Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке машины

Купить машину можно дешевле, если воспользоваться программой трейд-ин. Это схема, при которой автодилер принимает ваш старый автомобиль в счет оплаты нового. Эксперты Объясняем.рф рассказали, какие машины подходят под программу, какие документы нужны и на что обратить внимание.
Какие автомобили принимают?
Каждый дилерский центр устанавливает свои условия, но есть общие требования:
- автомобиль не имеет серьезных поломок и внешних повреждений;
- идентификационный номер (VIN) легко читается;
- авто приобретено легально и не находится в залоге или под арестом;
- у машины только один владелец;
- все документы в наличии;
- импортный автомобиль растаможен.
Некоторые дилеры принимают только машины определенной марки, поэтому стоит уточнить условия заранее.
Какие документы понадобятся?
Для оформления сделки нужны:
- паспорт владельца;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
Трейд-ин не регулируется отдельным законом, но оформляется как стандартная сделка купли-продажи по нормам Гражданского кодекса.
Как сдать автомобиль по трейд-ин?
1. Узнайте на сайте или у менеджеров автосалона, какие авто они принимают.
2. Запишитесь на диагностику и привезите машину в салон.
3. Подпишите предварительное согласие на сдачу транспортного средства.
4. Дилер проведет техническую проверку (уточните ее стоимость, она может быть бесплатной), определит стоимость выкупа и сумму доплаты за новый автомобиль.
5. Составьте и подпишите договор купли-продажи, а также внесите разницу в цене (либо оформите кредит).
На что обратить внимание при сделке?
- Договор должен быть оформлен именно купли-продажи, а не «оказание услуг по поиску покупателя». В противном случае автомобиль останется вашей собственностью, и налоги за него придется платить вам.
- В графе «покупатель» должен быть указан именно автосалон.
- Новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней. Если этого не произойдет, нужно самостоятельно снять машину с учета в Госавтоинспекции − очно или через Госуслуги.
Как выбрать надежного автодилера?
Лучше обращаться к официальным представителям производителей. Чтобы проверить дилера:
- на сайте производителя авто, которое хотите купить, найдите раздел «Поиск дилера», введите название автосалона и проверьте, указан ли он в списке официальных;
- запросите у автосалона сертификат официального дилера;
- почитайте отзывы о салоне на форумах и специализированных сайтах.
Неофициальные дилеры тоже могут предлагать трейд-ин, но важно убедиться в их надежности. В противном случае есть риск столкнуться с заниженной стоимостью, скрученным пробегом или скрытыми дефектами.
Плюсы и минусы трейд-ин
Преимущества:
- Экономия времени − продажа и покупка автомобиля занимают всего несколько часов.
- Упрощенный процесс − не нужно искать покупателя, размещать объявления и показывать машину.
- Юридическая безопасность при обращении к официальному дилеру.
Недостатки:
При продаже:
- Цена на старый автомобиль ниже рыночной на 20-30%.
- Непопулярные модели могут не принять или сильно занизить стоимость.
При покупке:
- Ограниченный выбор новых машин − не все модели доступны по программе трейд-ин.
О том, что происходит с китайскими автомобилями в России и какие перемены ждут отрасль в 2025 году, − читайте в нашем обзоре.