;
  • при внесении изменений в конструкцию ‒ например, при установке другого мотора;
  • при выезде за рубеж.

Возраст транспортного средства считают не от точной даты, когда оно сошло с конвейера, а от года выпуска. Например, машина выпущена в ноябре 2024 года ‒ и уже в январе 2025-го она стала двухлетней.

Как часто проходить ТО

Если транспортному средству нужно проходить ТО, это делать требуется:

1. Легковым машинам, грузовикам до 3,5 тонны, мотоциклам и прицепам в возрасте от четырех до десяти лет ‒ раз в два года, старше десяти лет ‒ каждый год;

2. Такси, автобусам и грузопассажирским авто возрастом до пяти лет ‒ ежегодно, после пяти лет ‒ раз в полгода;

3. Грузовикам тяжелее 3,5 тонны, машинам со спецсигналами и учебным автомобилям ‒ ежегодно.

Однако проходить ТО стоит, даже если машина не из этих категорий, особенно когда она старше четырех лет. Техосмотр поможет выявить скрытые неисправности.

Куда обращаться

Диагностическую карту выдают в специальных организациях из Реестра операторов техосмотра. Найти ближайший к вам пункт ТО можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

Нужно пригнать в пункт машину и предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
  • бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) или техпаспорт.

Что проверить самостоятельно

Перед ТО стоит убедиться, что:

  • технические жидкости (тормозная, омывающая, антифриз) на нужном уровне;
  • ремни безопасности, дверные замки и клаксон исправны;
  • стекла чистые и целые ‒ на них не должно быть трещин.

Что проверят

В техосмотр входят проверка документов, осмотр авто или мотоцикла и диагностика:

  • тормозной системы;
  • рулевого управления;
  • световых приборов;
  • стеклоочистителей и стеклоомывателей;
  • шин и колес;
  • двигателя и его системы ‒ например, подтекания топлива;
  • других элементов конструкции ‒ например, зеркал, системы обогрева, надежности креплений.

Кого штрафуют

Если нет диагностической карты, ответственность понесут только водители коммерческого или служебного транспорта ‒ их оштрафуют:

‒ физлиц ‒ на две тыс. руб.;

‒ юрлиц ‒ на 50 тыс. руб.

Нужна ли диагностическая карта для ОСАГО

Чтобы оформить полис ОСАГО, необязательно проходить техосмотр. Страховая компания не может отказать в услуге, если у вас нет диагностической карты.

На стоимость страховки наличие диагностической карты тоже не влияет.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 138, комментариев: 0
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