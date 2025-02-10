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Как сэкономить на покупке автомобиля: разбираем трейд-ин // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке машины

Как сэкономить на покупке автомобиля: разбираем трейд-ин // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Купить машину можно дешевле, если воспользоваться программой трейд-ин. Это схема, при которой автодилер принимает ваш старый автомобиль в счет оплаты нового. Эксперты Объясняем.рф рассказали, какие машины подходят под программу, какие документы нужны и на что обратить внимание.

Какие автомобили принимают?

Каждый дилерский центр устанавливает свои условия, но есть общие требования:

  • автомобиль не имеет серьезных поломок и внешних повреждений;
  • идентификационный номер (VIN) легко читается;
  • авто приобретено легально и не находится в залоге или под арестом;
  • у машины только один владелец;
  • все документы в наличии;
  • импортный автомобиль растаможен.

Некоторые дилеры принимают только машины определенной марки, поэтому стоит уточнить условия заранее.

Какие документы понадобятся?

Для оформления сделки нужны:

  • паспорт владельца;
  • паспорт транспортного средства (ПТС);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Трейд-ин не регулируется отдельным законом, но оформляется как стандартная сделка купли-продажи по нормам Гражданского кодекса.

Как сдать автомобиль по трейд-ин?

1. Узнайте на сайте или у менеджеров автосалона, какие авто они принимают.

2. Запишитесь на диагностику и привезите машину в салон.

3. Подпишите предварительное согласие на сдачу транспортного средства.

4. Дилер проведет техническую проверку (уточните ее стоимость, она может быть бесплатной), определит стоимость выкупа и сумму доплаты за новый автомобиль.

5. Составьте и подпишите договор купли-продажи, а также внесите разницу в цене (либо оформите кредит).

На что обратить внимание при сделке?

  • Договор должен быть оформлен именно купли-продажи, а не «оказание услуг по поиску покупателя». В противном случае автомобиль останется вашей собственностью, и налоги за него придется платить вам.
  • В графе «покупатель» должен быть указан именно автосалон.
  • Новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней. Если этого не произойдет, нужно самостоятельно снять машину с учета в Госавтоинспекции − очно или через Госуслуги.

Как выбрать надежного автодилера?

Лучше обращаться к официальным представителям производителей. Чтобы проверить дилера:

  • на сайте производителя авто, которое хотите купить, найдите раздел «Поиск дилера», введите название автосалона и проверьте, указан ли он в списке официальных;
  • запросите у автосалона сертификат официального дилера;
  • почитайте отзывы о салоне на форумах и специализированных сайтах.

Неофициальные дилеры тоже могут предлагать трейд-ин, но важно убедиться в их надежности. В противном случае есть риск столкнуться с заниженной стоимостью, скрученным пробегом или скрытыми дефектами.

Плюсы и минусы трейд-ин

Преимущества:

  • Экономия времени − продажа и покупка автомобиля занимают всего несколько часов.
  • Упрощенный процесс − не нужно искать покупателя, размещать объявления и показывать машину.
  • Юридическая безопасность при обращении к официальному дилеру.

Недостатки:

При продаже:

  • Цена на старый автомобиль ниже рыночной на 20-30%.
  • Непопулярные модели могут не принять или сильно занизить стоимость.

При покупке:

  • Ограниченный выбор новых машин − не все модели доступны по программе трейд-ин.

О том, что происходит с китайскими автомобилями в России и какие перемены ждут отрасль в 2025 году, − читайте в нашем обзоре.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 103, комментариев: 0
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